Cauciucurile uzate te pot costa mai mult decât crezi: de la consum la reparații neprevăzute

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cauciucurile uzate te pot costa mai mult decât crezi: de la consum la reparații neprevăzute

La prima vedere, anvelopele uzate nu par o urgență. Dacă nu sunt crăpate sau sparte și mașina se mișcă în continuare, mulți șoferi amână schimbarea lor, convinși că mai pot „duce' încă un sezon. Totuși, ceea ce pare o economie pe moment se poate transforma rapid într-o cheltuială mai mare decât ai anticipat. Adevărul este că anvelopele uzate nu doar că îți pun în pericol siguranța, dar pot afecta și alte componente ale mașinii, pot crește consumul de combustibil și chiar pot duce la reparații costisitoare pe termen lung.

Aderență scăzută = frânare mai slabă și risc crescut de accidente

Cel mai evident dezavantaj al cauciucurilor uzate este scăderea drastică a aderenței. Profilul anvelopelor are rolul de a menține contactul eficient cu drumul, iar pe carosabil umed, noroi sau zăpadă, canelurile ajută la eliminarea apei și la prevenirea acvaplanării. Pe măsură ce anvelopa se tocește, adâncimea profilului scade, iar contactul devine mai puțin eficient. Frânarea necesită distanțe mai mari, virajele devin mai riscante, iar mașina poate derapa mult mai ușor. În condiții de ploaie, aceste diferențe pot fi decisive.

Mai multă frecare, mai mult consum de carburant

Un alt aspect pe care mulți șoferi îl ignoră este influența anvelopelor asupra consumului de carburant. Anvelopele all season sau de orice tip uzate, deformate sau cu presiune incorectă cresc rezistența la rulare. Asta înseamnă că motorul trebuie să muncească mai mult pentru a mișca mașina, ceea ce se traduce printr-un consum crescut. Dacă observi că mergi pe aceleași trasee, dar rezervorul se golește mai repede, s-ar putea ca vinovate să fie chiar anvelopele. Iar când vorbim de creșteri constante, nu de fluctuații izolate, devine clar că o simplă înlocuire a anvelopelor poate însemna o economie reală pe termen lung.

Uzura neuniformă poate ascunde probleme mecanice

Cauciucurile care se uzează prea repede sau doar pe o parte nu sunt doar o problemă estetică. Ele pot indica probleme mai grave la sistemul de direcție, suspensie sau geometrie a roților. Iar atunci când ignori aceste semnale și continui să conduci, riști să agravezi situația. Amortizoare forțate, pivoți uzați sau jante afectate pot ajunge să coste mult mai mult decât un set nou de anvelope.

În plus, când anvelopa este deja compromisă și se produce o pană, aceasta se poate întâmpla în cele mai nepotrivite momente – pe autostradă, în afara orașului sau în trafic aglomerat. Și știm cu toții cât de stresante pot fi astfel de situații.

Disconfort crescut la condus și zgomot deranjant

O anvelopă uzată sau veche nu mai absoarbe la fel de bine șocurile produse de denivelările drumului. Vei simți fiecare groapă, fiecare pietricică și fiecare bordură. În plus, un cauciuc vechi produce mai mult zgomot la rulare. Dacă mașina a devenit brusc mai „gălăgioasă', nu este exclus ca anvelopele să fie de vină. Acest zgomot, deși aparent inofensiv, poate deveni obositor pe distanțe lungi și îți poate afecta concentrarea la volan.

Când uzura devine ilegală

Să nu uităm că există și un prag legal. În România, adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm pentru anvelopele de vară și minim 4 mm recomandat pentru cele de iarnă. Dacă circuli cu anvelope sub această limită, riști să fii amendat în timpul unui control de rutină, iar în caz de accident, asiguratorul poate refuza acoperirea pagubelor.Chiar dacă anvelopele uzate nu par o urgență, ele pot deveni rapid o sursă de probleme. De la siguranță și consum, până la reparații ascunse și stres suplimentar, cauciucurile vechi te pot costa mai mult decât un set nou. Așadar, dacă observi că profilul este uzat, dacă mașina se comportă diferit la frânare sau dacă simți un disconfort în timpul mersului, nu amâna schimbarea anvelopelor. Apelează la un magazin de anvelope serios, unde specialiștii te pot ajuta cu recomandări specifice nevoilor tale. Vei câștiga nu doar în siguranță, ci și în confort, economie și liniște la volan.

Sursa foto: https://anvelopia.ro/

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Idei de cazare în Capitală dacă ajungi în interes de serviciu 
Advertorial
Idei de cazare în Capitală dacă ajungi în interes de serviciu 
VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare
Advertorial
VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare
Cum obții online certificatul constatator – ghid rapid pentru femeile ocupate
Advertorial
Cum obții online certificatul constatator – ghid rapid pentru femeile ocupate
Top 7 culori de cămăși care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat
Advertorial
Top 7 culori de cămăși care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat
Aifer Ibadula la NIKE AFTER DARK TOUR London
Advertorial
Aifer Ibadula la NIKE AFTER DARK TOUR London
adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum
Advertorial
adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum
Libertatea
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din advertorial
Liniștea ta zilnică are un plan în spate: Importanța unei asigurări
Liniștea ta zilnică are un plan în spate: Importanța unei asigurări
Advertorial

+ Mai multe
Ritualuri coreene pentru zile mai blânde cu tine
Ritualuri coreene pentru zile mai blânde cu tine
Advertorial

+ Mai multe
Vremea Sibiu cu ninsori și ger în prima săptămână din 2026
Vremea Sibiu cu ninsori și ger în prima săptămână din 2026
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC