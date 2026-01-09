Cauciucurile uzate te pot costa mai mult decât crezi: de la consum la reparații neprevăzute

La prima vedere, anvelopele uzate nu par o urgență. Dacă nu sunt crăpate sau sparte și mașina se mișcă în continuare, mulți șoferi amână schimbarea lor, convinși că mai pot „duce' încă un sezon. Totuși, ceea ce pare o economie pe moment se poate transforma rapid într-o cheltuială mai mare decât ai anticipat. Adevărul este că anvelopele uzate nu doar că îți pun în pericol siguranța, dar pot afecta și alte componente ale mașinii, pot crește consumul de combustibil și chiar pot duce la reparații costisitoare pe termen lung.

Aderență scăzută = frânare mai slabă și risc crescut de accidente

Cel mai evident dezavantaj al cauciucurilor uzate este scăderea drastică a aderenței. Profilul anvelopelor are rolul de a menține contactul eficient cu drumul, iar pe carosabil umed, noroi sau zăpadă, canelurile ajută la eliminarea apei și la prevenirea acvaplanării. Pe măsură ce anvelopa se tocește, adâncimea profilului scade, iar contactul devine mai puțin eficient. Frânarea necesită distanțe mai mari, virajele devin mai riscante, iar mașina poate derapa mult mai ușor. În condiții de ploaie, aceste diferențe pot fi decisive.

Mai multă frecare, mai mult consum de carburant

Un alt aspect pe care mulți șoferi îl ignoră este influența anvelopelor asupra consumului de carburant. Anvelopele all season sau de orice tip uzate, deformate sau cu presiune incorectă cresc rezistența la rulare. Asta înseamnă că motorul trebuie să muncească mai mult pentru a mișca mașina, ceea ce se traduce printr-un consum crescut. Dacă observi că mergi pe aceleași trasee, dar rezervorul se golește mai repede, s-ar putea ca vinovate să fie chiar anvelopele. Iar când vorbim de creșteri constante, nu de fluctuații izolate, devine clar că o simplă înlocuire a anvelopelor poate însemna o economie reală pe termen lung.

Uzura neuniformă poate ascunde probleme mecanice

Cauciucurile care se uzează prea repede sau doar pe o parte nu sunt doar o problemă estetică. Ele pot indica probleme mai grave la sistemul de direcție, suspensie sau geometrie a roților. Iar atunci când ignori aceste semnale și continui să conduci, riști să agravezi situația. Amortizoare forțate, pivoți uzați sau jante afectate pot ajunge să coste mult mai mult decât un set nou de anvelope.

În plus, când anvelopa este deja compromisă și se produce o pană, aceasta se poate întâmpla în cele mai nepotrivite momente – pe autostradă, în afara orașului sau în trafic aglomerat. Și știm cu toții cât de stresante pot fi astfel de situații.

Disconfort crescut la condus și zgomot deranjant

O anvelopă uzată sau veche nu mai absoarbe la fel de bine șocurile produse de denivelările drumului. Vei simți fiecare groapă, fiecare pietricică și fiecare bordură. În plus, un cauciuc vechi produce mai mult zgomot la rulare. Dacă mașina a devenit brusc mai „gălăgioasă', nu este exclus ca anvelopele să fie de vină. Acest zgomot, deși aparent inofensiv, poate deveni obositor pe distanțe lungi și îți poate afecta concentrarea la volan.

Când uzura devine ilegală

Să nu uităm că există și un prag legal. În România, adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm pentru anvelopele de vară și minim 4 mm recomandat pentru cele de iarnă. Dacă circuli cu anvelope sub această limită, riști să fii amendat în timpul unui control de rutină, iar în caz de accident, asiguratorul poate refuza acoperirea pagubelor.Chiar dacă anvelopele uzate nu par o urgență, ele pot deveni rapid o sursă de probleme. De la siguranță și consum, până la reparații ascunse și stres suplimentar, cauciucurile vechi te pot costa mai mult decât un set nou. Așadar, dacă observi că profilul este uzat, dacă mașina se comportă diferit la frânare sau dacă simți un disconfort în timpul mersului, nu amâna schimbarea anvelopelor. Apelează la un magazin de anvelope serios, unde specialiștii te pot ajuta cu recomandări specifice nevoilor tale. Vei câștiga nu doar în siguranță, ci și în confort, economie și liniște la volan.

Sursa foto: https://anvelopia.ro/

