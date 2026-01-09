Ziua Culturii Naționale la TNB

Ziua Culturii Naționale la TNB

Conform tradiției, Teatrul Național I.L. Caragiale' onorează și în acest an, la 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, având ușile deschise pentru publicul spectator, invitat să participe la o selecție din cele mai reprezentative activități ale primei scene a țării. 

În seara zilei de 15 ianuarie, TNB prezintă, de la ora 19.00, două spectacole de mare succes din repertoriul curent al Naționalului, spectacole românești „de autor', în care atât textul cât și regia poartă aceeași semnătură:

La Sala PICTURA – MOROI ȘI PĂPĂDII, textul și regia Gavril Pătru.

Spectacolul reprezintă debutul regizoral al autorului, care este și un binecunoscut actor al Naționalului, iar în această triplă ipostază montează pe scena Sălii Pictura dramatizarea unui text care i-a adus Premiul „Marin Sorescu' pentru Cartea de debut a anului 2022, oferit de Filiala București a Uniunii Scriitorilor.

La Sala „ION CARAMITRU'- EXIL, textul și regia Alexandra Badea. Una dintre cele mai interesante și premiate voci ale tinerei dramaturgii, reconstruiește, în spectacolul Exil – scris și regizat de ea, într-o cronologie non-liniară, imaginea unei familii alcătuite din trei generații, rememorând- fragment cu fragment – experiențele care i-au marcat existența: comunismul, post-comunismul şi, mai ales, exilul.

Spectatorii care vor participa la acest spectacol vor putea urmări pe ecranul instalat în Foaierul Sălii „Ion Caramitru' un montaj video cu cele mai frumoase versuri eminesciene în interpretarea unor mari actori ai Teatrului Național. 

Poezia este un miracol al folosirii limbii, al limbii literare în speță. Și asta nu numai pentru că face economie de spațiu tipografic și de hârtie, ci și pentru că, într-un cadru minimal, ascunde semnificații profunde. (…) Prin poezia lui Eminescu m-am îndrăgostit de limba română. El știa cel mai bine că lumile poeziei sunt lumile visurilor noastre' mărturisea Ion Caramitru, extraordinar tălmăcitor al versurilor eminesciene, într-un frumos eseu intitulat „Copyright poetic'.

De la orele 12:00 și 14:00 au loc Vizite ghidategratuite la Muzeul TNB: publicul este invitat să descopere expoziția REGINA MARIA LA TEATRU.

Accesul se face în baza unui bilet cu titlu gratuit, disponibil online sau la casa de bilete, în limita locurilor disponibile.

De la orele 13:00, 15:00 și 17:00 sunt organizate Tururi ghidate gratuite ale TNB, în limita locurilor disponibile.

Vor putea fi vizitate noile săli, atelierele şi culisele Teatrului Naţional.

Locul de întâlnire este în foaierul Sălii „Ion Caramitru', în faţa Agenţiei de bilete. Vă rugăm să vă prezentaţi cu un sfert de oră înainte de ora aleasă pentru vizitarea teatrului. 

Începând cu ora 17.00 vor avea loc proiecții luminoase pe turnul scenei TNB cu portretele unor personalități marcante ale culturii române. Ziua de 15 ianuarie nu este doar o zi consacrată omagierii lui Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române' și simbol al identității naționale, de la a cărui naștere se împlinesc 176 de ani, ci și o zi simbolică care ne oferă prilejul de a reflecta asupra valorilor identitare ale culturii române și de a le pune în lumină prin diverse manifestări destinate să reafirme importanța culturii în dezvoltarea societății.

