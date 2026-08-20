Trei lucruri pe care părinții le interpretează greșit în comportamentul copiilor

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  de  ELLE
Trei lucruri pe care părinții le interpretează greșit în comportamentul copiilor

Foto: Pexels

Comportamentul copiilor poate părea, de multe ori, greu de înțeles. Un refuz, o criză de plâns sau o reacție aparent exagerată sunt adesea interpretate drept lipsă de respect, răsfăț sau încăpățânare. Dar adevărul este că micuții nu au întotdeauna capacitatea de a-și exprima emoțiile în cuvinte, iar ceea ce vedem la suprafață este doar rezultatul unor trăiri pe care încă învață să le gestioneze. De aceea, înainte de a eticheta un comportament, este important să încercăm să înțelegem ce se ascunde în spatele lui.

Frica este un semnal care trebuie înțeles

Mulți părinți tind să creadă că frica de întuneric, de măști ori de costume, de animale sau chiar de școală este doar o etapă peste care copilul va trece dacă este „încurajat' să își înfrunte temerile. Însă aceste frici sunt frecvente în copilărie și fac parte din dezvoltarea emoțională. Pentru un copil, o cameră întunecată poate ascunde pericole imaginare, un personaj costumat poate fi perceput ca fiind amenințător, iar un câine prietenos sau prima zi de școală poate genera un nivel ridicat de anxietate.

Greșeala apare atunci când părinții minimalizează aceste emoții prin replici precum „Nu ai de ce să te temi', „Nu mai fi fricos' sau „E doar un costum'. Deși intenția este bună, copilul poate simți că emoțiile sale nu sunt înțelese și poate deveni și mai anxios. O abordare mai eficientă este validarea fricii și expunerea treptată la situațiile care o provoacă, fără presiune și fără forțarea copilului.

În cele mai multe cazuri, aceste temeri se diminuează pe măsură ce copilul crește și capătă încredere. Totuși, atunci când fricile devin foarte intense, persistă o perioadă îndelungată, îl împiedică să participe la activități obișnuite sau îi afectează somnul, relațiile ori mersul la școală, este recomandat ca părinții să solicite sprijinul unui psiholog pentru copii. Intervenția îl poate ajuta pe copil să își înțeleagă emoțiile, să dezvolte strategii sănătoase de gestionare a anxietății și să prevină accentuarea acestor dificultăți în timp.

Crizele de furie nu sunt întotdeauna un semn de răsfăț

Atunci când un copil face o criză, cei mai mulți părinți sunt convinși că încearcă să-i manipuleze sau să obțină ceva ce își dorește. Deși există situații în care cei mici testează limitele, cele mai multe izbucniri emoționale apar pentru că nu își pot regla emoțiile.

Creierul copilului este încă în dezvoltare, iar zonele responsabile de autocontrol și luarea deciziilor se maturizează treptat. De aceea, un refuz, oboseala, foamea sau suprastimularea pot declanșa reacții intense. Copilul nu alege conștient să țipe sau să plângă, ci reacționează la un nivel emoțional pe care încă nu îl poate controla.

În astfel de momente, calmul părintelui este esențial, așa cum recomandă și Raising Children Network. Pedepsele sau ridicarea tonului pot amplifica tensiunea, în timp ce o prezență calmă, dar fermă, îl ajută pe copil să se regăsească emoțional. După ce episodul a trecut, părintele poate discuta despre ceea ce s-a întâmplat și îl poate învăța modalități mai sănătoase de exprimare a frustrării.

Nevoia de atenție nu este un capriciu

Se întâmplă deseori ca un copil să întrerupă o conversație purtată de cei mari, să ceară să fie ținut în brațe sau pur și simplu atenție. În astfel de situații se ajunge deseori la concluzia că micuțul este răsfățat. Totuși, în spatele acestor comportamente se află, de cele mai multe ori, o nevoie emoțională legitimă.

Copiii au nevoie de conectare pentru a se simți în siguranță. Atenția primită din partea părinților contribuie la dezvoltarea încrederii în ei și la construirea unui atașament sănătos. Atunci când această nevoie nu este împlinită, copilul poate încerca să o obțină prin comportamente care atrag imediat reacția adulților, chiar dacă aceasta este una negativă.

Este un semn că părinții ar trebui să le acorde zilnic un timp exclusiv copiilor, să fie complet prezenți și implicați în jocul lui sau în conversație. Poate fi jumătate de oră sau o oră, dar în acest interval să nu acorde atenție altor activități. Acest obicei îl învață pe copil că nu trebuie neapărat să țipe sau să provoace conflicte pentru a fi observat.

Prin urmare, în loc să privim anumite comportamente ca pe niște probleme care trebuie eliminate, este mai util să le vedem ca pe niște mesaje pe care copilul încearcă să ni le transmită. Frica, crizele emoționale sau nevoia de atenție sunt adesea semnale ale unor emoții și nevoi pe care cei mici nu le pot exprima altfel. 

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