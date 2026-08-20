Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de stilul locuinței – 7 pași pentru un design coerent și funcțional

Iluminatul influențează direct felul în care percepi fiecare cameră.

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  de  ELLE
Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de stilul locuinței – 7 pași pentru un design coerent și funcțional

Iluminatul influențează direct felul în care percepi fiecare cameră. Poți avea mobilier atent ales și finisaje premium, dar dacă lumina este nepotrivită, spațiul nu își atinge potențialul. De aceea, alegerea corpurilor de iluminat trebuie să pornească dintr-un echilibru clar între estetică și funcționalitate.

Dacă vrei un rezultat coerent, gândește iluminatul ca parte integrată din amenajare, nu ca pe un detaliu adăugat la final. În rândurile următoare găsești un ghid practic, structurat în 7 pași, care te ajută să alegi corpurile potrivite în funcție de stilul locuinței tale și de activitățile din fiecare spațiu.

1. Definește funcția fiecărei camere

Începe cu o analiză simplă: ce faci în fiecare încăpere și câtă lumină ai nevoie? Livingul găzduiește conversații, relaxare, uneori lucru la laptop. Bucătăria implică activități precise. Dormitorul cere o lumină calmă, controlată.

Folosește conceptul de layering luminos:

  • Iluminat ambiental – oferă lumină generală, uniformă.
  • Iluminat funcțional (task) – susține activități specifice.
  • Iluminat de accent – evidențiază detalii sau zone decorative.

Pentru rezultate stabile, calculează orientativ necesarul de lumină:

  • living: 100–150 lumeni/mp
  • bucătărie: 200–300 lumeni/mp
  • dormitor: 50–100 lumeni/mp

Lumeni indică intensitatea luminii. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât spațiul va fi mai bine iluminat.

2. Alege temperatura de culoare potrivită

Temperatura de culoare se măsoară în Kelvin (K) și influențează atmosfera:

  • 2700–3000K – lumină caldă, potrivită pentru living și dormitor
  • 3500–4000K – lumină neutră, recomandată pentru bucătărie și baie
  • peste 5000K – lumină rece, utilizată mai rar în locuințe

Pentru o amenajare coerentă, evită diferențele bruște între camere apropiate vizual. De exemplu, într-un open space, păstrează aceeași temperatură de culoare pentru bucătărie și living, chiar dacă ajustezi intensitatea.

Dacă vrei flexibilitate, montează un dimmer. Acesta îți permite să reglezi intensitatea luminii în funcție de momentul zilei.

3. Corelează corpurile de iluminat cu stilul locuinței

Fiecare stil are un limbaj vizual clar. Alege corpuri care susțin acest limbaj.

Stil modern

Optează pentru linii simple, forme geometrice, finisaje precum negru mat sau nichel satinat. Într-un living modern, poți instala o plafonieră cu LED integrat și două aplice minimaliste pentru accent.

Dacă preferi surse vizibile, lustrele cu bec cu design curat și structură metalică completează bine un decor aerisit.

Stil scandinav

Alege corpuri cu forme organice, sticlă opal sau metal alb, combinate cu lemn deschis. Montează o suspensie simplă deasupra mesei și veioze textile pe noptiere. Lumina caldă susține atmosfera relaxată.

Stil industrial

Caută structuri metalice, finisaje brute, becuri tip Edison. De exemplu, într-un living cu perete din cărămidă aparentă, montează o suspensie neagră cu brațe metalice și completează cu spoturi direcționale.

Stil clasic

Alege candelabre cu brațe multiple, finisaje aurii sau bronz antic. Respectă proporțiile: într-un dormitor de 16 mp, o lustră prea voluminoasă va încărca vizual camera.

Dacă vrei să aprofundezi diferențele dintre stiluri, găsești informații utile despre design interior și principiile sale generale în resursele dedicate domeniului, precum această pagină despre design interior de pe Wikipedia.

4. Respectă proporțiile și înălțimile de montaj

Dimensiunea corpului de iluminat influențează echilibrul vizual. O regulă practică pentru lustre: adună lungimea și lățimea camerei (în metri), iar suma exprimată în centimetri indică diametrul aproximativ al lustrei.

Exemplu: Camera 4 x 5 m → 4 + 5 = 9 → lustră de aproximativ 90 cm diametru.

Pentru montaj:

  • Pendul deasupra mesei: 75–90 cm de la blat
  • Pendul deasupra insulei: 70–75 cm
  • Aplice lângă pat: la 100–120 cm de la podea

Măsoară înainte de achiziție. Verifică și înălțimea tavanului. Într-un apartament cu tavan standard (2,5 m), evită suspensiile foarte lungi.

5. Creează un sistem coerent în open space

Într-un spațiu deschis, vezi simultan mai multe corpuri de iluminat. Păstrează un element comun: finisaj, formă sau material.

Poți proceda astfel:

  • Alege o piesă principală pentru zona de dining.
  • Completează cu corpuri mai discrete în bucătărie și living.
  • Menține aceeași culoare metalică în toate zonele.

De exemplu, dacă optezi pentru negru mat la pendulele de deasupra mesei, continuă cu spoturi sau aplice în același finisaj.

6. Investește în calitate și materiale durabile

Corpurile de iluminat rezistă ani la rând, așa că verifică materialele și finisajele. Metalul tratat corect, sticla groasă sau textilele de calitate își păstrează aspectul în timp.

Alessandro Design propune colecții realizate cu atenție la detalii și design contemporan, folosind materiale premium și durabile. Gama variată îți permite să alegi piese potrivite pentru stiluri diferite, iar dacă ai nevoie de claritate, poți solicita consultanță pentru a identifica soluția adecvată fiecărui spațiu.

În plus, dacă amenajezi integral locuința, mobilierul modular și personalizabil te ajută să corelezi iluminatul cu proporțiile și cromatica încăperii. 

7. Evită greșelile frecvente

Chiar și un concept bine gândit poate pierde din coerență dacă omiți câteva detalii tehnice.

Alegi doar după design

Un corp spectaculos, dar slab iluminat, creează disconfort. Verifică mereu specificațiile tehnice: lumeni, tip soclu, compatibilitate cu LED.

Ignori indicele CRI

CRI (Color Rendering Index) indică fidelitatea redării culorilor. Pentru utilizare uzuală în locuință, alege CRI peste 80. În baie sau dressing, un CRI peste 90 oferă o redare mai naturală a nuanțelor.

Supraîncarci spațiul

Prea multe piese decorative concurează vizual. Stabilește un punct focal și păstrează restul discret.

Neglijezi eficiența energetică

Alege surse LED. Consumă mai puțină energie și au durată de viață mai mare. Verifică și clasa energetică a produsului.

Iluminatul corect îți susține stilul, activitățile și confortul zilnic. Analizează spațiul, stabilește necesarul tehnic și alege corpuri care completează coerent amenajarea. Dacă vrei să explorezi opțiuni adaptate diferitelor stiluri, descoperă colecțiile disponibile și solicită recomandări personalizate pentru casa ta. 

Foto: Shutterstock

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