Recomandări pentru părinții care pregătesc noul an școlar

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Înainte de începerea școlii, atenția se îndreaptă, de obicei, către listele de cumpărături și lucrurile care trebuie pregătite în timp util. Totuși, această perioadă poate însemna mai mult decât alegerea unor rechizite noi. Dacă îl implici pe copil în deciziile care îl privesc și îi oferi ocazia să participe la pregătiri, prima zi de școală va fi privită cu mai mult entuziasm și încredere. Gesturile simple, făcute împreună, pot transforma această etapă într-o experiență plăcută pentru întreaga familie.

Implică-l în alegerea rechizitelor

Copiii sunt mult mai dornici să folosească lucrurile pe care au contribuit să le aleagă. Nu este nevoie să decidă singuri întreaga listă, însă îi poți implica în alegerea unor produse pe care le vor folosi aproape zilnic.

De exemplu, îl poți lăsa să aleagă:

setul de creioane colorate pe care îl preferă;

markerele pentru desen și proiecte creative;

modelul penarului;

caietele sau etichetele preferate.

În același timp, îi poți explica la ce folosește fiecare produs și de ce anumite caracteristici sunt importante. În acest fel, cumpărăturile devin și o ocazie de învățare, nu doar o etapă care trebuie bifată înainte de începerea cursurilor.

Transformă cumpărăturile într-o activitate făcută împreună

O vizită în magazin sau o comandă online nu trebuie tratate ca o activitate făcută în grabă. Implică-l și pe copil în alegerea rechizitelor, pune-i întrebări și lasă-l să își spună preferințele. În felul acesta, cumpărăturile se transformă într-o experiență plăcută, care îl apropie de începutul noului an școlar.

Puteți, de exemplu:

să verificați lista primită de la școală;

să comparați produsele și modul în care pot fi folosite;

să discutați despre activitățile pentru care vor fi necesare;

să îl lași să bifeze produsele deja alese;

să profitați de promoția Back to School, fără să depășiți bugetul stabilit.

Lasă-l să își organizeze singur penarul și ghiozdanul

După ce rechizitele au fost cumpărate, urmează un moment pe care mulți copii îl așteaptă cu nerăbdare: organizarea penarului și a ghiozdanului.

Încurajează-l să decidă unde așază creioanele, markerele, radierea sau ascuțitoarea și explică-i de ce este util ca toate să aibă un loc bine stabilit. În felul acesta, va găsi mai ușor ceea ce caută în timpul orelor și va învăța să își păstreze lucrurile în ordine. Acest obicei simplu contribuie la dezvoltarea responsabilității și îl ajută să își pregătească mai ușor ghiozdanul în timpul școlii.

Încurajează-l să își personalizeze rechizitele

Copiii se atașează mai ușor de obiectele pe care le simt cu adevărat ale lor. De aceea, merită să îi oferi libertatea de a adăuga mici detalii personale.

Îl poți încuraja să:

își scrie numele pe etichetele caietelor;

coloreze un semn de carte;

decoreze o mapă sau o copertă;

realizeze un desen pe care să îl păstreze în penar.

Aceste activități nu durează mult, însă îi oferă copilului sentimentul că a contribuit la pregătirea propriilor rechizite și că începe noul an școlar cu lucruri care îl reprezintă.

Vorbește despre prima zi de școală într-un mod pozitiv

Pe lângă pregătirile practice, copilul are nevoie și de încurajare. În loc să insiști asupra emoțiilor sau grijilor, încearcă să vorbești despre lucrurile frumoase care îl așteaptă. Îl poți întreba ce abia așteaptă să facă, ce colegi își dorește să revadă sau ce desen ar vrea să realizeze la primele ore de arte. O discuție calmă și optimistă îl ajută să privească începutul școlii cu mai multă încredere și curiozitate.

Pregătirea pentru noul an școlar nu înseamnă doar completarea unei liste de cumpărături. Atunci când copilul este implicat în alegerea, organizarea și folosirea rechizitelor, întreaga experiență capătă o altă valoare. Momentele petrecute împreună înainte de prima zi de școală îl ajută să se simtă mai încrezător, mai responsabil și mai pregătit pentru începutul unui nou capitol.

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