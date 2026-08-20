Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?

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  de  ELLE
Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?

Ritmul alert al vieții moderne, programul încărcat, mesele luate în grabă, stresul constant, odihna insuficientă și administrarea frecventă a unor medicamente pot exercita, în timp, o presiune suplimentară asupra organismului. Deși, în unele cazuri, efectele acestor obiceiuri nu sunt vizibile imediat, pot influența funcționarea unor organe esențiale, precum ficatul. Din acest motiv, sănătatea hepatică merită o atenție specială în perioadele de suprasolicitare.

Semnalele discrete pe care organismul le transmite în perioadele solicitante

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman și îndeplinește numeroase funcții esențiale pentru menținerea echilibrului organismului. Acesta participă la metabolizarea nutrienților, procesarea medicamentelor, eliminarea toxinelor și producerea unor substanțe necesare funcționării optime a organismului. 

Deși are o capacitate remarcabilă de regenerare, ficatul transmite insuficiente semnale în stadiile incipiente ale unei disfuncții. Din acest motiv, manifestările asociate sănătății hepatice sunt adesea nespecifice și pot fi ușor asociate cu oboseala sau cu un program încărcat.

Printre manifestările care pot indica o suprasolicitare a organismului se numără:

  • oboseala persistentă;
  • senzația de lipsă de energie; 
  • dificultățile de concentrare;
  • starea generală de epuizare:
  • disconfortul abdominal. 

În unele situații, pot apărea și senzația de balonare, scăderea apetitului sau o stare accentuată de disconfort după mese bogate în grăsimi.

Prezența acestor simptome nu indică automat existența unei afecțiuni hepatice, însă poate reprezenta un semnal de alarmă, mai ales atunci când se asociază cu factori de risc precum excesul ponderal, alimentația dezechilibrată, consumul frecvent de alcool sau administrarea pe termen lung a unor medicamente.

Cum influențează stilul de viață sănătatea ficatului

Ficatul este implicat în peste 500 de procese esențiale pentru organism, având un rol central în metabolizarea nutrienților, procesarea medicamentelor, reglarea nivelului de glucoză din sânge, producerea proteinelor și eliminarea substanțelor toxice. Din acest motiv, obiceiurile zilnice influențează în mod direct funcționarea sa. 

O alimentație bogată în produse ultraprocesate, grăsimi saturate și zaharuri, asociată cu sedentarismul și excesul ponderal, poate favoriza acumularea de grăsime la nivel hepatic. De asemenea, mesele neregulate și aportul insuficient de fibre, fructe și legume pot afecta echilibrul metabolic și capacitatea ficatului de a-și îndeplini funcțiile în mod optim.

Pe lângă alimentație, consumul excesiv de alcool, expunerea la substanțe cu potențial hepatotoxic și administrarea îndelungată sau necorespunzătoare a anumitor medicamente sunt factori care pot exercita o presiune suplimentară asupra ficatului. În plus, stresul prelungit și lipsa somnului influențează, la rândul lor, procesele metabolice și mecanismele implicate în răspunsul inflamator și oxidativ al organismului. 

Asocierea mai multor factori de risc specifici stilului de viață modern poate influența funcția hepatică și capacitatea naturală de regenerare a ficatului.

Cum poate fi protejată sănătatea ficatului pe termen lung

Menținerea sănătății ficatului începe cu identificarea și reducerea factorilor care îi pot afecta funcționarea. O alimentație echilibrată, bogată în legume, fructe, fibre și surse de proteine de calitate, asociată cu activitatea fizică regulată și menținerea unei greutăți corporale adecvate, contribuie la susținerea funcției hepatice. De asemenea, limitarea consumului de alcool, evitarea fumatului și respectarea recomandărilor privind administrarea medicamentelor reprezintă măsuri importante pentru reducerea expunerii la substanțe cu potențial hepatotoxic.

Atunci când există factori de risc cunoscuți sau când apar manifestări persistente precum oboseala accentuată, disconfortul abdominal sau starea generală de epuizare, medicul poate recomanda investigații suplimentare și măsuri terapeutice adaptate fiecărui caz. 

În funcție de contextul clinic, medicul poate recomanda un tratament adaptat nevoilor individuale ale pacientului, care poate să includă un medicament protector pentru ficat, inclusiv pe bază de silimarină standardizată, utilizat ca adjuvant în cazul expunerii la substanțe cu potențial hepatotoxic și în anumite afecțiuni hepatice cronice.

În concluzie, ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce? Organismul începe, treptat, să transmită semnale că echilibrul său este afectat, iar sănătatea ficatului poate fi influențată de efectele cumulative ale unui stil de viață solicitant. Recunoașterea din timp a acestor semnale și adoptarea unor obiceiuri care susțin sănătatea hepatică fac diferența pe termen lung.

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