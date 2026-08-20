Cafea de specialitate Bucuresti: De ce o ceașcă poate costa mai mult și ce primești, de fapt, pentru diferența de preț

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  de  ELLE
Cafea de specialitate Bucuresti: De ce o ceașcă poate costa mai mult și ce primești, de fapt, pentru diferența de preț

De ce o cafea poate costa câțiva lei, iar alta considerabil mai mult? La prima vedere, în ambele cești avem același lucru: cafea și apă. În realitate, diferențele pot începe cu mult înainte ca boabele să ajungă în espressor.

Interesul pentru cafea de specialitate in Bucuresti a crescut odată cu dorința consumatorilor de a ști mai multe despre ceea ce beau: de unde provin boabele, când au fost prăjite, cum au fost procesate și, mai ales, de ce gustul poate fi atât de diferit de la o cafea la alta.

Prețul mai mare nu ține, așadar, doar de imagine sau de modul în care este servită cafeaua. În spatele unei cești pot exista o origine atent selecționată, standarde ridicate de calitate, loturi mai mici, o prăjire adaptată boabelor și mult mai multă atenție acordată prospețimii.

Totul începe cu boabele de cafea de specialitate

Una dintre cele mai importante diferențe dintre cafeaua de specialitate și cafeaua comercială este materia primă.

Cafeaua este un produs agricol, iar calitatea ei este influențată de numeroși factori: regiunea în care este cultivată, altitudinea, clima, varietatea plantei, solul, momentul recoltării și metoda prin care fructele sunt procesate după culegere.

Tocmai de aceea, două cafele provenite din țări diferite pot avea profiluri complet diferite. Unele pot avea note care amintesc de ciocolată, caramel sau nuci, în timp ce altele pot surprinde prin arome fructate, florale sau citrice. 

Aceste caracteristici nu sunt neapărat arome adăugate cafelei, ci fac parte din profilul natural pe care îl putem percepe în ceașcă.

În cazul cafelei de specialitate, accentul cade tocmai pe păstrarea și evidențierea acestor particularități.

Originea cafelei contează mai mult decât ai putea crede

Pe o pungă de cafea obișnuită găsim uneori puține informații despre proveniența boabelor. În lumea cafelei de specialitate, originea devine însă una dintre cele mai importante informații.

Etiopia, Kenya, Columbia, Brazilia, Costa Rica sau Guatemala sunt doar câteva dintre țările cunoscute pentru producția de cafea, însă lucrurile pot deveni mult mai specifice. Regiunea, ferma sau chiar lotul din care provin boabele pot conta.

Este un principiu apropiat de cel întâlnit în cazul vinului: locul în care este cultivată materia primă poate influența produsul final.

Trasabilitatea presupune însă mai multă atenție de-a lungul întregului lanț, de la cultivare și selecție până la procesare, transport și prăjire. Iar toate aceste etape se reflectă inclusiv în preț.

Cafea de specialitate: Prăjirea poate transforma complet aceeași cafea

Boabele de cafea nu ajung la consumator direct după recoltare. Înainte să poată fi măcinate și transformate în espresso, trebuie prăjite.

Iar aici intervine o altă diferență importantă.

Prăjirea nu înseamnă pur și simplu încălzirea boabelor până când acestea capătă culoarea brună pe care o cunoaștem. Temperatura, durata și profilul de prăjire pot influența decisiv rezultatul din ceașcă.

În cazul cafelei de specialitate, prăjitorul urmărește să scoată în evidență caracteristicile boabelor și ale originii respective. O cafea cu note florale și fructate poate necesita o abordare diferită față de una cu un profil predominant de ciocolată și caramel.

Prăjirea devine astfel o etapă esențială între fermă și ceașca pe care o bem dimineața.

Prospețimea este un alt detaliu care face diferența

Cafeaua nu își păstrează neschimbate aromele pentru totdeauna. După prăjire începe un proces natural de degazare și, treptat, profilul aromatic evoluează.

Din acest motiv, pentru pasionații de cafea de specialitate, data prăjirii este o informație importantă.

Asta explică și de ce pe ambalajele cafelelor de specialitate întâlnim frecvent data exactă a prăjirii. Consumatorul poate ști astfel cât de recent a fost prăjită cafeaua pe care urmează să o prepare.

Cafea de specialitate prăjită în București și livrată proaspătă

Un exemplu local pentru această abordare este One Coffee, magazin online de cafea care are propria prăjitorie în București.

Unul dintre elementele pe care One Coffee pune accent este prospețimea: cafeaua comercializată are maximum 14 zile de la data prăjirii. Pentru consumator, acest lucru înseamnă posibilitatea de a primi o cafea recent prăjită, fără perioade foarte lungi petrecute între producție, depozitare și momentul în care punga este deschisă acasă.

Prăjitoria proprie permite, în același timp, un control mai atent asupra uneia dintre cele mai importante etape ale procesului. 

Oferta include cafele provenite din unele dintre cele mai reprezentative regiuni producătoare de cafea de specialitate din lume, ceea ce le permite celor care vor să exploreze acest univers să descopere diferențele dintre diverse origini și profiluri aromatice.

În loc să alegi cafeaua doar în funcție de intensitate, poți începe să o alegi și după origine, procesare sau aromele pe care vrei să le descoperi.

De ce poate costa mai mult?

Ajungem astfel la întrebarea de la început: pentru ce plătim diferența?

În primul rând, pentru materia primă. Boabele de calitate superioară, selecția lor și trasabilitatea presupun costuri diferite față de producția de cafea destinată consumului de masă.

Apoi există procesarea, transportul, păstrarea boabelor în condiții corespunzătoare și prăjirea.

În cazul unei prăjitorii locale, cafeaua este prăjită în loturi mici și urmărită atent pentru a obține profilul dorit. Prospețimea devine, la rândul ei, parte din produsul pe care îl cumpărăm.

Nu plătești, așadar, doar pentru cantitatea de cafea din pungă. Plătești pentru întregul drum al boabelor și pentru atenția acordată fiecărei etape până când acestea ajung în ceașcă.

Trebuie să fii cunoscător pentru a aprecia cafeaua de specialitate?

Deloc.

Termeni precum origine, procesare, profil de prăjire sau note aromatice pot face lumea cafelei să pară complicată la început. În realitate, cel mai simplu mod de a o descoperi este să compari.

Încearcă două cafele din origini diferite, preparate în același mod. Este posibil să observi că una este mai dulce, alta mai fructată, una mai delicată, iar cealaltă mai intensă.

Nu este nevoie să identifici fiecare notă aromatică sau să folosești termeni de specialitate. Important este să descoperi ce îți place.

O cafea mai scumpă este automat și mai bună?

Nu neapărat.

Prețul, singur, nu garantează că o anumită cafea va fi pe gustul tău. O cafea excelentă, cu aciditate pronunțată și note fructate, poate fi fascinantă pentru un consumator și mai puțin potrivită pentru cineva care preferă espresso-ul clasic, intens și cu note de ciocolată.

Diferența este că, atunci când alegi cafeaua în funcție de origine, prospețime și profil aromatic, ai mai multe informații pentru a găsi ceea ce îți place cu adevărat.

Cafeaua de specialitate nu trebuie privită ca un produs complicat sau rezervat cunoscătorilor. Poate fi pur și simplu o modalitate de a acorda mai multă atenție unui produs pe care mulți dintre noi îl consumăm în fiecare zi.

Iar când afli cât de lung este drumul de la planta de cafea până la ceașca de dimineață, diferența de preț începe să capete un sens cu totul diferit.

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