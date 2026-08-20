Capacitatea friteuzei cu aer, aleasă după numărul de persoane

Te tentează o friteuză cu aer, dar nu știi ce capacitate ți se potrivește? Dacă alegi prea mică, vei găti în mai multe ture

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  de  ELLE
Capacitatea friteuzei cu aer, aleasă după numărul de persoane

Te tentează o friteuză cu aer, dar nu știi ce capacitate ți se potrivește? Dacă alegi prea mică, vei găti în mai multe ture. Dacă alegi prea mare, ocupi spațiu inutil și consumi energie fără motiv. Scopul acestui ghid este simplu: să te ajute să alegi capacitatea potrivită în funcție de câte persoane mănâncă zilnic în casa ta.

În oferta disponibilă online găsești modele de la 2 litri până la peste 10 litri, cu unul sau două coșuri, cu funcții de coacere, grill sau deshidratare. 

Mai jos ai un plan simplu, în 4 pași, care te ajută să alegi informat și rapid.

1) Înțelege necesarul de porții al familiei

Primul pas este să te gândești la rutina ta, nu la ocazii rare. Gătești zilnic pentru tine? Pentru un cuplu? Pentru o familie cu doi copii? Răspunsul schimbă complet alegerea. Selecția Philips conține diferențe clare de volum și design. Înainte să comanzi, clarifică un lucru: pentru câte porții gătești constant?

Dacă gătești pentru 1-2 persoane, ai nevoie de porții moderate: 150-300 g cartofi sau un piept de pui pentru o persoană, și 400-600 g cartofi sau două porții de carne pentru două persoane. O friteuză de 2-4 litri este suficientă. Pentru 3-4 persoane, folosește o capacitate de 6-8 litri.

Gătești pentru 5+ persoane

Dacă familia este numeroasă sau organizezi frecvent mese cu prietenii, caută modele de 8-12 litri sau variante tip mini-cuptor. Vei avea loc pentru cantități mari și vei reduce timpul petrecut în bucătărie.

2) Corelează numărul de persoane cu capacitatea în litri

Capacitatea este exprimată în litri și indică volumul coșului. Totuși, volumul total nu este identic cu spațiul util. Dacă umpli coșul până la refuz, aerul cald nu mai circulă eficient și preparatele nu se rumenesc uniform.

Lasă spațiu între ingrediente. Aerul trebuie să circule liber, exact ca într-un cuptor cu convecție.

Ghid rapid de orientare

  • 1-2 persoane → 2-4 litri (gustări, porții rapide)
  • 2 persoane (mese complete) → 4-5 litri
  • 3-4 persoane → 6-8 litri
  • 5+ persoane → 8-12 litri

Forma coșului într-o friteuză influențează eficiența gătitului; un coș pătrat oferă mai mult spațiu, în timp ce unul rotund este mai compact. Modelele cu două coșuri permit gătitul simultan al două feluri, fiind ideale pentru familii cu preferințe diverse. Suprafața utilă poate fi mai importantă decât capacitatea totală.

Contează și forma coșului

Două friteuze de 5 litri pot avea rezultate diferite. Un coș pătrat oferă o suprafață mai mare pentru așezarea alimentelor într-un singur strat. Un coș rotund ocupă mai puțin spațiu pe blat, dar limitează uneori dimensiunea preparatelor (de exemplu, pizza sau fileuri mari de pește).

Un coș sau două?

Modelele cu două coșuri (dual zone) îți permit să gătești două feluri simultan, la temperaturi diferite. De exemplu:

  • carne la 190-200°C
  • legume la 160-170°C

3) Ia în considerare spațiul bucătăriei și frecvența de utilizare

Poate ai găsit capacitatea potrivită în teorie, dar încape pe blatul tău?

Înainte să comanzi, măsoară spațiul disponibil. Modelele de 7-8 litri pot ajunge la 35-40 cm lățime. Ai nevoie și de spațiu de ventilație, cel puțin 10 cm în lateral și în spate.

Dacă locuiești într-o garsonieră sau într-un apartament mic, o friteuză de 3-4 litri este mai ușor de integrat. Dacă ai bucătărie generoasă și gătești zilnic, un model mai mare își justifică dimensiunea.

4) Evaluează funcțiile utile, consumul energetic și ușurința de curățare

Capacitatea este crucială, dar nu singurul criteriu. Puterea trebuie să fie proporțională cu volumul; modelele mici funcționează între 800-1500W, iar cele mari pot ajunge la 2000W. Găsește un echilibru între capacitate și putere. Alege un model cu funcții pe care le folosești des și verifică curățarea ușoară și siguranța, inclusiv protecția la supraîncălzire și oprirea automată.

Capacitatea este primul criteriu, dar nu singurul. După ce stabilești câți litri îți trebuie, verifică aceste aspecte practice.

Puterea și consumul

Modelele mici funcționează, de obicei, între 800-1500W. Cele de 6-8 litri pot ajunge la 1700-2000W. Puterea trebuie să fie proporțională cu volumul. Dacă alegi o friteuză mare cu putere mică, timpul de gătire crește.

Caută un echilibru între capacitate și putere. Verifică specificațiile înainte să adaugi produsul în coș.

Funcții pe care chiar le folosești

Multe modele includ programe presetate: cartofi, pui, pește, prăjituri. Unele au funcție de grill sau deshidratare. Întreabă-te ce prepari cel mai des.

Dacă gătești simplu și rapid, un model cu setări de bază este suficient. Dacă îți place să testezi rețete noi, optează pentru mai multe opțiuni de temperatură și timp.

Curățare și siguranță

Alege un coș cu strat antiaderent și componente detașabile, compatibile cu mașina de spălat vase. Curățarea rapidă te încurajează să o folosești mai des.

Folosește filtrele disponibile, compară modelele și alege varianta care se potrivește cel mai bine ritmului tău zilnic.

Foto: Shutterstock

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