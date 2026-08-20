Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire

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  de  ELLE
Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire

Când vine vorba despre slăbit, atenția se îndreaptă aproape întotdeauna către calorii, proteine și numărul de kilograme pierdute. Mai puțin discutat este modul în care organismul se adaptează la aceste schimbări și rolul pe care îl au vitaminele și mineralele în menținerea nivelului de energie și a stării generale de bine. Din acest articol vei afla de ce magneziul este important chiar și în perioadele în care obiectivul principal este reducerea greutății corporale.

Ce se poate ascunde în spatele noilor tendințe de slăbit

În ultimii ani, interesul pentru pierderea în greutate a crescut considerabil. De la postul intermitent și planurile alimentare restrictive până la utilizarea medicamentelor injectabile pentru controlului greutății corporale, tot mai multe persoane caută soluții care să le ajute să ajungă mai repede la rezultatele dorite. În practică, accentul cade de cele mai multe ori pe calorii, proteine și ritmul în care scad kilogramele. Mai rar intră în discuție vitaminele și mineralele, deși acestea au un rol important în menținerea stării generale de bine.

Organismul are nevoie de mai mult decât un deficit caloric pentru a funcționa corespunzător. Când alimentația este foarte restrictivă sau anumite grupe alimentare sunt eliminate pentru perioade îndelungate, pot apărea dezechilibre care influențează nivelul de energie, funcționarea sistemului nervos și starea generală de bine. Magneziul se numără printre mineralele implicate în sute de procese din organism, motiv pentru care un aport adecvat rămâne important inclusiv în perioadele de scădere în greutate.

Ce se întâmplă în organism atunci când slăbești

Procesul de slăbire înseamnă mai mult decât reducerea numărului de kilograme afișate de cântar. Atunci când aportul caloric este diminuat și alimentația este modificată pentru a susține pierderea în greutate, organismul trece printr-o serie de adaptări care să mențină funcțiile esențiale și echilibrul metabolic.

Dinamica metabolică în timpul deficitului energetic:

  • Atunci când organismul primește mai puțină energie din alimentație, începe să utilizeze rezervele acumulate în țesutul adipos. Prin procesul de lipoliză, trigliceridele sunt descompuse în acizi grași și glicerol, care pot fi folosiți ulterior pentru producerea energiei necesare activităților celulare.
  • Pe măsură ce greutatea corporală scade, organismul tinde să își optimizeze consumul de energie pentru a face față unui aport caloric mai redus. Această reacție naturală poate încetini rata metabolică bazală, mai ales în cazul restricțiilor alimentare prelungite.
  • Scăderea în greutate este însoțită și de modificări hormonale. Reducerea nivelului de insulină favorizează utilizarea grăsimilor ca sursă de energie, în timp ce hormonii implicați în reglarea apetitului, precum leptina și grelina, influențează senzațiile de foame și sațietate.
  • Reducerea drastică a aportului caloric sau eliminarea unor grupe alimentare poate afecta aportul de vitamine și minerale. În lipsa unei alimentații suficient de variate, pot apărea dezechilibre care influențează nivelul de energie, capacitatea de efort și buna desfășurare a proceselor metabolice.

Rolul magneziului în perioadele de scădere în greutate

Pe parcursul procesului de slăbire, organismul trece prin solicitări metabolice care pot fi susținute printr-un aport adecvat de magneziu. Acest mineral facilitează adaptarea corpului la noile condiții alimentare prin următoarele mecanisme:

  • producția și transportul energiei: magneziul participă la procesele de convertire a nutrienților în energie, susținând activitatea celulară chiar și în contextul unui regim hipocaloric;
  • metabolismul glucidelor și lipidelor: intervenția magneziului în procesele metabolice facilitează utilizarea eficientă a rezervelor proprii de grăsimi și a carbohidraților pentru susținerea nevoilor energetice;
  • funcționarea sistemului muscular: menținerea unui nivel optim de magneziu previne tensiunile musculare și susține capacitatea de efort, aspect necesar pentru menținerea tonusului în timpul slăbirii;
  • funcționarea sistemului nervos: în perioadele de schimbare a stilului de viață, magneziul contribuie la reglarea activității neurotransmițătorilor, susținând echilibrul funcțiilor nervoase;
  • reducerea oboselii și extenuării: prin rolul său în numeroase reacții biochimice, magneziul ajută la combaterea stărilor de oboseală care pot apărea ca urmare a reducerii aportului caloric total.

Magneziul contribuie la numeroase procese implicate în adaptarea organismului la schimbările care apar în timpul scăderii în greutate. Prin rolul său în producerea energiei, metabolismul glucidelor și lipidelor, funcționarea sistemului muscular și nervos, precum și în reducerea oboselii și extenuării, acest mineral susține buna funcționare a organismului inclusiv în perioadele caracterizate de restricții alimentare. Atunci când aportul este insuficient, poate să apară deficiența de magneziu, care influența nivelul de energie și starea generală de bine.

Procesul de slăbire nu înseamnă doar reducerea numărului de calorii, ci și menținerea unui echilibru nutrițional adecvat. Acordarea atenției necesare vitaminelor și mineralelor, poate contribui la susținerea organismului pe parcursul schimbărilor asociate pierderii în greutate.

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