7 greșeli pe care să NU le mai faci când îți alegi rochia elegantă

O rochie poate fi superbă pe umeraș și nepotrivită pentru tine, arăta spectaculos într-o fotografie, dar incomodă după o oră.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
7 greșeli pe care să NU le mai faci când îți alegi rochia elegantă

O rochie poate fi superbă pe umeraș și nepotrivită pentru tine, arăta spectaculos într-o fotografie, dar incomodă după o oră. De fapt, una dintre cele mai frecvente capcane apare chiar aici: alegi rochia pornind de la obiect și uiți de persoana care o va purta.

Orice rochie elegantă potrivită nu trebuie doar să fie frumoasă, ci să îți ofere libertate de mișcare, să se potrivească evenimentului, să funcționeze bine cu accesoriile pe care le ai, să îți evidențieze armonios silueta și, cel mai important, să te facă să te simți firesc când o porți. Eleganța nu înseamnă să-ți petreci întreaga seară verificând dacă rochia s-a ridicat, dacă decolteul stă unde trebuie sau dacă materialul s-a șifonat după ce te-ai așezat.

Înainte să-ți alegi următoarea rochie elegantă merită să cunoști câteva dintre greșelile care îți pot transforma o achiziție promițătoare într-o piesă purtată o singură dată sau uitată cu eticheta în dulap:

Alegi rochia doar pentru că este în tendințe

Tendințele pot fi o sursă excelentă de inspirație. Problema apare atunci când moda devine singurul criteriu după care îți alegi rochia.

Poate că într-un anumit sezon vezi peste tot rochii cu decupaje, modele foarte mulate, mâneci voluminoase sau aplicații strălucitoare. Repetiția vizuală creează rapid impresia că exact acel tip de rochie este alegerea ideală, însă ceea ce arată bine într-o campanie de modă sau într-un videoclip de câteva secunde nu funcționează obligatoriu la fel de bine în viața reală.

O strategie mai bună este să selectezi din tendințe doar elementele care se potrivesc deja preferințelor tale. În felul acesta, nu trebuie să alegi între a fi modernă și a rămâne fidelă stilului tău. Poți face ambele lucruri.

Ignori tipul evenimentului la care vei purta rochia

O rochie nu există separat de context. Același model poate fi perfect pentru un eveniment și complet nepotrivit pentru altul.

Începe invers: analizează ora evenimentului, locația, anotimpul și nivelul de formalitate. Dacă evenimentul se desfășoară în aer liber, gândește-te și la suprafața pe care vei merge. O rochie foarte lungă poate deveni dificil de purtat pe iarbă sau pietriș, mai ales dacă o asociezi cu pantofi cu toc subțire.

Alegi o mărime greșită doar pentru că numărul de pe etichetă te incomodează

Mărimile nu sunt identice de la un brand la altul – tiparul, materialul, țara în care este produs articolul și politica de dimensionare a brandului modifică substanțial modul în care o piesă se așază.

Dacă alegi o mărime mai mică doar pentru că îți place cifra de pe etichetă riști să obții exact efectul opus celui dorit. Materialul poate forma cute, fermoarul poate trage, cusăturile pot deveni prea vizibile, iar mișcările tale pot părea rigide.

Când probezi rochia așază-te pe un scaun, ridică brațele, mergi câțiva pași, întoarce-te. Dacă evenimentul presupune dans, încearcă să vezi cât de liber te poți mișca. Verifică și zonele în care materialul este supus tensiunii: bustul, talia, șoldurile, fermoarul și cusăturile laterale. Dacă trebuie să îți ții permanent abdomenul contractat sau să îți limitezi mișcările pentru ca rochia să arate bine, probabil nu ai găsit încă mărimea sau croiala potrivită.

Nu iei în calcul forma corpului tău

Proporțiile pot fi folosite ca instrument atunci când vrei să înțelegi de ce unele rochii îți plac mai mult decât altele atunci când le probezi.

Dacă îți plac umerii poți explora modele cu umerii goi sau cu un decolteu interesant. Dacă vrei să pui accentul pe talie caută croieli care o marchează prin cusături, cordoane sau contraste de volum. Dacă preferi să evidențiezi picioarele, o lungime midi sau o deschidere laterală bine poziționată poate schimba complet aspectul rochiei.

Ignori materialul

Două rochii cu o croială aproape identică pot arăta complet diferit dacă sunt realizate din materiale diferite. Materialul influențează căderea rochiei, gradul de confort, felul în care se mișcă, modul în care reflectă lumina și chiar cât de elegantă pare ținuta în realitate.

Verifică întotdeauna compoziția materialului la când optezi pentru opțiunea de comanda acum rochii elegante. Uită-te dacă există căptușeală și observă dacă materialul este elastic. Citește indicațiile de întreținere și gândește-te dacă sunt compatibile cu modul în care intenționezi să folosești rochia.

Cumperi rochia fără să te gândești la pantofi și accesorii

Rochia este piesa centrală a ținutei, dar nu este întreaga ținută, inclusiv pantofii, geanta, bijuteriile și chiar coafura. Una dintre cele mai practice metode de a evita cumpărăturile inutile este să te gândești la ținută în ansamblu înainte să-ți alegi rochia.

Poți aplica aceeași logică și culorilor. Nu este obligatoriu ca pantofii și geanta să fie în exact aceeași nuanță. De multe ori, tonurile apropiate sau contrastele atent alese creează un rezultat mai actual decât asortarea perfectă.

Te lași convinsă de rochie doar pentru că are un preț bun

Reducerile sunt tentante, mai ales în cazul rochiilor elegante. Atunci când vezi un model redus semnificativ, este foarte ușor să începi să găsești motive pentru care ar trebui să îl cumperi.

Foto: Magnific

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat
Advertorial
Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat
În ce piese de mobilier merită să investești mai mulți bani și la ce poți face economie în amenajarea livingului?
Advertorial
În ce piese de mobilier merită să investești mai mulți bani și la ce poți face economie în amenajarea livingului?
Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?
Advertorial
Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?
Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire
Advertorial
Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire
Trei lucruri pe care părinții le interpretează greșit în comportamentul copiilor
Advertorial
Trei lucruri pe care părinții le interpretează greșit în comportamentul copiilor
Capacitatea friteuzei cu aer, aleasă după numărul de persoane
Advertorial
Capacitatea friteuzei cu aer, aleasă după numărul de persoane
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Da, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!!
Da, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de stilul locuinței – 7 pași pentru un design coerent și funcțional
Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de stilul locuinței – 7 pași pentru un design coerent și funcțional
Advertorial

Iluminatul influențează direct felul în care percepi fiecare cameră.

+ Mai multe
La 71 de ani a luat-o de la capăt. Parisul a criticat-o, America a transformat revenirea într-un succes
La 71 de ani a luat-o de la capăt. Parisul a criticat-o, America a transformat revenirea într-un succes
Advertorial

+ Mai multe
Cafea de specialitate Bucuresti: De ce o ceașcă poate costa mai mult și ce primești, de fapt, pentru diferența de preț
Cafea de specialitate Bucuresti: De ce o ceașcă poate costa mai mult și ce primești, de fapt, pentru diferența de preț
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC