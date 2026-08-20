În ce piese de mobilier merită să investești mai mulți bani și la ce poți face economie în amenajarea livingului?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Amenajarea livingului pare simplă până în momentul în care începi să aduni prețurile. Dar secretul nu stă în a economisi în tot și nici în a cumpăra variante premium pentru fiecare obiect, ci mai util este să privești livingul ca o cameră în care unele piese sunt folosite intens, iar altele au mai ales un rol decorativ și pot fi schimbate fără mari complicații atunci când gusturile tale evoluează. Dacă înțelegi diferența dintre ele poți distribui bugetul mult mai bine.

În loc să te raportezi la un obiect drept 'scump' sau 'ieftin', întreabă-te cât de des îl folosești, cât de greu este de înlocuit și cât de mult îți influențează experiența în living. Este o schimbare simplă de perspectivă care te poate ajuta să eviți multe achiziții impulsive.

Investește mai mult în piesele pe care le folosești în fiecare zi

Canapeaua

Dacă ar trebui să alegi o singură piesă pentru care să păstrezi o parte mai generoasă din buget, canapeaua ar fi probabil cea mai logică alegere. Este adesea cea mai folosită piesă de mobilier din living și, în același timp, una dintre cele mai dificil de înlocuit.

O canapea nu trebuie evaluată doar după aspect. Uită-te la structura cadrului, la densitatea și comportamentul umpluturii, la calitatea tapițeriei și la modul în care sunt realizate cusăturile. Dacă ai animale, copii sau intens livingul, rezistența materialului devine mult mai importantă decât o textură spectaculoasă care se pătează ușor.

În plus, o canapea de bună calitate are șanse mai mari să își păstreze forma în timp. Modelele foarte ieftine pot părea atractive la început, dar dacă pernele se deformează după câteva luni, tapițeria se scămoșează sau cadrul începe să scoată zgomote, economia inițială dispare.

Fotoliul merită investiția dacă îl folosești frecvent

Fotoliul este o piesă asupra căreia bugetul poate varia foarte mult în funcție de stilul tău de viață. Dacă este doar un obiect decorativ într-un colț al camerei nu ai nevoie neapărat de o variantă scumpă, dar dacă devine locul tău preferat pentru citit, lucrat sau băut cafeaua dimineața, situația se schimbă.

Merită să aloci un buget mai mare pentru bibliotecile și corpurile mari de depozitare

O bibliotecă mare, o comodă solidă sau un sistem de depozitare care ocupă un perete întreg nu este genul de mobilier pe care vrei să îl schimbi frecvent. De aceea, pentru aceste piese merită să urmărești stabilitatea, rezistența și proporțiile corecte.

În cazul mobilierului realizat pe comandă, investiția poate fi justificată mai ales atunci când livingul are dimensiuni neobișnuite, nișe sau pereți pe care mobilierul standard nu-i folosește eficient.

Masa de dining

Dacă iei masa acolo zilnic, lucrezi de acasă, găzduiești cine sau ai copii care folosesc suprafața pentru activități, o masă solidă și rezistentă poate merita banii. Lemnul masiv sau materialele de bună calitate pot face față mai bine utilizării frecvente și, în multe cazuri, pot fi recondiționate.

Dacă însă masa este folosită doar ocazional, nu este obligatoriu să transformi această piesă într-un punct major de investiție.

Ai grijă și la finisaj! O suprafață spectaculoasă, dar sensibilă la apă, temperatură sau zgârieturi, poate deveni obositoare într-o casă în care masa este folosită intens. Uneori, varianta mai practică este mai valoroasă decât cea mai sofisticată.

La măsuța de cafea poți face economie

Măsuța de cafea este unul dintre cele mai bune exemple de piesă la care poți controla bugetul. Este importantă vizual, dar nu susține de obicei aceeași solicitare structurală ca o canapea, scaune living de calitate sau un corp mare de depozitare.

Aici poți găsi variante accesibile care arată foarte bine dacă alegi proporția și forma potrivite. În loc să te concentrezi pe brand sau pe un material foarte scump, gândește-te la relația dintre măsuță și canapea. Dacă îți place să schimbi decorul la câțiva ani, cu atât mai mult nu este nevoie să investești exagerat. Măsuța de cafea poate fi înlocuită relativ ușor și poate deveni chiar una dintre piesele prin care actualizezi stilul încăperii fără să refaci întregul living.

Nu trebuie să investești foarte mult într-un mobilier TV

Comoda TV poate părea o piesă centrală din cauza poziției sale în cameră, dar funcția sa este adesea destul de simplă: depozitare, organizarea cablurilor și susținerea unor echipamente.

Dacă televizorul este montat pe perete, cerințele structurale ale comodei scad și mai mult.

În această situație poți economisi alegând un model cu o construcție decentă și un design simplu. Nu este obligatoriu să plătești suplimentar doar pentru finisaje spectaculoase, mai ales dacă ai deja alte puncte de interes vizual.

Există însă o excepție importantă: dacă mobilierul TV face parte dintr-un ansamblu mare care include bibliotecă, vitrine, spații de depozitare sau panouri decorative, calitatea construcției devine mai importantă.

Covorul nu trebuie să fie scump pentru a arăta bine

Un covor schimbă radical percepția asupra livingului. Leagă mobilierul vizual, reduce senzația de spațiu gol și poate adăuga culoare, textură și confort.

Mai importantă decât eticheta este dimensiunea potrivită. Un covor prea mic poate face chiar și mobilierul scump să pară greșit proporționat. Dacă ai animale de companie sau copii, un covor extrem de delicat va fi o investiție dificil de justificat, de aceea varianta mai accesibilă și ușor de curățat îți va oferi mai multă libertate.

Foto: Magnific

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro