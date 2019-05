Ce este scortisoara Ceylon

Scortisoara reprezinta unul dintre cele mai cunoscute condimente la ora actuala, alaturi de piper si vanilie. Se estimeaza faptul ca scortisoara Ceylon detine circa 80-90% din cota de piata a acestui produs la nivel global. Caracteristicile acestui condiment sunt aroma si savoarea deosebita, dar si proprietatile medicinale pe care le poseda.

Beneficiile scortisoarei Ceylon

Inca din antichitate medicii ne recomandau ca alimentele sa ne fie in primul rand medicament. Aceasta recomandare atrage de fapt atentia asupra importantei pe care alimentele si caracteristicile acestora o pot avea asupra starii noastre de sanatate, atat fizice cat si psihice. In prezent, se constata o reintoarcere la valorile traditionale si catre medicina care abordeaza starea de sanatate a omului dintr-o perspectiva mai holistica.

In medicina populara s-ar putea sa existe referiri la scortisoara folosita in afectiunile digestive, pentru reducerea durerii sau a simptomelor de raceala. Ceea ce putem afirma cu certitudine in prezent este ca acest condiment tinde sa reduca in intensitate simptomele asociate diabetului de tip 2 si sa diminueze procesele inflamatorii.

Inainte de a folosi extractul de scortisoara in scop medical, este indicat sa ceri sfatul medicului tau, avand in vedere ca acesta iti cunoaste in amanunt istoricul medical. Ceea ce mai trebuie sa iei in calcul atunci cand intentionezi sa folosesti capsulele de scortisoara sau extractul pentru beneficiile medicale, este tipul de scortisoara care a fost folosit in studiile de specialitate.

Cum sa cumperi scortisoara de calitate

Indiferent de marca de scortisoara pe care doresti sa o achizitionezi, este bine sa te informezi inainte cu privire la cele mai bune surse din care te poti aproviziona, fie online, fie direct din magazinele care comercializeaza acest produs la noi in tara. Studiaza piata in amanunt chiar si in cazul in care faci cumparaturi online, pentru a te asigura ca magazinul care vinde procura produsele din Sri Lanka sau din India.

Un lucru pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand cumperi online este reputatia vanzatorului. Cauta un magazin care beneficiaza de o buna reputatie si care apreciaza feedback-ul clientilor, precum si pe cele care ofera pareri ale clientilor referitoare la produsele comercializate. Cel mai indicat ar fi ca vanzatorul sa detina o plantatie proprie de scortisoara.

Tara de provenienta, esentiala pentru calitatile condimentului ales

Scortisoara Ceylon provine din Sri Lanka sau din India. In cazul in care cei care comercializeaza afirma ca plantatia lor este localizata in alta zona, cel mai probabil comercializeaza un alt tip de scortisoara sau nu isi cunosc produsul. Inainte de a plasa o comanda ferma, este bine sa cercetezi in amanunt piata si oferta pentru a te asigura ca vei cumpara exact ceea ce iti doresti. La ora actuala exista pe piata scortisoara cassia sau scortisoara de tip chinezesc, care este similara din punct de vedere al aromei si culorii cu cea de tip Ceylon.

Desi ai fi tentat sa o cumperi, fiind mai ieftina, este bine sa stii de la inceput ca proprietatile medicale ale acesteia nu sunt aceleasi cu cele ale scortisoarei Ceylon. In cazul in care folosesti deja acest tip de scortisoara, nu este cazul sa te ingrijorezi pentru ca o poti folosi in continuare ca simplu condiment, fara insa sa te astepti la beneficii majore asupra sanatatii.

Scortisoara de tipul cassia este cultivata de obicei in China si Indonezia. Spre deosebire de scortisoara Ceylon, scortisoara chinezeasca contine o cantitate destul de crescuta de cumarina. Aceasta substanta detine un rol foarte important in modificarea mecanismului de coagulare a sangelui. Scortisoara Ceylon contine o cantitate foarte mica din aceasta substanta si nu prezinta astfel pericol pentru sanatate, chiar daca este consumata in cantitati crescute.

Cele mai bune tipuri de scortisoara si formele de prezentare

Scortisoara poate fi comercializata sub forma de pudra, macinata sau sub forma de betisoare. Indiferent de varianta pe care o alegi, beneficiile pe care ti le poate oferi raman aceleasi. In functie de preparatele in care iti vei dori sa folosesti acest condiment, este indicat sa cumperi o anumita forma de prezentare. Scortisoara pudra este indicata atunci cand te hotarasti sa introduci acest condiment in propria ta alimentatie, initial prin adaugarea unei lingurite la cafea, prin presararea acesteia in salata de fructe sau pentru diferite produse de patiserie. Cel mai indicat ar fi sa folosesti scortisoara sub forma de pudra pentru ca aceasta poate fi usor incorporata si asimilata prin digestie.

Scortisoara Ceylon poate fi folosita pentru a adauga savoare atat mancarurilor principale cat si deserturilor, indiferent ca vorbim de inghetata, piureuri, mousse-uri sau salate, dar poate fi folosita cu succes si prin asociere cu alte alimente sau condimente. De exemplu, in cazul in care iti doresti un plus de energie, poti sa folosesti scortisoara in combinatie cu miere.

Domeniile de utilizare ale acestui condiment nu se limiteaza la cel alimentar si cel medical. Poti folosi cu succes scortisoara si in domeniul cosmetic, pentru a realiza masti de fata, pentru a trata acneea sau diferite probleme ale tenului. Poti sa beneficiezi de calitatile acestui produs chiar si in cazul in care il folosesti pentru a realiza lumanari pentru aromoterapie. Indiferent de modalitatea in care iti doresti sa folosesti scortisoara, vei observa cu siguranta beneficiile pe care ti le poate aduce.

Scortisoara Ceylon este considerata o delicatesa si difera de cea chinezeasca prin faptul ca are proprietati culinare dar si medicinale, contine o cantitate extrem de redusa de cumarina si este recomandata pentru consumul frecvent. Este de culoare maro inchis, iar scoarta este subtire si asemanatoare ca textura hartiei. Vei remarca cu siguranta diferenta care exista intre cele doua tipuri de scortisoara atunci cand le compari – aroma si savoarea sunt de necontestat si iti dai seama de acest lucru numai atunci cand deschizi un recipient cu scortisoara Ceylon si cand esti pur si simplu invaluit/a de dulceata aromei acestui condiment si de notele discrete care se reveleaza simtului tau olfactiv.

