In ultima vreme, majoritatea femeilor apeleaza la extensii pentru a avea un par mai lung si mai bogat. Sunt multi care se intreaba ce este cu acest trend si cum a reusit sa se dezvolte atat de repede. Ei bine, trendul de a folosi extensii nu este chiar nou. Studiile ne-au aratat ca si cu sute de ani in urma, femeile foloseau un fel de extensii. Insa, intr-adevar, extensiile au aparut in ultimii ani foarte mult peste Ocean, iar mai apoi moda a ajuns si in tara noastra. Acum, tot mai multe fete viseaza la niste extensii care sa le transforme parul obisnuit intr-unul stralucitor, care sa atraga toate privirile.

In primul rand, trebuie sa stiti ca aceste extensii nu dauneaza in niciun fel parului vostru, chiar daca este foarte fin. Insa, este nevoie de cineva specializat care sa stie sa faca o analiza parului tau, in functie de care sa stabileasca ce fel de extensii sunt potrivite pentru tine.

Zen a adus in Romania o gama diversa de extensii

In cazul in care apelezi la specialistii de la extensiizen.ro, acestia iti vor oferi consiliere gratuita in legatura cu lungime, densitatea si culoarea extensiilor. In functie de starea de sanatate a parului tau, vor fi alese si cele mai potrivite extensii. Pentru a nu se observa niciun fel de diferenta intre extensii si parul tau, specialistii de la extensiizen.ro iti vor spune care este gramajul potrivit, lungimea si nuanta pe care ar trebui sa o alegi.

Diversitatea acestor extensii este destul de mare la ora actuala, iar asta face din misiunea alegerii unor extensii o treaba destul de complicata. Poti alege fie niste extensii tape on sau cu clip on, fie niste extensii cu cheratina sau cu microring. Insa, orice fel de alegere ai face, daca alegi aceste extensii de la brandul Zen, vei avea garantia unor extensii de calitate.

ExtensiiZen.ro ofera clientelor exclusiv extensii de par natural 100%, asa ca nu trebuie sa va faceti niciun fel de griji cu privire la calitatea acestor extensii. Fiind niste extensii par virgin natural 100%, acestea au in primul rand avantajul de a fi imperceptibile chiar si de la mica distanta. De asemenea, aceste extensii pot fi indreptate, ondulate si chiar vopsite.

Ingrijirea in cazul unor extensii par virgin natural 100% este de asemenea foarte usoara. Puteti aplica produse de ingrijire, balsam, masti la fel ca si pana acum. Va trebui, in schimb, sa pieptanati mai bine parul incepand din momentul in care veti avea aplicate extensiile, pentru a nu exista riscul de incalcire a firelor.

In concluzie, recomandam cu tarie aceste extensii par virgin natural 100% de la extensiizen.ro. Calitatea lor este ireprosabila!

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK