Smiley și Oscar, față în față la Red Bull SoundClash 2026

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Smiley și Oscar, față în față la Red Bull SoundClash 2026

Pe 24 septembrie, la Romexpo, Smiley și Oscar intră în ringul Red Bull SoundClash pentru cea mai aprinsă confruntare muzicală a toamnei. Pop vs. rap, două scene față-n față, 4 runde în forță, o singură miză: aplauzele publicului! Shurubel va fi MC-ul evenimentului, iar la pupitrul de DJ va fi Albwho. Biletele Early Bird sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash până pe 20 august.

Sunt doi artiști care reprezintă și momente total diferite ale muzicii românești. Smiley cânta deja cu Simplu atunci când MTV România abia se lansa, în 2002, și vine la Red Bull SoundClash cu peste două decenii de hituri uriașe care au prins mai multe generații de public. Oscar a crescut într-o industrie în care streamingul a schimbat regulile jocului și aduce forța noului val din rap. Îi despart aproape 20 de ani, exact cât istoria globală a evenimentului Red Bull SoundClash, care a debutat oficial în Olanda, în 2006. Amândoi au însă exact ce cere un clash ca la carte: piese pe care le recunoști de la primele secunde și suficientă libertate creativă încât să le desfacă și refacă într-o formă pe care n-a mai auzit-o nimeni până acum. La finalul fiecărei runde, decibelmetrul măsoară aplauzele celor prezenți. În seara de 24 septembrie, la Romexpo, singura monedă valabilă pentru ambii artiști o reprezintă bucuria fanilor.

Smiley e definiția monstrului sacru. Recunoscut pentru stilul său pop cu influențe R&B și dance, Smiley și-a demonstrat, de-a lungul anilor, versatilitatea muzicală și s-a jucat cu ritmuri funk, soul, electro pop, pop-rock, hip-hop, urban și altele. Piesele lui au dominat topurile radiourilor, are albume premiate cu Discul de Aur, este prezent încă de la început în două dintre cele mai urmărite formate TV din țară, „Românii au talent' și „Vocea României', și este fondatorul casei de producție HaHaHa Production. De la anii Simplu, când trupa făcea furori cu piese precum „Oficial îmi merge bine', până la cariera solo, Smiley a rămas constant în vârful mainstream-ului. „Vals', „De unde vii la ora asta?', „În stație la Lizeanu', „Cai verzi pe pereți' și „Acasă' sunt doar câteva dintre piesele lui care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Artist, compozitor și producător, a trecut prin stiluri și generații de public fără să-și piardă amprenta. „În lipsa mea' (2008), „Plec pe Marte' (2010), „Acasă' (2013) și „Confesiune' (2017) se numără printre albumele lansate în cariera solo. La Red Bull SoundClash însă hiturile lui atât de cunoscute sunt doar punctul de plecare. „Repetăm, reedităm, rescriem și lucrăm la fiecare moment cu minuțiozitate. Îmi plac mult proiectele în care revizitez piese mai vechi sau ascult muzica altor artiști și mă gândesc cum aș putea să o fac într-un alt stil. Este o provocare interesantă și un spectacol tare, în care oamenii aud și văd lucruri noi, chiar dacă, într-un fel, le știu deja', spune Smiley.

Oscar scrie și cântă rap de când era mic și s-a maturizat odată cu generația sa. A intrat în atenția publicului ca un visător talentat, cu o voce aparte. La doar 12 ani era pe scenele unor show-uri și emisiuni TV importante din țară, iar de acolo și-a construit treptat propriul parcurs în rap. Superhituri precum „Fantasy' și „Răgușit', alături de colaborări răsunătoare precum „Antetokounmpo' și „Ok Okay', cu Ian, i-au consolidat poziția, iar albume precum „Apă' și „Înapoi la viață' au conturat un artist cu o identitate muzicală clară și i-au adus un public foarte loial. Îl admiră pe Smiley încă din copilărie și spune că se pregătește intens pentru un clash iconic între generații. În același timp, Oscar intră într-un meci în care, istoric, rap-ul aproape că nu pierde. Din cele șase ediții Red Bull SoundClash din România care au avut un câștigător (a șaptea a fost egal), cinci au fost adjudecate de artiști hip-hop și rap. „Pregătirile merg super-bine. Este o grămadă de treabă, sunt multe instrumentale de reprodus și o grămadă de strofe noi de făcut, dar este foarte tare. Pentru mine, Red Bull SoundClash este o provocare și poate o mică bătălie între generații și stiluri muzicale', spune Oscar.

Regulile Red Bull SoundClash

Red Bull SoundClash este o experiență unică, un moment de rivalitate artistică care-i forțează pe adversari să-și depășească zona de confort și să arunce în luptă toată creativitatea pe care o au la dispoziție. În total, în 4 runde, artiștii cântă coveruri, piese proprii și piese ale adversarului, încercând să smulgă aplauzele publicul. Fiecare rundă schimbă regulile jocului:

Show-ul începe cu THE WARM UP, momentul de start în care Oscar și Smiley își încălzesc taberele cu piesele proprii și-și revendică primele aplauze ale serii.

RUNDA 1: THE COVER – Fiecare artist ia un mega-hit și îl reconstruiește în propriul său stil.

RUNDA 2: THE TAKEOVER – Smiley începe o piesă, Oscar o preia din mers de pe scena opusă și o duce în universul său. Apoi rolurile se inversează timp de 4 piese.

RUNDA 3: THE CLASH – Fiecare artist își reinterpretează piesele în stiluri muzicale complet diferite față de original.

RUNDA 4: THE WILDCARD – Oscar și Smiley își aruncă în ring ultimii ași din mânecă: invitați-surpriză.

20 de ani de confruntări muzicale

De 20 de ani, Red Bull SoundClash aduce în fața fanilor dueluri artistice cu miză emoțională enormă. Prima ediție a avut loc în Olanda, iar de atunci formatul a făcut înconjurul lumii pe cinci continente, în peste 100 de dueluri.

În 2017, la prima ediție Red Bull SoundClash din România, CTC a învins Carlas Dreams într-un show cu sala plină. În 2018, Grasu XXL a câștigat în fața Loredanei un meci disputat la sânge. În 2019, Vița de Vie a făcut un uluitor egal cu Subcarpați, o premieră absolută în istoria evenimentului la nivel global. În 2022, Irina Rimes și Spike au devenit virali cu momentele electrizante pe care le-au pus în scenă. Spike a câștigat la mustață. 2023 a fost pe muchie de clapă: trupa VAMA a câștigat în fața lui Killa Fonic cu o diferență cât o rimă nespusă, un scor de laborator: 397,6 la 397,5. În 2024, Connect-R a învins trupa Șuie Paparude într-un clash greu de uitat, un show hipnotic. Iar în 2025, Puya și-a adjudecat victoria în fața a 10.000 de fani la Romexpo, învingând-o pe Theo Rose.

Red Bull SoundClash e un eveniment care se simte la intensitate maximă mai ales în ring, între cele două scene. Biletele Early Bird sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash. 

Partenerii media ai evenimentului sunt VOYO și Virgin Radio. Rămâi la curent cu toate noutățile Red Bull SoundClash pe redbull.ro/soundclash.

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