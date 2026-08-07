Zalando revine la CPHFW pentru a patra ediție a premiului Zalando Visionary Award

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  . Actualizat 07.08.2026, 13:03,  de  Advertorial
Zalando revine la CPHFW pentru a patra ediție a premiului Zalando Visionary Award

Săptămâna aceasta, Zalando s-a întors la Copenhaga pentru a celebra sezonul SS27 al Zalando Visionary Award. INSTITUTION, câștigătorul premiului din acest an, a găzduit show-ul său de debut pe podiumul de la Copenhagen Fashion Week, în timp ce Zalando a invitat pasionații de modă să exploreze Zalando Visionary Space, un spațiu expozițional dinamic, deschis timp de două zile, care celebrează forțele creative din spatele Zalando Visionary Award.

Condus de designerul Galib Gassanoff, brandul INSTITUTION și-a făcut debutul la Copenhagen Fashion Week cu colecția sa SS27, intitulată YAD, la Galeria Națională a Danemarcei. Însemnând atât „străin', cât și „amintire' în limba azeră, YAD a urmărit o călătorie de la materia primă până la piesa de îmbrăcăminte finită, explorând teme legate de apartenență și moștenire culturală. Colecția a îmbinat croiala contemporană cu meșteșugul comunităților locale din Georgia, unde Gassanoff a crescut, piesele tricotate fiind create de acești artizani în colaborare cu designerul. Modelele au defilat desculțe în jorabi făcuți manual, o trimitere la tradiția din Caucaz de a descălța pantofii înainte de a intra într-o casă, alături de piese sculpturale realizate din șnur de bumbac, celebrând cunoștințele artizanilor și păstrând tehnici transmise din generație în generație.

„Pasiunea și creativitatea lui Galib Gassanoff strălucesc în fiecare piesă din această colecție. Dedicarea sa pentru meșteșug și arta de a spune povești întruchipează exact ceea ce Zalando Visionary Award și-a propus să celebreze; a fost o plăcere să văd cum INSTITUTION dă viață acestei viziuni pe scena Copenhagen Fashion Week', adaugă Sara Spannar, VP Global Marketing în cadrul Zalando și membru al juriului Zalando Visionary Award. 

După prezentare, Zalando a găzduit o cină festivă la Restaurantul Superbon, reunind lideri din industrie, reprezentanți mass-media și promotori ai schimbării din lumea modei pentru o seară dedicată conexiunii și creativității.

În paralel cu sărbătoririle, Zalando a deschis pentru public un spațiu imersiv, Visionary Space, la Copenhagen Contemporary. Expoziția i-a reunit pe câștigătorii actuali și din edițiile trecute – INSTITUTION, IAMISIGO, Paolina Russo și Sinéad O’Dwyer – pentru instalații și ateliere practice, punând totodată în valoare o expoziție digitală și sculpturală monumentală, special comandată artistului brazilian Gabriel Massan.

În calitate de câștigător al Zalando Visionary Award 2026, brandul INSTITUTION a primit un premiu în bani în valoare de 50.000 €. Dincolo de sprijinul financiar, Zalando susține INSTITUTION prin oportunități de mentorat, resurse personalizate de dezvoltare a afacerii și acces la rețele-cheie din industrie, consolidându-și astfel angajamentul de a sprijini inovația, impactul social și talentele creative diverse din întreaga industrie a modei.

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