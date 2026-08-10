Oltre: un nou sezon al eleganței naturale

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  de  ELLE
Oltre: un nou sezon al eleganței naturale

Există acel moment de final de vară în care garderoba începe, firesc, să-și schimbe ritmul. Zilele păstrează încă lumina sezonului cald, dar apare dorința pentru texturi mai plăcute, culori mai profunde și piese care fac tranziția spre toamnă fără efort. Exact de aici pornește noua colecție Oltre.

Denimul întâlnește tailoring-ul, liniile curate sunt punctate de detalii atent alese, iar materialele fluide contrastează cu siluete bine definite. Blazere, costume coordonate, jachete ușoare și piese din denim construiesc o garderobă versatilă, ușor de purtat de dimineața până seara.

Paleta sezonului mizează pe tonuri naturale, accente de burgundy, albastru intens și nuanțe de coniac, completate de imprimeuri animalier care aduc exact doza potrivită de personalitate.

Este Italian-chic în interpretarea Oltre: feminin, contemporan și relaxat. Un stil care nu aleargă după tendințe, ci le integrează natural în viața de zi cu zi, prin piese bine croite, ușor de combinat și create pentru mai mult decât un singur sezon.

Pentru că, până la urmă, cea mai actuală formă de eleganță este cea care pare effortless. Descoperă colecția în magazinele din țara și online, pe www.oltre.com .

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