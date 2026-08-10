The Comeback Collection powered by Perwoll

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Anul acesta, unul dintre cele mai inteligente răspunsuri nu a venit dintr-o colecție spectaculoasă sau dintr-un nou material revoluționar, ci dintr-o idee aparent banală: cea mai sustenabilă haină este cea care există deja în garderoba ta.

În cadrul unui eveniment special organizat în cadrul Copenhagen Fashion Week de Perwoll, The Comeback Collection a propus o schimbare de perspectivă asupra felului în care consumăm moda. Nu a fost un fashion show în sensul clasic al cuvântului, ci o experiență construită ca un muzeu contemporan, în care fiecare instalație, fiecare încăpere și fiecare look susțineau aceeași idee: hainele nu trebuie înlocuite constant pentru a rămâne actuale. Dimpotrivă, ele merită îngrijite, păstrate și reinterpretate.

Încă din primele minute, înainte ca primul model să pășească pe podium, pe ecran a apărut un mesaj care a redus întreaga dezbatere despre sustenabilitate la o singură propoziție: „There are already enough clothes on Earth to dress six future generations.” Dacă industria modei s-ar opri astăzi din producție, hainele existente ar putea îmbrăca încă șase generații. Este una dintre acele statistici care îți schimbă complet perspectiva. Pentru că, dintr-odată, sustenabilitatea nu mai înseamnă doar materiale reciclate, capsule collections sau etichete „eco”. Înseamnă, înainte de toate, să folosim responsabil ceea ce avem deja.

Conceptul creat de Victoria Lee, Director of Fashion al Perwoll, a fost construit tocmai în jurul acestei idei. Un spațiu industrial din Copenhaga a fost transformat într-un muzeu al unor piese devenite aproape universale, cămașa albă, little black dress sau imprimeurile care traversează deceniile fără să-și piardă relevanța. Nu a fost o nostalgie după trecut, ci demonstrația că moda bună nu expiră. Ea revine, de fiecare dată, într-o formă nouă, dacă este păstrată și îngrijită cum trebuie.

Mi-a plăcut că mesajul nu era moralizator. Nimeni nu îți spunea să nu mai cumperi haine. Dimpotrivă. Ideea era că ar trebui să cumpărăm mai conștient, să alegem piese care ne reprezintă cu adevărat, pe care să le purtăm ani la rând, nu câteva săptămâni. Să investim în calitate și să avem grijă de hainele pe care le iubim, astfel încât să poată avea o viață cât mai lungă. Așadar, cred că ideea de creativitate nu mai înseamnă să găsești permanent ceva nou, ci să privești cu alți ochi ceea ce ai deja în dulap.

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Această filosofie s-a regăsit inclusiv în construcția podiumului. În locul unui casting convențional de influenceri sau modele, Victoria Lee a invitat să defileze toate brand ambasadoarele Perwoll din Europa. Astfel, pe podium au urcat împreună Ioana Grama și Alina Ceușan, reprezentând România, alături de creatori de conținut din Germania, Grecia, Finlanda, Lituania, Olanda și Ungaria.

În același spirit al susținerii creativității nordice, Perwoll a fost partener și al prezentării Stine Goya, unul dintre cele mai importante nume ale modei daneze contemporane care, prin această colecția Spring/Summer 2027 și-a făcut „comeback-ul” pe podiumul de la Copenhaga Fashion Week. Rochii vaporoase, imprimeuri florale picturale, costume în nuanțe delicate și o paletă cromatică luminoasă au construit o colecție profund feminină, genul de modă care nu urmărește trendurile de pe TikTok, ci creează haine pe care îți imaginezi că le vei purta și peste cinci sau zece ani. Iar această idee se potrivea perfect cu mesajul pe care Perwoll l-a construit în jurul întregului eveniment.

În ultimii ani, Copenhagen Fashion Week și-a asumat un rol aproape unic în industria modei. Dacă alte capitale continuă să vorbească despre sustenabilitate, aici ea începe să fie pusă în practică. Nu doar prin criteriile impuse brandurilor care intră în calendarul oficial, ci și prin conversațiile pe care le provoacă. Iar The Comeback Collection a fost una dintre cele mai inteligente dintre ele.

Am plecat din acel spațiu fără sentimentul că trebuie să-mi cumpăr ceva nou. Și cred că acesta este, paradoxal, cel mai mare succes pe care îl poate avea astăzi un eveniment dedicat modei. Mi-am dorit, în schimb, să mă întorc acasă și să-mi deschid garderoba cu mai multă atenție. Să redescopăr haine pe care nu le-am mai purtat de ani întregi, să le combin diferit, să le ofer o nouă șansă.

Pentru că viitorul modei nu va fi construit doar de designerii care creează următoarea colecție. Va fi construit și de fiecare dintre noi, prin alegerile pe care le facem în fiecare dimineață în fața dulapului. Iar poate cea mai modernă alegere nu este să cumperi ceva nou, ci să demonstrezi că o piesă bună nu își pierde niciodată relevanța. Așa cum spune chiar numele acestui proiect, fiecare haină merită, uneori, un comeback.

Foto: PR

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