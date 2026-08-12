IQOS la UNTOLD 2026: Un remix  de inspirație, creativitate și expresie personală

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  de  ELLE
IQOS la UNTOLD 2026: Un remix  de inspirație, creativitate și expresie personală

Cu peste 500.000 participanți din peste 150 de țări, 9 scene si peste 200 de artiști și DJs, UNTOLD 2026 a reconfirmat statutul său de al treilea cel mai mare festival de muzică din lume. Timp de patru zile, Cluj-Napoca a devenit punctul de întâlnire al muzicii, culturii și creativității, reunind comunități din întreaga lume într-o experiență care depășește granițele unui festival tradițional.

La ediția din 2026, IQOS a fost prezent în cadrul festivalului cu activări dedicate exclusiv adulților, construite în jurul designului, explorării și exprimării individuale. Sub conceptul „Remix The Unexpected' prezența brandului a propus o serie de instalații, colaborări și momente artistice care au completat atmosfera unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa. 

         Un spațiu dedicat creativității și designului

            Unul dintre punctele de atracție ale prezenței IQOS a fost The Remix Tower, instalația de 12 metri înălțime care a devenit rapid un reper pe harta festivalului.  Construită în jurul jocurilor de lumină și al efectelor de perspectivă, instalația a oferit participanților adulți un spațiu de explorare și interacțiune vizuală. În jurul său a prins viață IQOS Gallery, un spațiu dedicat comunităților creative și colaborărilor locale. Sub conceptul „Remix Your Style', vizitatorii au descoperit aici colecții-capsulă și accesorii realizate împreună cu creatori locali, într-un cadru aflat la intersecția dintre designul contemporan și expresia individuală. 

În calitate de lider global al categoriei produselor din tutun încălzit, IQOS continuă să inoveze și să creeze experiențe relevante și memorabile. Parteneriatul nostru cu UNTOLD reflectă valorile pe care le împărtășim: creativitate, inovație și ambiția de a inspira. Prin activările din acest an, am creat oportunități autentice de interacțiune cu consumatorii adulți care au celebrat exprimarea personală și curiozitatea într-unul dintre cele mai vibrante hub-uri culturale și de entertainment din regiune', a declarat Marek Gebski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România.

           Momente speciale pe scena UNTOLD              

Pe lângă activările dedicate publicului adult, IQOS a fost prezent pe parcursul festivalului și printr-o serie de momente artistice concepute pentru a completa atmosfera evenimentului. Pe durata celor patru zile, brandul a surprins publicul prin apariții neașteptate si colaborări inedite integrate în programul festivalului, pe scena principală. Aceste inițiative au adăugat un plus de energie și dinamism experienței UNTOLD, contribuind la atmosfera vibrantă a evenimentului.

         Mai mult decât o prezență în festival

Prin instalații spectaculoase, experiențe interactive și momente artistice, IQOS a adus la UNTOLD un univers construit în jurul inspirației, curiozității și expresiei personale.

Întâlnirea dintre IQOS și UNTOLD a pornit de la o afinitate firească pentru creativitate și pentru contexte care îi încurajează pe oameni să exploreze, să descopere și să se exprime în mod autentic. Într-un festival în care muzica, designul și cultura contemporană se regăsesc la fiecare pas, acest parteneriat a creat noi ocazii de conectare și inspirație pentru participanții adulți.

Un festival se construiește în primul rând din experiențele pe care le oferă, nu din numărul de branduri afișate. Astăzi, publicul face imediat diferența între o prezență de vizibilitate și una care aduce ceva în plus. IQOS a ales cea de-a doua variantă, prin design, prin colaborări cu creatori locali și prin spații gândite pentru fanii UNTOLD. Este direcția în care vrem să meargă parteneriatele noastre și privim cu încredere la viitorul acestui parteneriat, care va evolua tot mai frumos', a declarat Bogdan Rădulescu, co-fondator Untold festival. 

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

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