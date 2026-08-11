Bucureștiul a ales căldura. ABSOLUT TABASCO se lansează oficial în România.

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  de  ELLE
Bucureștiul a ales căldura. ABSOLUT TABASCO se lansează oficial în România.

O lansare construită în jurul creativității. O experiență care a transformat orașul într-o conversație.

Unele lansări introduc un produs nou. Altele schimbă conversația.

ABSOLUT aduce oficial în România ABSOLUT TABASCO, o lansare inspirată de una dintre cele mai apreciate colaborări internaționale din categoria băuturilor spirtoase. Mai mult decât un produs nou, acesta propune o experiență construită în jurul curajului de a încerca ceva diferit și de a redefini modul în care descoperim cocktailurile contemporane.

Pornind de la o tendință globală aflată în continuă creștere – apetitul pentru arome intense și experiențe memorabile – ABSOLUT TABASCO propune o reinterpretare contemporană a culturii cocktailurilor. Caracterul curat al vodcii ABSOLUT se întâlnește cu profilul condimentat inspirat de celebrul sos TABASCO, rezultând un profil aromatic echilibrat, surprinzător și versatil, creat pentru o nouă generație de consumatori care caută mai mult decât gustul familiar.

În România, lansarea a fost construită în jurul unei idei simple:

Heat isn’t something you avoid. It’s something you choose.

Cu câteva zile înainte de lansarea oficială, Bucureștiul a primit un indiciu că urmează ceva diferit. O echipă de „vulcanologi urbani' a apărut în unele dintre cele mai circulate zone ale orașului, într-o intervenție de guerrilla marketing care a transformat spațiul public într-o conversație spontană despre heat. Costume metalice personalizate, apariții neașteptate și o doză de mister au fost suficiente pentru a atrage atenția trecătorilor, a genera conținut organic în social media și a construi anticiparea înaintea debutului oficial al campaniei.

Această abordare reflectă ADN-ul Absolut – un brand care, de-a lungul timpului, a ales să vorbească despre creativitate înainte de a vorbi despre produs. De la colaborări cu artiști și designeri până la campanii devenite repere în industrie, ABSOLUT a demonstrat constant că cele mai memorabile lansări sunt cele care creează cultură, nu doar vizibilitate.

Lansarea ABSOLUT TABASCO continuă această direcție și marchează un nou capitol în modul în care brandul își construiește experiențele. Într-un context în care consumatorii caută autenticitate, surpriză și povești care merită împărtășite, Absolut demonstrează că inovația nu înseamnă doar un gust nou, ci și un nou mod de a conecta oamenii în jurul aceleiași experiențe.

Pentru că, uneori, căldura nu este ceva ce simți.

Este ceva ce alegi.

Despre Absolut TABASCO®

ABSOLUT TABASCO este o ediție specială din portofoliul ABSOLUT, inspirată de colaborarea internațională dintre cele două branduri. Produsul combină puritatea și caracterul distinctiv al vodcii Absolut cu profilul condimentat inspirat de celebrul sos TABASCO, oferind o experiență aromatică echilibrată și surprinzătoare, creată special pentru cocktailuri contemporane. Lansarea face parte din strategia globală ABSOLUT de a explora noi teritorii creative și de a răspunde interesului tot mai mare al consumatorilor pentru experiențe culinare și mixologice inovatoare.

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