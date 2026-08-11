Laser cu diodă, IPL sau electroliză: ce diferă tehnic între metodele de epilare de durată

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Cele trei metode folosite pentru reducerea durabilă a părului sunt frecvent puse pe același raft, deși funcționează pe principii diferite și dau rezultate diferite. Confuzia cea mai mare apare între laser și IPL, pentru că ambele folosesc lumină, dar în moduri care nu se compară.

Laserul: o singură lungime de undă

Un laser emite lumină coerentă, pe o lungime de undă unică, aleasă astfel încât să fie absorbită de melanina din firul de păr. Lungimile utilizate în epilare sunt:

755 nm, alexandrit. Absorbție puternică în melanină, potrivit pentru fototipuri deschise. Risc crescut de pigmentare pe piele mai închisă.

Absorbție puternică în melanină, potrivit pentru fototipuri deschise. Risc crescut de pigmentare pe piele mai închisă. 808 nm, diodă. Compromisul cel mai folosit între penetrare și absorbție, adecvat pentru fire groase și pentru majoritatea fototipurilor.

Compromisul cel mai folosit între penetrare și absorbție, adecvat pentru fire groase și pentru majoritatea fototipurilor. 1064 nm, Nd:YAG. Penetrează cel mai adânc și este absorbit mai puțin de melanina epidermică, ceea ce îl face cea mai sigură opțiune pentru pielea închisă.

Aparatele descrise ca având mai multe lungimi de undă combină aceste emisii într-un singur puls, cu ideea de a acoperi simultan fire de adâncimi și grosimi diferite. Avantajul real este mai puțin un salt de eficiență și mai mult flexibilitatea pe zone mixte.

IPL: un spectru larg, nu un laser

IPL înseamnă lumină intens pulsată. Sursa este o lampă cu flash care emite un spectru larg, între aproximativ 500 și 1200 nm, filtrat parțial. Energia nu este coerentă și nu este concentrată pe o singură țintă, deci o parte din ea se pierde în structuri care nu au legătură cu foliculul.

Consecințele practice sunt trei: eficiență mai mică pe fir, penetrare mai superficială și un risc mai mare de reacții pe pielea închisă, pentru că spectrul larg include lungimi de undă absorbite puternic de melanina epidermică. IPL rămâne util pe fototipuri deschise cu fire închise, dar cere de obicei mai multe ședințe pentru un rezultat comparabil.

Electroliza: singura metodă independentă de pigment

Electroliza introduce un fir foarte subțire în folicul și distruge structura germinativă prin curent electric, chimic sau termic. Nu depinde de melanină, deci este singura metodă care funcționează pe fire albe, blonde sau roșcate.

Limita este viteza. Se tratează un folicul pe rând, ceea ce face metoda potrivită pentru suprafețe mici, pentru corecții după laser sau pentru cazurile în care laserul nu are țintă. O gambă completă prin electroliză nu este o abordare practică.

Comparație pe criteriile care contează

Criteriu Laser diodă IPL Electroliză Tip de energie O lungime de undă, coerentă Spectru larg, necoerent Curent electric Fire deschise sau cărunte Ineficient Ineficient Eficient Suprafețe mari Rapid Mediu Impracticabil Ședințe estimate 6 până la 10 8 până la 12 Variabil, per folicul Piele închisă Sigur cu 1064 nm Risc crescut Fără legătură cu pigmentul

Ce influențează mai mult rezultatul decât tehnologia

Un aparat performant folosit greșit dă rezultate slabe. Trei variabile decid mult:

Fluența, adică energia livrată pe unitate de suprafață. Prea mică nu distruge foliculul și prelungește protocolul fără motiv. Prea mare crește riscul de arsură. Se stabilește după fototip, grosimea firului și zonă.

Durata pulsului, care trebuie corelată cu grosimea firului. Firele groase cer pulsuri mai lungi pentru ca energia să difuzeze în toată structura.

Intervalul dintre ședințe, calculat după ciclul de creștere al zonei tratate, în general 4 până la 6 săptămâni pe față și 8 până la 12 săptămâni pe corp.

Întrebări utile la primul consult

Merită cerute răspunsuri concrete la câteva puncte: care este lungimea de undă a aparatului, cum se face testul pe o suprafață mică, ce fluență se folosește pentru fototipul respectiv, câte ședințe sunt estimate pentru zona în discuție și cum se documentează evoluția.

Ca reper pentru modul în care aceste informații pot fi prezentate transparent, Noelle Beauty din Timișoara descrie tehnologia folosită și organizarea ședințelor pe zone.

Concluzie

Diferența dintre metode nu este una de generație, ci de mecanism. Laserul lucrează precis pe melanină, IPL acoperă un spectru larg cu pierderi, iar electroliza rezolvă exact cazurile în care pigmentul lipsește. Alegerea corectă pornește de la culoarea firului, fototipul pielii și suprafața de tratat, în această ordine.

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