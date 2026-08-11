Experiență extinsă la Always Forever: Noua scenă Backyard Stage, vibe urban cu Hot Lagoon și distracție pentru toată familia

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 11.08.2026, 14:47,  de  Advertorial
Experiență extinsă la Always Forever: Noua scenă Backyard Stage, vibe urban cu Hot Lagoon și distracție pentru toată familia

Festivalul Always Forever anunță noutăți pentru ediția din acest an. Pe 4 septembrie, la Palatul Mogoșoaia participanții se vor bucura de o nouă scenă outdoor – Backyard Stage – o zonă extinsă de activități pentru familie, un târg cu branduri locale și o structură completă de bilete adaptată tuturor preferințelor.

Noua scenă Backyard Stage – Line-up special pe 4 septembrie

Pe 4 septembrie, atmosfera festivalului se extinde cu o nouă zonă de distracție. Pe scena Backyard Stage vor urca artiști de top din scena urbană: Albert Nbn, DJ Matei, DJ Andu. 

Aceștia se alătură artiștilor deja confirmați pe scena principală vineri, 4 septembrie: Skepta, AJ Tracey, JME și Killa Fonic. Programul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, îi aduce în fața publicului pe Hurts, Brooke, Combe, Jacotene, Moonlight Breakfast și Golan.

Universul copiilor: Loc de joacă și acces gratuit

Always Forever rămâne un eveniment prietenos cu familiile. În cadrul festivalului va fi amenajat un spațiu special dedicat celor mici, ce include:

Facepainting și ateliere creative la masa de desen;

MagicSHOP – o zonă plină de magie și surprize pentru copii.

Regulament de acces pentru minori:

Copiii cu vârsta de până la 7 ani (inclusiv) beneficiază de acces gratuit. Aceștia trebuie să fie însoțiți în permanență de un părinte, tutore legal sau adult care deține un bilet de acces valabil.

Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani împliniți accesul se face doar în baza unui bilet valabil și este permis exclusiv dacă sunt însoțiți de un părinte, tutore legal sau adult.

Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani accesul se face în baza unui bilet valabil și este condiționat de prezentarea unei declarații pe proprie răspundere semnată de un părinte sau tutore legal.

Târg Hot Lagoon 

Festivalul găzduiește și o zonă de târg curatoriată de Hot Lagoon, unde festivalierii pot descoperi selecții de la branduri și artiști independenți:

Berceiou, Bimbo, Daniel Lupu, Delia Cârstea, Diana Vasilescu, Doe, Grainspot, Iulia Verza, Pretty Doomed, Ramona Manea, Surrogate Selves.

Acces și Bilete

Biletele sunt disponibile acum pe platforma iabilet.ro prin link-ul oficial: tickets.alwaysforeverfestival.ro.

Abonament 2+1 Gratis

Adaugă 3 bilete în coș și plătești doar 2!

Abonament Acces General – Early Bird 

Full 2-Day Pass: Acces complet pentru ambele zile

Abonament VIP – Early Bird

Quick Access (intrare separată), VIP Lounge (zonă exclusivă de relaxare premium), platformă aproape de scenă (cea mai bună vizibilitate), baruri & toalete private

Day Ticket Friday (4 Septembrie) 

Acces 1 zi (Skepta, AJ Tracey, JME, Killa Fonic + Backyard Stage)

Day Ticket Saturday (5 Septembrie)

Acces 1 zi (Hurts, Brooke, Combe, Jacotene, Golan, Moonlight Breakfast)

Despre Always Forever

Always Forever nu este doar un festival, ci o stare de spirit. Este despre conexiunea dintre muzică, artă și spațiul istoric, oferind o platformă unde comunitatea se poate exprima liber sub semnul calității și al inovației.

Bazar Production 

Cu o activitate de peste 25 de ani în industria de entertainment, Bazar Production semnează organizarea a peste 1.000 de evenimente care au adunat, împreună, peste un milion de spectatori. Expertiza noastră acoperă proiecte de diverse scări, de la festivaluri de nișă până la mari producții pe stadioane.

Deținător al unor branduri iconice precum The Mission, Always Forever, Fall in Love și Miez. Portofoliul include nume globale precum Kings Of Leon, Placebo sau Jessie Ware.

Producător al unor evenimente record, precum Meciul de Retragere al Generației de Aur (50.000+ spectatori pe Arena Națională) și zone de Public Viewing pentru Euro 2024.

Corporate & Producție: Partener strategic pentru branduri de top (Coca-Cola, Heineken), oferind soluții integrate de logistică, ticketing și management de eveniment la standarde internaționale.

Foto: Always Forever

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laser cu diodă, IPL sau electroliză: ce diferă tehnic între metodele de epilare de durată
Advertorial
Laser cu diodă, IPL sau electroliză: ce diferă tehnic între metodele de epilare de durată
Bucureștiul a ales căldura. ABSOLUT TABASCO se lansează oficial în România.
Advertorial
Bucureștiul a ales căldura. ABSOLUT TABASCO se lansează oficial în România.
Smiley și Oscar, față în față la Red Bull SoundClash 2026
Advertorial
Smiley și Oscar, față în față la Red Bull SoundClash 2026
Menținerea curățeniei în locuință începe între două sesiuni de aspirare
Advertorial
Menținerea curățeniei în locuință începe între două sesiuni de aspirare
UNTOLD 2026, ziua 3 - peste 135.000 de participanți au trecut pragul festivalului
Advertorial
UNTOLD 2026, ziua 3 - peste 135.000 de participanți au trecut pragul festivalului
The Comeback Collection powered by Perwoll
Advertorial
The Comeback Collection powered by Perwoll
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„De ce credeți că am ajuns aici? Ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr...!" Alina Pușcău, dezvăluiri tulburătoare despre rutina care i-ar fi declanșat cancerul
„De ce credeți că am ajuns aici? Ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr...!" Alina Pușcău, dezvăluiri tulburătoare despre rutina care i-ar fi declanșat cancerul
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Detox coreean acasă: cum folosim măștile de față pentru curățare și detox
Detox coreean acasă: cum folosim măștile de față pentru curățare și detox
Advertorial

+ Mai multe
NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață
NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață
Advertorial

+ Mai multe
Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.
Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC