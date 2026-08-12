Modele de veste pentru bărbați și când să le porți

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  de  ELLE
Modele de veste pentru bărbați și când să le porți

Foto: Unsplash

Atunci când cauți să cumperi o vesta pentru barbati trebuie să ții cont de câteva criterii după care să faci acest lucru, pentru a te asigura că nu dai greș cu alegerea și că o cumperi pe cea potrivită pentru fiecare ocazie cu care urmează să o porți.

Tipuri de veste pentru bărbați

Vesta pentru costum este unul dintre cele mai cumpărate modele, deoarece aduce eleganță ținutei și, cel mai des, face parte dintr-un costum din trei piese. Se poate purta, însă, și fără sacou, dacă ocazia o permite, însă trebuie să fie asortată corect cu restul pieselor. Aceasta se poartă la ocazii precum nunți, botezuri, ceremonii, întâlniri de business sau alte ocazii formale. Tipurile vestelor pentru costum sunt: cu un singur rând de nasturi, care este cea mai întâlnită, cu două rânduri de nasturi, ceva mai sofisticată și cu sau fără rever. Regula de bază a vestei este că primul nasture rămâne mereu desfăcut.

Modelul de vestă matlasată face parte din categoria casual de veste și se poartă mai ales în sezoanele mai reci, precum primăvara, toamna sau chiar și iarna mai blândă din unele țări unde clima permite acest lucru, atât pentru diverse activități în aer liber, cât și pentru simple plimbări. Cel mai bine se asortează cu pulovere, hanorace, cămăși în cadouri, jeanși sau pantaloni chino. De obicei aceasta se potrivește atât la ocazii casual, cât și smart casual.

Vesta fleece este atât comodă, cât și călduroasă, și merge perfect pentru drumeții, camping și zile mai reci petrecute în natură. Poți să o asortezi cu un polar sau cu un tricou care are proprietăți tehnice și te vei simți confortabil și încălzit în momentele pe care le petreci în aer liber.

La modă revine și vesta tricotată și ne duce cu gândul la momentele în care mamele și bunicile noastre o confecționau cu drag pentru noi. Poate să fie asortată cu tricouri simple, cămăși sau chiar și sub sacouri, alături de pantaloni chino sau din stofă. Se potrivește bine ocaziilor smart casual cum ar fi mersul la birou sau ieșiri în oraș.

Vesta din denim revine și aceasta la modă, în special dacă vorbim despre festivaluri, concerte, ieșiri relaxate care cer ținute smart casual. Merge excelent cu jeanși și cămăși din jeanși pentru o ținută full denim, sau în combinația de jeanși și tricou.

Pentru o piesă cu personalitate alege o vestă din piele pe care să o asortezi cu o cămașă sau tricouri atunci când mergi la concerte, mai ales rock, evenimente moto sau, în general, atunci când dorești să dai mai multă atitudine unei ținute casual.

Un alt model de vestă este cea din softshell, care este impermeabilă și este des întâlnită în activitățile sportive sau atunci când vremea este schimbătoare. Este ideală pentru alergat, ciclism, drumeții sau plimbări lungi, deoarece este rezistentă la vânt și chiar și la ploile ușoare.

Există însă și câteva greșeli pe care le poți face atunci când alegi o vestă. Dacă îți cumperi o mărime prea mare va crea un aspect neglijent, iar una prea mică îți va lua din confort și nici nu va arăta bine. Dacă alegi să faci prea mult layering, atunci poți să dai un aspect foarte dezechilibrat siluetei. Și mai trebuie să fii foarte atent să nu combini greșit modelele de vestă la restul ținutei pentru a nu arăta deplasat la oricare ocazie alegi să le porți.

Vesta poate să fie acel aliat care te ajută să aduci atât personalitate, cât și funcționalitate ținutei atâta timp cât o alegi corect, iar acum ai toate informațiile necesare pentru aceasta.

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