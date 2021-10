ELLE a încercat… gama Artistry Skin Nutrition

Deși ne-am obișnuit să alegem atent alimentele pe care le consumăm, să ne orientăm către varianta organică a acestora sau să citim lista ingredientelor pe care le conțin, când vine vorba despre produsele de îngrijire a pielii lucrurile stau ușor diferit. Și asta fiindcă de multe ori trăim cu falsa impresie că, atât timp cât nu le ingerăm, nu ne pot afecta în mod dramatic sănătatea. Însă, chiar dacă sunt aplicate doar pe piele, ele pot fi absorbite destul de ușor în sânge. Tocmai de aceea, alegerea unor produse de îngrijire în a căror compoziție de află doar substanțe sigure, naturale, e la fel de importantă ca alegerea unui regim alimentar sănătos.

Atunci când corpul nostru se confruntă cu anumite carențe apelăm la diverse suplimente alimentare pentru a-l ajuta să ajungă din nou într-o stare de echilibru. De ce nu am face același lucru și în cazul pielii? La urma urmei, pielea este e un organ, cel mai mare dintre ele și, ca oricare altul, are nevoie să fie hrănită corespunzător pentru a funcționa în parametri normali. Dându-și seama de toate aceste lucruri, brand-ul Artistry a dezvoltat Skin Nutrition, o gamă de skincare clean și vegană, ce funcționează exact ca un supliment, însă pentru piele.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Dacă, înainte de a deveni beauty editor, sustenabilitatea nu se afla neapărat în topul criteriilor de alegere a produselor de îngrijire, în ultimii ani am devenit mult mai conștientă de importanța ingredientelor, precum și de modul în care acestea sunt obținute sau prelucrate. Chiar dacă substanțele toxice nu au fost complet eradicate din industria de beauty, din fericire există multe variante sigure, care nu îți pun sănătatea în pericol și care reușesc să trateze eficient diferitele afecțiuni ale pielii. Iar produsele din gama Artistry Skin Nutrition sunt un astfel de exemplu. Ingredientele din compoziția lor provin din fermele organice Nutrilite – lider mondial în dezvoltarea vitaminelor și suplimentelor alimentare pe bază de plante –, sunt pure și de origine vegetală. În plus, procesul de obținere și de prelucrare al acestora este unul verificat și sustenabil. Toate produsele din această gamă sunt cruelty-free, nu conțin parabeni sau ftalați și sunt bogate în fitonutrienți, o categorie de antioxidanți ce protejează pielea, o ajută să lupte împotriva radicalilor liberi și îi încurajează regenerarea.

În cei peste 145 de ani experiență în frumusețe și nutriție, cercetătorii Artistry și Nutrilite au ajuns la concluzia că, pentru a fi sănătoasă, pielea are nevoie de cinci elemente esențiale: purificare, echilibru, regenerare, hidratare și protecție. Iar produsele Artistry Skin Nutrition au fost special concepute pentru a funcționa ca suplimente ce îndeplinesc toate aceste cerințe nutriționale ale tenului. Însă, pe lângă acești pași fundamentali, fiecare ten are nevoie de o îngrijire specifică, în funcție de problemele cu care care se confruntă. Tocmai de aceea, gama conține mai multe variante, organizate sub formă de seturi, potrivite pentru toate tipurile de piele: Hydrating Solution, Renewing Solution și Firming Solution.

Cum nevoile tenului meu sunt multiple și chiar se schimbă de la zi la zi, am ales să combin aceste game pentru a trata simultan mai multe probleme. Primul pas în rutina mea de îngrijire îl reprezintă îndepărtarea machiajului, pentru care am folosit Cream Makeup Remover. Este un demachiant sub formă de cremă ce curăță chiar și cele mai rezistente urme de machiaj, fără a afecta bariera naturală de protecție a pielii. Având o textură cremoasă, nu usucă tenul, nu îl irită, ci din contră, îl lasă foarte hidratat și catifelat. În zilele în care nu mă machiez, aleg să îmi curăț fața cu Mousse Cleanser din setul Hydrating, o spumă de curățare aerată, ce îndepărtează murdăria și impuritățile, lăsând pielea extrem de hidratată. Apoi, după ce mi-am curățat bine tenul, aplic loțiunea tonică Hydrating Smoothing Toner, un produs fără alcool ce stabilizează, întărește și hrănește microbiomul pielii. În plus, conține lipozom de chia albă, recunoscut pentru capacitatea sa de a menține un nivel optim de hidratare a pielii.

Cum pielea din jurul ochilor este mult mai subțire decât oricare altă zonă și mai predispusă la apariția ridurilor și liniilor fine, crema pentru ochi este nelipsită din rutina mea de îngrijire. Am început să folosesc Renewing Reactivation Eye Cream atât dimineața, cât și seara, pentru că are o formulă cremoasă și hrănitoare, bogată în fitonutrienți, dar și într-un amestec de ingrediente naturale precum spanac, curcumă și floare de măslin, ce ajută la ameliorarea semnelor îmbătrânirii și la hidratarea pielii.

Pentru dimineață am ales tot o cremă din setul Renewing Solution, și anume Reactivation Day Cream, cu SPF 30. Cu o textură extrem de fluidă, poate fi folosită cu ușurință ca bază de machiaj. În plus, ingredientele din compoziția sa stimulează regenerarea celulară, hidratează tenul, reduc ridurile și oferă o protecție eficientă împotriva poluării. Seara, în schimb, folosesc Ultra Lifting Cream din gama Firming Solution, o cremă anti-aging, cu o formulă bogată și puternică, ce lasă pielea mai fermă, mai luminoasă și mai catifelată.

Acestea sunt produsele care funcționează cel mai bine cu tipul meu de ten, însă trebuie să știi că noua gamă Artistry Skin Nutrition conține o sumedenie de alte variante, concepute special pentru nevoile fiecărei femei. Indiferent de alegerea pe care o faci, va fi una sustenabilă și sigură pentru sănătatea ta și a pielii tale!