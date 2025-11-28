Complimentele care ne construiesc – o conversație despre ceea ce rămâne, mult după ce lumina se stinge

Există discuții care par că încep cu un subiect simplu și ajung, în doar câteva minute, să deschidă o întreagă hartă emoțională. Așa este și dialogul dintre Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc: o conversație profundă despre complimente care, de fapt, spune totul despre felul în care ne-am format ca femei.

Este un dialog care începe cu sinceritate și continuă cu un fel de luciditate blândă, aceea care se vede doar între două femei care au crescut în aceeași cultură, cu aceleași reflexe, aceleași limite invizibile și aceleași nevoi nerostite — și în urma invitației Dove de a oferi #AltfelDeComplimente femeilor și fetelor din viața noastră, un îndemn necesar într-o lume în care aprecierea autentică încă se învață.

De ce nu știm să primim un compliment?

De ce îl contrazicem?

De ce ne micșorăm?

Și, mai ales: ce putem schimba pentru fetele care vin după noi?

În spatele machiajelor perfecte, al ținutelor imaginate cu o precizie de metronom și al lumii fashion în care amândouă trăiesc de atâția ani, se ascunde o realitate comună tuturor femeilor: complimentul nu e doar o apreciere. E un semn. O amprentă. Uneori, o rană. Alteori, o mână întinsă care te ridică exact când ai nevoie.

În conversația lor, cele două nu vorbesc despre complimente la nivel superficial. Vorbesc despre cele care ne-au format – sau cele care au lipsit exact când ar fi contat.

Despre cum, încă din copilărie, fetele sunt lăudate pentru rochiță, dar nu pentru gând.

Despre cum exteriorul devine mai vizibil decât interiorul.

Despre complimentele care pot altera imaginea de sine, atunci când pun presiune pe perfecțiune sau transformă esteticul într-un criteriu de valoare personală.

Despre cum, generații întregi de fete au auzit că sunt frumoase, drăgălașe, cuminți — dar prea puțin că sunt curajoase, inteligente, capabile, creative.

Despre cum încrederea se învață abia la maturitate, în timp ce rușinea se lipește de noi de mici.

Împreună ajung la un adevăr pe care îl recunoaștem cu toate: ceea ce primim de la ceilalți ne modelează, dar ceea ce învățăm să ne spunem nouă însene ne eliberează.

Această discuție este mai mult decât un dialog.

E o invitație la introspecție.

E un început de conversație colectivă despre cum putem rescrie modul în care ne raportăm la apreciere, la propria imagine și la încredere — și despre cum putem oferi, la rândul nostru, altfel de complimente fetelor și femeilor din viața noastră.

Pentru că, până la urmă, complimentele care ne construiesc nu sunt cele despre cât de bine arătăm.

Sunt cele despre felul în care gândim.

Despre cum ne purtăm vulnerabilitatea.

Despre curajul nostru de a fi. Așa cum suntem. Cu tot ce suntem.

Și poate că, urmărind această discuție, vom învăța nu doar cum să primim un compliment, ci și cum să oferim unul care chiar contează.

O campanie Dove x ELLE despre complimente care construiesc, nu compară.

#AltfelDeComplimente

Provocarea noastră pentru cititoare:

Porniți o astfel de discuție acasă, între prietene, între mame și fiice, între colege.

Oferiți un compliment care nu pune presiune, nu compară și nu micșorează – un compliment care ajută o fată sau o femeie să se concentreze mai mult pe ceea ce poate face, crea, imagina, decât pe felul în care arată.

