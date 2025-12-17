ROCKSTADT EXTREME FEST crește. Bilete la preț special de Crăciun

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
ROCKSTADT EXTREME FEST crește. Bilete la preț special de Crăciun

Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România, continuă să își extindă lineupul și anunță noi adăugiri importante, confirmând încă o dată statutul evenimentului ca punct de referință pentru scena heavy din Europa de Est. În paralel, organizatorii lansează o campanie specială de sărbători, dedicată comunității naționale și internaționale de fani.

Lineupul Rockstadt Extreme Fest reunește trupe care susțin turnee mondiale și umplu constant săli și festivaluri de top, alături de show-uri speciale și apariții rare, greu de prins în circuitele internaționale. Prin aceste noi confirmări, festivalul își consolidează direcția curatorială, oferind o experiență completă pentru fanii rock și metal, de la genuri clasice până la extreme.

Artiști de top și show-uri speciale la Rockstadt Extreme Fest

Sabaton, una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații de heavy metal din lume la ora actuală, ajunge pentru prima data la Rockstadt Extreme Fest într-un moment de vârf al carierei. După lansarea celui mai recent album, Legends, un material conceptual inspirat din repere istorice și personalități marcante ale istoriei omenirii, trupa a încheiat recent un turneu european de amploare. Producția scenică, cea mai complexă de până acum, a inclus orchestră live și o scenă dublă, iar Sabaton a concertat seară de seară în fața a peste 20.000 de oameni, timp de aproape trei săptămâni. Albumul include și piesa Impaler, dedicată lui Vlad Țepeș, un detaliu cu rezonanță specială pentru publicul din România.

Helloween, cea mai cunoscută trupă germană de heavy metal, va sărbători la Rockstadt Extreme Fest 40 de ani de carieră printr-un show aniversar special, cu o producție spectaculoasă și un concert de aproximativ două ore, conceput exclusiv pentru această perioadă aniversară.

Godsmack, una dintre cele mai reprezentative trupe ale curentului alternative metal american, revin în România după un concert solo la București care a adunat peste 7.000 de spectatori, confirmând popularitatea constantă a formației în rândul publicului local.

Lamb Of God, lideri incontestabili ai valului american de metal, se întorc în România pentru a doua oară, după un show memorabil susținut tot la Rockstadt Extreme Fest. În 2026, trupa va lansa un nou album, iar cel mai recent single, Sepsis, a dominat clasamentele de specialitate din Statele Unite.

In Flames, un nume sinonim cu scena suedeză de metal și una dintre cele mai legendare formații europene, vor porni în 2026 în cel mai amplu și complex turneu din întreaga lor carieră. Programat între mijlocul lunii iulie și finalul lui august, turneul va include cele mai importante festivaluri europene de profil, printre care și Rockstadt Extreme Fest.

Black Label Society, proiectul fondat de legendarul Zakk Wylde – chitaristul lui Ozzy Osbourne și membru Pantera – revine pe scenele europene pentru prima dată după mai bine de cinci ani. Zakk Wylde este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști ai rockului contemporan, cu aproape trei decenii de activitate alături de Ozzy Osbourne.

Show-uri rare și apariții speciale

Candlemass se alătură lineupului Rockstadt Extreme Fest 2026 cu un show aniversar special, care marchează 40 de ani de activitate ai uneia dintre trupele fundamentale ale doom metalului. După patru decenii pe scenă, Candlemass susține doar câteva show-uri speciale în lume, iar România este una dintre puținele țări unde acest concert aniversar poate fi văzut live.

Un moment cu adevărat special este și proiectul Sventevith (Storming Near the Baltic), semnat de Nergal, solistul și chitaristul Behemoth, considerată în prezent cea mai importantă trupă de black metal din lume. Proiectul marchează 30 de ani de la debutul Behemoth, iar albumul Sventevith va fi interpretat integral, alături de Misþyrming, în cadrul unui număr extrem de limitat de apariții live în Europa. Rockstadt Extreme Fest se numără printre evenimentele selecte unde acest moment va putea fi văzut pe scenă.

Alături de aceste nume, lineupul este completat de trupe cu impact major pe scenele internaționale, precum Arch Enemy, Accept, Slaughter To Prevail, Hatebreed, The Gathering, Amorphis, Nothing More, Nevermore, alături de multe alte confirmări care vor fi anunțate în perioada următoare.

Campanie specială de Crăciun:

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Rockstadt Extreme Fest lansează o ofertă dedicată fanilor: 1100 de abonamente disponibile la preț promoțional, fără perioadă limită, până la epuizarea stocului. Abonamentele sunt gândite ca un cadou de Crăciun autentic — o experiență completă de festival, pusă simbolic sub brad.

Abonamentele pot fi achiziționate exclusiv de pe site-ul oficial al festivalului:
www.rockstadtextremefest.ro

Artiști confirmați până în prezent:

Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb Of God, Arch Enemy, alături de numeroase alte nume importante ale scenei rock și metal internaționale.

Foto: Rockstadt Extreme Fest

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Maternitatea GYN Med Craiova, un nou reper al siguranței medicale private din Oltenia
Advertorial
Maternitatea GYN Med Craiova, un nou reper al siguranței medicale private din Oltenia
Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi
Advertorial
Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi
Massif Week: Poiana Brașov devine o destinație de iarnă complexă
Advertorial
Massif Week: Poiana Brașov devine o destinație de iarnă complexă
Future vine la Beach, Please! și semnează cu Louis Vuitton ca ambasador de brand. Trap-ul devine lux global
Advertorial
Future vine la Beach, Please! și semnează cu Louis Vuitton ca ambasador de brand. Trap-ul devine lux global
Aur lichid – uleiul de in și secretul sănătății în uleiurile presate la rece
Advertorial
Aur lichid – uleiul de in și secretul sănătății în uleiurile presate la rece
În prag de sărbători, ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative
Advertorial
În prag de sărbători, ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă
Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă
Ce avere a lăsat în urmă Rodica Stănoiu. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Ce avere a lăsat în urmă Rodica Stănoiu. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Unica.ro
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
catine.ro
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Mai multe din advertorial
Mix & match: piesele-cheie care îți garantează o apariție stunning
Mix & match: piesele-cheie care îți garantează o apariție stunning
Advertorial

Sezonul rece nu vine doar cu temperaturi scăzute, ci și cu o serie de petreceri, evenimente speciale și ocazii în care fiecare dintre noi își dorește să arate impecabil.

+ Mai multe
Jocuri de logică pentru copii isteți – super distractive și super utile
Jocuri de logică pentru copii isteți – super distractive și super utile
Advertorial

Într-o lume în care copiii sunt mereu înconjurați de ecrane, găsirea unor activități care să le stimuleze mintea, dar să le ofere și momente de distracție autentică, devine o adevărată provocare.

+ Mai multe
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%: care sunt factorii care influențează tendința
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%: care sunt factorii care influențează tendința
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC