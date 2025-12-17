Maternitatea GYN Med Craiova, un nou reper al siguranței medicale private din Oltenia

Într-o perioadă în care siguranța actului medical și accesul rapid la echipe complete devin criterii esențiale pentru pacienți, Maternitatea GYN Med Craiova se afirmă ca unul dintre cele mai solide proiecte medicale private din sudul României. Spitalul, dedicat exclusiv sănătății femeii, nașterilor și chirurgiei ginecologice, funcționează după un model rar întâlnit în sistemul privat: echipă medicală permanentă, prezentă 24/7, exclusiv în mediul privat.

Această organizare oferă un avantaj major în obstetrică și ginecologie, domenii în care timpul de reacție, coordonarea între specialiști și infrastructura completă pot face diferența dintre o intervenție de rutină și o situație critică.

Echipă medicală permanentă, disponibilă non-stop

Un element definitoriu al maternității GYN Med este prezența continuă a medicilor ginecologi, anesteziști ATI și neonatologi în cadrul spitalului. Aceștia nu își împart activitatea între sistemul public și cel privat, ci sunt dedicați exclusiv pacientelor GYN Med.

În practică, acest lucru înseamnă:

intervenție imediată în caz de urgență,

continuitate în îngrijire,

decizii rapide, luate de echipe care lucrează împreună zilnic,

un nivel ridicat de siguranță pentru mamă și nou-născut.

Pentru viitoarele mame, acest tip de organizare aduce un plus de liniște într-un moment extrem de important.

Maternitate modernă, adaptată nevoilor reale ale femeilor

Maternitatea GYN Med este organizată într-un spațiu modern, complet echipat, conceput pentru a oferi atât confort, cât și siguranță medicală. Aici sunt disponibile multiple opțiuni de naștere, adaptate nevoilor și dorințelor fiecărei paciente:

naștere naturală cu anestezie epidurală ,

, naștere cu Entonox , metodă modernă de reducere a durerii,

, metodă modernă de reducere a durerii, naștere prin cezariană fără durere , cu anestezie peri-rahidiană,

, cu anestezie peri-rahidiană, naștere cu hidroterapie, într-o sală special amenajată pentru nașterea în apă.

Fiecare naștere este atent monitorizată, cu acces imediat la blocul operator și la secția ATI, dacă situația o impune.

Structură medicală completă, gândită pentru urgențe reale

Spitalul GYN Med dispune de:

bloc operator modern , organizat pe două niveluri,

, organizat pe două niveluri, săli dedicate operațiilor cezariene ,

, secție ATI pentru adulți , poziționată strategic în apropierea blocului operator,

, poziționată strategic în apropierea blocului operator, ATI pentru nou-născuți , pentru monitorizare și intervenție rapidă,

, pentru monitorizare și intervenție rapidă, salon pentru nou-născuți eutrofici ,

, unitate de sterilizare de nivel european, cu trasabilitate completă.

Această structură permite gestionarea în siguranță atât a nașterilor fiziologice, cât și a situațiilor neprevăzute.

UTS – Unitatea de Transfuzie Sanguină – standard european

Un element esențial pentru siguranța pacientelor este Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS) din cadrul Spitalului GYN Med. Aceasta este dotată conform standardelor europene și este pregătită să asigure masa eritrocitară, plasma și trombocitele necesare în cazul urgențelor chirurgicale sau obstetricale.

Prezența unei UTS proprii în cadrul spitalului reprezintă un avantaj major, reducând timpii de intervenție și crescând nivelul de siguranță în situații critice.

Îngrijire medicală completă pentru femei, din adolescență până la menopauză

Pe lângă maternitate, GYN Med oferă servicii medicale integrate prin ambulatoriul de obstetrică-ginecologie. Aici, femeile pot beneficia de consultații, investigații și tratamente personalizate, indiferent de vârstă sau etapă a vieții.

Abordarea este una modernă, centrată pe prevenție, diagnostic corect și tratament adaptat fiecărei paciente.

Un model de spital privat orientat spre siguranță și empatie

GYN Med Craiova nu este doar o maternitate modernă, ci un exemplu de organizare medicală eficientă, în care infrastructura, echipa și protocoalele lucrează împreună pentru același scop: siguranța și binele pacientelor.

Pentru multe femei din Oltenia și nu numai, GYN Med a devenit locul în care aleg să nască pentru că simt că sunt ascultate, protejate și tratate cu respect. Într-un domeniu unde emoția se împletește cu medicina de înaltă precizie, acest echilibru este esențial.

GynMed Craiova – Spital Privat | Maternitate | Ginecologie | Chirurgie

0743 457 411

Str. Doljului 12D, Craiova, Dolj

www.gynmed-maternitate.ro

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro