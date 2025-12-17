Maternitatea GYN Med Craiova, un nou reper al siguranței medicale private din Oltenia

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Maternitatea GYN Med Craiova, un nou reper al siguranței medicale private din Oltenia

Într-o perioadă în care siguranța actului medical și accesul rapid la echipe complete devin criterii esențiale pentru pacienți, Maternitatea GYN Med Craiova se afirmă ca unul dintre cele mai solide proiecte medicale private din sudul României. Spitalul, dedicat exclusiv sănătății femeii, nașterilor și chirurgiei ginecologice, funcționează după un model rar întâlnit în sistemul privat: echipă medicală permanentă, prezentă 24/7, exclusiv în mediul privat.

Această organizare oferă un avantaj major în obstetrică și ginecologie, domenii în care timpul de reacție, coordonarea între specialiști și infrastructura completă pot face diferența dintre o intervenție de rutină și o situație critică.

Echipă medicală permanentă, disponibilă non-stop

Un element definitoriu al maternității GYN Med este prezența continuă a medicilor ginecologi, anesteziști ATI și neonatologi în cadrul spitalului. Aceștia nu își împart activitatea între sistemul public și cel privat, ci sunt dedicați exclusiv pacientelor GYN Med.

În practică, acest lucru înseamnă:

  • intervenție imediată în caz de urgență,
  • continuitate în îngrijire,
  • decizii rapide, luate de echipe care lucrează împreună zilnic,
  • un nivel ridicat de siguranță pentru mamă și nou-născut.

Pentru viitoarele mame, acest tip de organizare aduce un plus de liniște într-un moment extrem de important.

Maternitate modernă, adaptată nevoilor reale ale femeilor

Maternitatea GYN Med este organizată într-un spațiu modern, complet echipat, conceput pentru a oferi atât confort, cât și siguranță medicală. Aici sunt disponibile multiple opțiuni de naștere, adaptate nevoilor și dorințelor fiecărei paciente:

  • naștere naturală cu anestezie epidurală,
  • naștere cu Entonox, metodă modernă de reducere a durerii,
  • naștere prin cezariană fără durere, cu anestezie peri-rahidiană,
  • naștere cu hidroterapie, într-o sală special amenajată pentru nașterea în apă.

Fiecare naștere este atent monitorizată, cu acces imediat la blocul operator și la secția ATI, dacă situația o impune.

Structură medicală completă, gândită pentru urgențe reale

Spitalul GYN Med dispune de:

  • bloc operator modern, organizat pe două niveluri,
  • săli dedicate operațiilor cezariene,
  • secție ATI pentru adulți, poziționată strategic în apropierea blocului operator,
  • ATI pentru nou-născuți, pentru monitorizare și intervenție rapidă,
  • salon pentru nou-născuți eutrofici,
  • unitate de sterilizare de nivel european, cu trasabilitate completă.

Această structură permite gestionarea în siguranță atât a nașterilor fiziologice, cât și a situațiilor neprevăzute.

UTS – Unitatea de Transfuzie Sanguină – standard european

Un element esențial pentru siguranța pacientelor este Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS) din cadrul Spitalului GYN Med. Aceasta este dotată conform standardelor europene și este pregătită să asigure masa eritrocitară, plasma și trombocitele necesare în cazul urgențelor chirurgicale sau obstetricale.

Prezența unei UTS proprii în cadrul spitalului reprezintă un avantaj major, reducând timpii de intervenție și crescând nivelul de siguranță în situații critice.

Îngrijire medicală completă pentru femei, din adolescență până la menopauză

Pe lângă maternitate, GYN Med oferă servicii medicale integrate prin ambulatoriul de obstetrică-ginecologie. Aici, femeile pot beneficia de consultații, investigații și tratamente personalizate, indiferent de vârstă sau etapă a vieții.

Abordarea este una modernă, centrată pe prevenție, diagnostic corect și tratament adaptat fiecărei paciente.

Un model de spital privat orientat spre siguranță și empatie

GYN Med Craiova nu este doar o maternitate modernă, ci un exemplu de organizare medicală eficientă, în care infrastructura, echipa și protocoalele lucrează împreună pentru același scop: siguranța și binele pacientelor.

Pentru multe femei din Oltenia și nu numai, GYN Med a devenit locul în care aleg să nască pentru că simt că sunt ascultate, protejate și tratate cu respect. Într-un domeniu unde emoția se împletește cu medicina de înaltă precizie, acest echilibru este esențial.

GynMed Craiova – Spital Privat | Maternitate | Ginecologie | Chirurgie
0743 457 411
Str. Doljului 12D, Craiova, Dolj
www.gynmed-maternitate.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
ROCKSTADT EXTREME FEST crește. Bilete la preț special de Crăciun
Advertorial
ROCKSTADT EXTREME FEST crește. Bilete la preț special de Crăciun
Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi
Advertorial
Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi
Massif Week: Poiana Brașov devine o destinație de iarnă complexă
Advertorial
Massif Week: Poiana Brașov devine o destinație de iarnă complexă
Future vine la Beach, Please! și semnează cu Louis Vuitton ca ambasador de brand. Trap-ul devine lux global
Advertorial
Future vine la Beach, Please! și semnează cu Louis Vuitton ca ambasador de brand. Trap-ul devine lux global
Aur lichid – uleiul de in și secretul sănătății în uleiurile presate la rece
Advertorial
Aur lichid – uleiul de in și secretul sănătății în uleiurile presate la rece
În prag de sărbători, ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative
Advertorial
În prag de sărbători, ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă
Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă
Ce avere a lăsat în urmă Rodica Stănoiu. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Ce avere a lăsat în urmă Rodica Stănoiu. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Unica.ro
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
catine.ro
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Mai multe din advertorial
Mix & match: piesele-cheie care îți garantează o apariție stunning
Mix & match: piesele-cheie care îți garantează o apariție stunning
Advertorial

Sezonul rece nu vine doar cu temperaturi scăzute, ci și cu o serie de petreceri, evenimente speciale și ocazii în care fiecare dintre noi își dorește să arate impecabil.

+ Mai multe
Jocuri de logică pentru copii isteți – super distractive și super utile
Jocuri de logică pentru copii isteți – super distractive și super utile
Advertorial

Într-o lume în care copiii sunt mereu înconjurați de ecrane, găsirea unor activități care să le stimuleze mintea, dar să le ofere și momente de distracție autentică, devine o adevărată provocare.

+ Mai multe
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%: care sunt factorii care influențează tendința
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%: care sunt factorii care influențează tendința
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC