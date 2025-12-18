Experiențe, nu doar cadouri de neuitat: Creează momente speciale de familie cu electrocasnicele Samsung

În fiecare an, sezonul sărbătorilor ne amintește că cele mai valoroase daruri nu sunt obiectele pe care le împachetăm, ci momentele pe care le trăim împreună. Iar în 2025, tehnologia nu mai este doar un instrument util în casă – devine un facilitator al experiențelor care aduc familiile mai aproape.

Sub conceptul „ Experiențe, nu doar simple cadouri', Samsung își propune să transforme electrocasnicele într-un punct de legătură între confort, creativitate, timp de calitate și bucurie împărtășită. Fie că e vorba de gătit, organizarea locuinței, curățenie sau divertisment, produsele inteligente Samsung creează contexte reale în care familiile se conectează și își fac viața mai ușoară.

Un frigider care creează conexiuni, nu doar păstrează alimentele

Samsung AI Family Hub™ Refrigerator nu este doar un frigider performant, ci devine un centru de experiențe pentru întreaga familie.

Ecranul Family Hub™ permite afișarea fotografiilor, notițelor și listelor pentru mese, transformând bucătăria în locul unde începe povestea fiecărei zile.

Camerele interne și AI Vision Insight arată în timp real ce se află în frigider și oferă sugestii de rețete astfel încât întreaga familie poate decide împreună ce gătește în seara respectivă.

Funcțiile SmartThings Cooking ajută la planificarea meniurilor, creând momente care încurajează colaborarea și dialogul — de la alegerea ingredientelor până la pregătirea mesei.

Astfel, prepararea mâncării nu mai este doar o rutină, ci o experiență de familie în sine.

Cuptorul AI care încurajează creativitatea culinară

Bucătăria este locul în care tradițiile se întâlnesc cu gusturile moderne, iar cuptorul cu AI de la Samsung duce gătitul la un nivel nou.

Folosește AI pentru a recunoaște ingredientele și pentru a ajusta automat modul de coacere.

Monitorizează preparatul prin camera internă și trimite notificări pe telefon, permițându-ți să petreci mai mult timp cu cei dragi în loc să supraveghezi constant cuptorul.

Sugerează rețete și tehnici noi, transformând fiecare masă într-o oportunitate de explorare culinară în familie.

Rezultatul? Preparatele devin mai bune, iar timpul petrecut în jurul mesei, mai savuros.

Curățenie inteligentă pentru mai mult timp împreună

Când vine vorba de experiențe, puține lucruri sunt la fel de valoroase ca timpul liber.

Aspiratoarele Samsung Jet™ și robotul aspirator Bespoke Jet Bot AI+ oferă libertatea de a dedica mai puțin timp treburilor casnice și mai mult timp conexiunilor umane.

AI-ul recunoaște obiectele, animalele de companie și diferitele tipuri de suprafețe, adaptând automat modul de curățare.

Stația de golire și încărcare reduce intervențiile la minimum.

Integrarea cu SmartThings permite programarea și controlul de oriunde.

Astfel, curățenia devine un proces discret și eficient, lăsând loc unei case mai armonioase și unei familii mai relaxate.

Mașinile de spălat și uscătoarele AI care reduc stresul

Într-o familie activă, coșul de rufe pare mereu plin. Samsung vine cu soluții orientate spre eficiență și confort:

Funcția AI Wash detectează tipul materialului, nivelul de murdărie și cantitatea de detergent necesară.

SmartThings te ajută să programezi ciclurile astfel încât să se potrivească ritmului tău zilnic.

AI Dry optimizează procesul de uscare, oferind rezultate perfecte fără supraîncălzire.

Aceste funcții nu economisesc doar timp, ci și reduc stresul, transformând o activitate obligatorie într-un proces fără griji.

Televizoarele Samsung și momentele de entertainment trăite împreună‘

Experiențele nu sunt complete fără momentele de relaxare în familie, iar televizoarele Samsung Neo QLED și OLED aduc spectacolul în living.

Calitatea imaginii și sunetului creează senzația de cinema acasă.

Gaming Hub permite jocuri fără consolă, perfect pentru sesiuni distractive cu prietenii sau copiii.

SmartThings conectează televizorul cu restul locuinței pentru scenarii personalizate — de la Movie Night până la Family Karaoke.

Televizorul devine astfel o platformă pentru amintiri împărtășite.

Electrocasnicele Samsung nu sunt simple produse, ci instrumente care creează contexte: mese pregătite împreună, seri de film, gătit creativ, curățenie fără bătăi de cap, timp câștigat și trăit în familie.

Prin tehnologii inteligente, conectivitate și design orientat spre utilizator, Samsung redefinește ideea de cadou perfect: nu un obiect, ci o experiență, una care crește, se adaptează și rămâne cu familia mult timp după ce trec sărbătorile.

Experiențe, nu doar simple cadouri — pentru că adevărata valoare stă în momentele pe care le împărtășim.

Sursa foto: Samsung Romania

