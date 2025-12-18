Experiențe, nu doar cadouri de neuitat: Creează momente speciale de familie cu electrocasnicele Samsung

În fiecare an, sezonul sărbătorilor ne amintește că cele mai valoroase daruri nu sunt obiectele pe care le împachetăm, ci momentele pe care le trăim împreună. Iar în 2025, tehnologia nu mai este doar un instrument util în casă – devine un facilitator al experiențelor care aduc familiile mai aproape.
Sub conceptul „ Experiențe, nu doar simple cadouri', Samsung își propune să transforme electrocasnicele într-un punct de legătură între confort, creativitate, timp de calitate și bucurie împărtășită. Fie că e vorba de gătit, organizarea locuinței, curățenie sau divertisment, produsele inteligente Samsung creează contexte reale în care familiile se conectează și își fac viața mai ușoară.
Un frigider care creează conexiuni, nu doar păstrează alimentele
Samsung AI Family Hub™ Refrigerator nu este doar un frigider performant, ci devine un centru de experiențe pentru întreaga familie.
Astfel, prepararea mâncării nu mai este doar o rutină, ci o experiență de familie în sine.
Cuptorul AI care încurajează creativitatea culinară
Bucătăria este locul în care tradițiile se întâlnesc cu gusturile moderne, iar cuptorul cu AI de la Samsung duce gătitul la un nivel nou.
Rezultatul? Preparatele devin mai bune, iar timpul petrecut în jurul mesei, mai savuros.
Curățenie inteligentă pentru mai mult timp împreună
Când vine vorba de experiențe, puține lucruri sunt la fel de valoroase ca timpul liber.
Aspiratoarele Samsung Jet™ și robotul aspirator Bespoke Jet Bot AI+ oferă libertatea de a dedica mai puțin timp treburilor casnice și mai mult timp conexiunilor umane.
Astfel, curățenia devine un proces discret și eficient, lăsând loc unei case mai armonioase și unei familii mai relaxate.
Mașinile de spălat și uscătoarele AI care reduc stresul
Într-o familie activă, coșul de rufe pare mereu plin. Samsung vine cu soluții orientate spre eficiență și confort:
Aceste funcții nu economisesc doar timp, ci și reduc stresul, transformând o activitate obligatorie într-un proces fără griji.
Televizoarele Samsung și momentele de entertainment trăite împreună‘
Experiențele nu sunt complete fără momentele de relaxare în familie, iar televizoarele Samsung Neo QLED și OLED aduc spectacolul în living.
Televizorul devine astfel o platformă pentru amintiri împărtășite.
Electrocasnicele Samsung nu sunt simple produse, ci instrumente care creează contexte: mese pregătite împreună, seri de film, gătit creativ, curățenie fără bătăi de cap, timp câștigat și trăit în familie.
Prin tehnologii inteligente, conectivitate și design orientat spre utilizator, Samsung redefinește ideea de cadou perfect: nu un obiect, ci o experiență, una care crește, se adaptează și rămâne cu familia mult timp după ce trec sărbătorile.
Experiențe, nu doar simple cadouri — pentru că adevărata valoare stă în momentele pe care le împărtășim.
Sursa foto: Samsung Romania