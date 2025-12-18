Poți să deschizi cont bancar cu pașaportul?

Atunci când vine vorba de deschiderea unui cont bancar, este bine să știi încă de la început că procedura este una simplă și rapidă. Poate la prima vedere ai putea avea impresia că trebuie să-ți aloci o durată de timp considerabilă, dar, de fapt, lucrurile stau total diferit. Este nevoie doar de câteva minute pentru deschiderea contului bancar, procedură de care te poți ocupa singur în intimitatea căminului tău. Vezi în materialul următor lista actelor pentru cont curent, dar și alte informații care îți pot fi de folos. Află dacă poți să deschizi contul bancar cu pașaportul, dar și alte detalii elementare.

Când e nevoie de pașaport pentru deschiderea contului bancar

Deschiderea unui cont bancar poate să reprezintă modalitatea cea mai simplă și eficientă prin care îți poți gestiona banii cu ușurință. O întrebare frecventă este dacă poți să deschizi contul bancar cu pașaportul. În general, acest tip de document li se solicită clienților străini, care trebuie să prezinte, de asemenea, și dovada rezidenței și alte documente, în funcție de politica băncii. Pot fi și cazuri în care cetățenii români aleg să folosească pașaportul pentru că simplifică anumite verificări, în special dacă au rezidență în altă țară sau dacă doresc să deschidă conturi în valută. Prin urmare, pașaportul devine o opțiune practică mai ales când identitatea trebuie verificată pentru încasări din străinătate sau pentru tranzacții internaționale.

De ce ai nevoie ca să-ți deschizi un cont bancar

Procedura pentru deschiderea unui cont bancar este una simplă din toate punctele de vedere. Pe partea de acte, este nevoie doar de cartea de identitate. Indiferent că alegi să mergi într-o sucursală, ca să soliciți deschiderea acestui cont și să beneficiezi de ajutor din partea unui consultant, sau că te ocupi singur acasă online de acest proces, acesta este singurul document de care ai nevoie. Dacă alegi varianta digitală, reușești să economisești timp și să îți aloci doar câteva minute pentru acest proces. În urma completării pașilor necesari, vei avea acces complet la cont, la cardul online și în aplicația mobilă pentru gestionarea banilor de zi cu zi. În cazuri particulare sau pentru produse specifice, cum ar fi solicitarea pentru un anumit tip de credit, se pot cere documente suplimentare.

Alte recomandări esențiale ca să ai condiții avantajoase

Ca să te bucuri de condiții avantajoase, este important să ții cont de câteva aspecte care îți pot influența experiența bancară pe termen lung. Unul dintre ele este alegerea tipului de cont. Verifică dacă sunt costuri și taxe ascunse pentru tranzacțiile pe care vrei să le faci, recomandă Citizens Information. Sunt bănci care oferă pachete speciale, ce includ comisioane zero sau reduceri pentru anumite servicii. De aceea este esențial să te informezi bine înainte să accepți oferta instituției și să semnezi contractul.

Altă recomandare utilă este să faci pașii necesari pentru securitatea contului tău. Activează notificările pentru tranzacții și asigură-te că ai acces la aplicația mobilă a băncii, unde poți vedea în timp real mișcările din cont. Securitatea contului bancar nu depinde doar de instituția financiară, ci și de modul în care îl folosești. De asemenea, dacă folosești contul în scopuri internaționale, verifică din timp comisioanele de conversie valutară și transferurile externe, pentru că diferențele pot fi semnificative de la o bancă la alta.

Sursa foto: pexels.com

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro