Cybex deschide primul magazin flagship în Berlin

CYBEX anunță deschiderea primului său magazine Flagship în Berlin, un pas important în dezvoltarea brandului.

Magazinul este situat pe bulevardul Kurfürstendamm 62, în cartierul Charlottenburg, și se întinde pe o suprafață de 432 de metri pătrați, amenajată pe un singur nivel. Spațiul exprimă filosofia CYBEX: armonia dintre designul sofisticat și funcționalitatea gândită în detaliu, într-un oraș cunoscut pentru energia și diversitatea sa culturală.

La intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de un interior calm, în tonuri neutre, cu pardoseală bej și mochetă fină. Acest decor discret este completat de panouri din beton striat și de un arc cu linii fluide, inspirat din estetica Pop Art. Elementul atrage imediat privirea și completează armonios spațiul, făcând legătura dintre stilul modern CYBEX și influențele artistice pentru care Berlinul este cunoscut.

Pentru a păstra identitatea clădirii, s-au integrat în amenajare elemente originale: porțiuni din parchetul așezat „în spic' și segmente ale tavanului aurit. Construită în 1904 și renovată după al Doilea Război Mondial, clădirea este astăzi un reper arhitectural protejat al Charlottenburgului.

Accesul în magazin se face prin unul dintre turnurile istorice ale clădirii, o structură care traversează întregul imobil pe verticală și păstrează încă frumoasele cupole ornamentale ale construcției originale. Odată intrați, vizitatorii ajung într-un spațiu luminat și aerisit, unde holurile și zonele dedicate clienților sunt decorate cu detalii inspirate din arta modernă — o combinație care reflectă în același timp energia artistică a Berlinului și estetica distinctă CYBEX.

Magazinul reunește gama completă de produse CYBEX: cărucioare, scaune auto, sisteme de purtare, soluții pentru casă și familie, precum și accesorii. Toate sunt dezvoltate pe baza principiului D.S.F., care îmbină designul distinctiv, standardele ridicate de siguranță și funcționalitatea intuitivă — elemente esențiale ale misiunii CYBEX de a îmbunătăți viața de zi cu zi „pentru oamenii de mâine'.

Spațiul prezintă și colecțiile speciale create împreună cu designerul Jeremy Scott, alături de liniile tematice care au devenit emblematice pentru CYBEX.

Martin Pos, fondatorul CYBEX, declară:

„Berlinul a fost mereu un oraș al creativității, al libertății de expresie și al individualității — valori în care ne regăsim pe deplin. Deschiderea unui magazin-fanion într-o locație atât de importantă istoric este o onoare și, în același timp, o reafirmare a legăturii noastre cu designul și inovația din Germania, țara în care brandul a luat naștere. Noul magazin completează în mod natural prezența noastră din Praga, Tokyo, Amsterdam, Paris și New York.'

