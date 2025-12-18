Prima ta evadare exotică: destinația unde găsești soare, siguranță și acel vibe perfect de vacanță

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Prima ta evadare exotică: destinația unde găsești soare, siguranță și acel vibe perfect de vacanță

Suntem în plină lună decembrie. Afară e gri, temperaturile scad vertiginos, iar feed-ul tău de Instagram este probabil împărțit în două tabere distincte: luminițe de Crăciun și prietene care postează deja imagini cu nuci de cocos de pe o plajă însorită. Dacă faci parte din categoria celor care ar schimba oricând vinul fiert pe un cocktail răcoritor și picioarele în nisip, probabil te gândești tot mai serios la o evadare la tropice.

Totuși, dacă nu ai mai călătorit niciodată în Asia, trecerea de la vis la realitate vine adesea cu o doză de anxietate. Îți pui întrebări firești despre siguranță, mâncare sau barierele lingvistice. Avem însă o veste bună pentru tine. Nu trebuie să fii o aventurieră cu rucsacul în spate ca să te bucuri de exotism. Există locuri unde jungla luxuriantă se întâlnește armonios cu resorturile de cinci stele, iar șocul cultural este înlocuit de ospitalitate pură.

Dacă vrei să îți transformi iarna într-o vară nesfârșită, iată de ce ar trebui să pariezi pe clasici pentru prima ta experiență asiatică și cum să îți organizezi vacanța cu stil.

Mizează pe piesa clasică a destinațiilor exotice

Atunci când alegi prima destinație îndepărtată, ai nevoie de o garanție. Ai nevoie de o țară care are o tradiție solidă în turism, unde infrastructura nu te lasă la greu și unde te simți în siguranță chiar dacă ești într-o călătorie solo sau alături de prietenele tale.

În acest context, o destinație precum Thailanda rămâne alegerea imbatabilă, fiind un echivalent în turism al acelei rochii negre clasice care se potrivește oricui și nu se demodează niciodată. Cunoscută drept Țara Zâmbetelor, aceasta oferă mixul perfect pentru o femeie modernă. Pe de o parte, ai spiritualitatea și templele care îți hrănesc nevoia de cultură și liniște interioară. Pe de altă parte, ai centre de wellness renumite, mall-uri unde aerul condiționat este la el acasă și o scenă culinară vibrantă. Este locul ideal unde poți ieși din zona de confort exact atât cât îți dorești, știind că te poți retrage oricând într-un mediu familiar, curat și sigur.

Stabilește-ți baza într-un loc versatil

Nu încerca să fii erou din prima călătorie alergând de pe o insulă pustie pe alta. Pentru început, ai nevoie de confort și accesibilitate. Vrei să te trezești cu vedere la mare, să ai opțiuni diverse de brunch, dar și să poți ajunge rapid la celebrele insule din filme, fără să pierzi ore întregi pe drumuri complicate.

Cea mai inspirată alegere logistică este să îți rezervi o vacanta in Phuket, deoarece aceasta este cea mai mare și dezvoltată insulă a țării. Acest statut îi oferă o diversitate pe care insulele mici nu o au. Dacă îți dorești un apus spectaculos la un beach club exclusivist, ai nenumărate opțiuni în zona Bang Tao. Dacă vrei viață de noapte și energie, zona Patong te așteaptă. În plus, din Phuket pleacă zilnic bărci rapide către paradisuri precum Insulele Phi Phi sau James Bond Island. Astfel, poți bifa acele peisaje de carte poștală ziua, iar seara te poți întoarce la confortul resortului tău pentru o sesiune de spa binemeritată.

Explorează scena culinară cu stil

Știm că te gândești la mâncarea stradală și ai anumite emoții. Este adevărat că Asia se gustă pe stradă, iar aromele de lemongrass, lapte de cocos și chili sunt absolut divine. Totuși, abordarea trebuie să fie una echilibrată.

Nu evita standurile cu mâncare deoarece sunt inima culturii locale și locul unde vei găsi cel mai bun Pad Thai sau orez cu mango din viața ta. Regula de aur este să mănânci acolo unde e coadă și unde vezi mâncarea gătită în fața ta, la foc mare. Dacă preferi o abordare mai relaxată, Thailanda excelează la capitolul restaurante elegante și baruri situate la înălțime. Nimic nu se compară cu un cocktail semnătură savurat la etajul 30, privind luminile orașului sau oceanul. Indiferent ce alegi, hidratează-te doar cu apă îmbuteliată pentru a evita orice neplăcere care ți-ar putea strica vacanța.

Respectă cultura locală și codul vestimentar

Unul dintre aspectele care fac Asia fascinantă este respectul. Localnicii sunt extrem de politicoși și apreciază turiștii care le înțeleg tradițiile. Iar ca o iubitoare de frumos, știi că stilul înseamnă și adaptabilitate.

Când vizitezi templele, a căror arhitectură este uluitoare, ținuta este esențială. Umerii și genunchii trebuie acoperiți obligatoriu. Îți recomandăm să ai mereu în geantă o eșarfă amplă sau un sarong din mătase. Este un accesoriu chic, versatil și te salvează în fața oricărui cod vestimentar strict. De asemenea, ține minte că va trebui să te descalți des. Încălțămintea ușor de scos, precum șlapii eleganți sau sandalele lejere, va fi cea mai bună prietenă a ta. Un zâmbet și gestul tradițional de salut cu mâinile împreunate a rugăciune îți vor deschide mai multe uși decât orice altceva.

Organizează-te digital pentru confort maxim

Uită de negociatul obositor cu șoferii locali în căldură. Tehnologia este aliatul tău pentru o vacanță fără stres. Descarcă aplicații de transport precum Grab înainte să pleci. Îți oferă preț fix, siguranță și confortul de a comanda o mașină cu aer condiționat direct din recepția hotelului.

De asemenea, nu uita de protecția solară. Soarele tropical este puternic, iar un ten ars nu arată bine în nicio fotografie. Pune în bagaj un produs cu factor de protecție 50 de calitate, pălăria preferată și pregătește-te de o experiență care îți va schimba perspectiva asupra iernii. Thailanda nu este doar o destinație, ci o stare de spirit pe care o vei lua cu tine acasă.

Sursa foto: Freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Care sunt cele mai recomandate suplimente pentru păr în 2025 - 7 opțiuni dintre care să îți alegi ajutorul pentru un păr sănătos
Advertorial
Care sunt cele mai recomandate suplimente pentru păr în 2025 - 7 opțiuni dintre care să îți alegi ajutorul pentru un păr sănătos
Care sunt cele mai eficiente vitamine pentru oboseala cronică? Top 7 opțiuni care te ajută să treci peste starea de epuizare zilnică 
Advertorial
Care sunt cele mai eficiente vitamine pentru oboseala cronică? Top 7 opțiuni care te ajută să treci peste starea de epuizare zilnică 
Ce rol au antioxidanții în prevenirea îmbătrânirii pielii și cum îi integrezi corect în rutina de skincare?
Advertorial
Ce rol au antioxidanții în prevenirea îmbătrânirii pielii și cum îi integrezi corect în rutina de skincare?
Alunecă pe pârtii cu stil – geci de schi și snowboard la modă pentru femei
Advertorial
Alunecă pe pârtii cu stil – geci de schi și snowboard la modă pentru femei
Experiențe, nu doar cadouri de neuitat: Creează momente speciale de familie cu electrocasnicele Samsung
Advertorial
Experiențe, nu doar cadouri de neuitat: Creează momente speciale de familie cu electrocasnicele Samsung
Poți să deschizi cont bancar cu pașaportul?
Advertorial
Poți să deschizi cont bancar cu pașaportul?
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Câte operații are cu adevărat Anisia Gafton: „Divă fake”. Vedeta a recunoscut: „Știi cum e… caterincă”
Câte operații are cu adevărat Anisia Gafton: „Divă fake”. Vedeta a recunoscut: „Știi cum e… caterincă”
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ego.ro
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului
Unica.ro
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„A fost ca o a doua mamă pentru mine”. Cum se apără acum Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre de Justiție, Rodica Stănoiu, de când cazul morții ei a luat amploare
„A fost ca o a doua mamă pentru mine”. Cum se apără acum Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre de Justiție, Rodica Stănoiu, de când cazul morții ei a luat amploare
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
catine.ro
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Mai multe din advertorial
Cybex deschide primul magazin flagship în Berlin
Cybex deschide primul magazin flagship în Berlin
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi un anticearcăn potrivit – nuanță, acoperire și hidratare
Cum alegi un anticearcăn potrivit – nuanță, acoperire și hidratare
Advertorial

Chiar și cel mai atent machiaj poate fi compromis dacă nu folosești anticearcănul potrivit.

+ Mai multe
Shukar Revelion #4 - Revelionul care începe anul altfel, la Terra Events Hall
Shukar Revelion #4 - Revelionul care începe anul altfel, la Terra Events Hall
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC