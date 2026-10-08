Advent Calendar 2026 de la Westwing

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Sezonul sărbătorilor se apropie, iar odată cu el revin micile ritualuri care fac așteptarea Crăciunului și mai specială. Pentru cei care iubesc atmosfera festivă, surprizele și obiectele atent alese pentru casă, Westwing readuce anul acesta Advent Calendar, într-o nouă ediție care transformă fiecare zi din decembrie într-un mic moment de descoperire.

Cu un design elegant, într-o nuanță intensă de roșu, calendarul ascunde 24 de compartimente, câte unul pentru fiecare zi până la Crăciun. În spatele lor se află o selecție de accesorii pentru casă, decorațiuni și obiecte practice semnate de branduri cunoscute din universul de design și lifestyle.

Ediția Advent Calendar 2026 reunește produse de la Westwing Collection, Aesop, Bloomingville, Audo Copenhagen, Ferm Living, DBKD, Philippi, Vinga, Vondels, WMF, Archivist și Broste, valoarea totală a produselor incluse depășind 3.500 de lei.

De la mici obiecte decorative care completează atmosfera de sărbătoare până la accesorii utile, pe care le poți integra în casă mult timp după încheierea sezonului festiv, fiecare compartiment aduce o surpriză diferită. Astfel, calendarul devine mai mult decât o numărătoare inversă până la Crăciun: este un ritual zilnic și o invitație de a te bucura de micile detalii care fac această perioadă specială.

În ultimii ani, calendarele Advent au depășit universul tradițional al dulciurilor și au devenit adevărate obiecte de lifestyle. Beauty, fashion sau design interior, fiecare univers își propune propria interpretare a celor 24 de zile de așteptare, iar Westwing aduce conceptul în zona home & living printr-o selecție care combină estetica și funcționalitatea.

Calendarul poate fi, în același timp, și o idee de cadou pentru pasionații de design interior sau pentru cei care preferă experiența descoperirii în locul unui singur dar. Cele 24 de surprize prelungesc bucuria cadoului pe parcursul întregii perioade de Advent și adaugă, zi după zi, câte un nou detaliu atmosferei de acasă.

Mai multe informații despre universul Westwing și selecțiile pentru casă sunt disponibile pe www.westwing.ro.

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