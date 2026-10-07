Cum îți creezi o rutină de seară relaxantă după o zi stresantă: 5 pași simpli pentru un somn mai bun 

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După o zi plină de ședințe, termene limită și notificări care nu se mai opresc, ai fi tentat să crezi că somnul vine de la sine. Și totuși, de multe ori ajungi în pat obosit, dar cu mintea încă la birou, întorcându-te de pe o parte pe alta și recitind în gând conversațiile zilei. Dimineața, te trezești la fel de obosit cum te-ai culcat.

Corpul și mintea au nevoie de un semnal clar că ziua s-a încheiat, iar o rutină de seară bine gândită exact asta face. Nu e nevoie de ritualuri complicate sau de ore libere în plus, ci de câțiva pași simpli, repetați constant. Iată cum îți construiești o seară care te ajută să lași stresul în urmă și să adormi mai ușor.

Pasul 1: marchează finalul zilei

Primul pas este să creezi o graniță clară între ziua de lucru și timpul tău. Un duș cald, făcut cu o oră sau două înainte de culcare, relaxează mușchii și ajută corpul să se pregătească pentru somn. Apoi schimbă hainele de zi cu ceva comod – o pereche de pijamale de bărbați, din bumbac, prevăzute cu o croială lejeră, care nu strâng și lasă pielea să respire.

Gestul pare banal, dar are un efect psihologic puternic. Așa cum costumul sau uniforma te pun în modul de lucru, hainele de casă îi transmit creierului că e momentul să încetinească. Alege materiale potrivite sezonului, flanelul sau bumbacul gros iarna și țesăturile subțiri vara, ca să nu te trezești în miezul nopții din cauza căldurii sau a frigului.

Pasul 2: deconectează-te de la ecrane

Telefonul, laptopul și televizorul sunt printre cei mai mari dușmani ai unui somn odihnitor. Lumina albastră a ecranelor încurcă ritmul natural al corpului, iar fluxul de știri, e-mailuri și mesaje ține mintea în alertă. Încearcă să lași dispozitivele deoparte cu cel puțin o oră înainte de culcare și să nu le mai iei cu tine în dormitor.

Ca să-ți fie mai ușor, înlocuiește timpul petrecut pe ecrane cu activități care te relaxează. Citește câteva pagini dintr-o carte, ascultă muzică liniștită, fă câteva exerciții ușoare de stretching sau pregătește-ți un ceai de mușețel sau de tei. Dacă folosești telefonul pe post de alarmă, setează-l pe modul „Nu deranja' și pune-l departe de pat.

Pasul 3: pregătește dormitorul pentru somn

Dormitorul ar trebui să fie un loc dedicat odihnei, nu o prelungire a biroului sau a sufrageriei. Dacă lucrezi des din pat sau lași teancuri de haine pe scaun, creierul tău nu mai asociază camera cu relaxarea. Fă puțină ordine seara, aerisește câteva minute și păstrează pe noptieră doar lucrurile de care chiar ai nevoie.

Câteva detalii care fac diferența:

temperatura – o cameră răcoroasă, în jur de 18-20°C, favorizează somnul;

întunericul – draperiile groase sau o mască de dormit blochează lumina de afară;

liniștea – dopurile de urechi sau un aparat cu zgomot alb acoperă sunetele deranjante;

lenjeria de pat – curată, din materiale naturale și schimbată regulat.

Pasul 4: liniștește-ți mintea

De multe ori, nu oboseala te ține treaz, ci gândurile care nu se opresc. Lista de sarcini pentru a doua zi, o discuție tensionată sau grijile legate de termene se rostogolesc în minte exact când încerci să adormi. Ca să le oprești, nu le ignora, ci dă-le un loc în care să rămână până dimineață.

Câteva tehnici simple te pot ajuta:

un jurnal scurt – notează trei lucruri care au mers bine în ziua respectivă;

lista pentru mâine – scrie sarcinile importante, ca să nu le mai repeți în gând;

respirația lentă – inspiră pe nas timp de patru secunde și expiră încet, câteva minute la rând;

relaxarea progresivă – încordează și relaxează pe rând fiecare grupă de mușchi.

Pasul 5: păstrează un program constant

Corpul funcționează după un ceas intern, iar acesta are nevoie de regularitate. Culcă-te și trezește-te la aproximativ aceeași oră în fiecare zi, inclusiv în weekend, chiar dacă e tentant să dormi mai mult sâmbăta. După câteva săptămâni, vei observa că adormi mai repede și că te trezești mai odihnit, uneori chiar înainte să sune alarma.

Ai grijă și la ce faci în orele dinaintea somnului. Evită cafeaua și băuturile energizante după-amiaza târziu, mesele copioase seara și alcoolul, care poate părea relaxant, dar afectează calitatea somnului. Iar dacă, în ciuda tuturor eforturilor, problemele de somn persistă mai multe săptămâni, merită să discuți cu un medic.

O seară relaxantă nu e un lux, ci o investiție în energia și starea ta de bine din ziua următoare. Cu câțiva pași simpli, repetați constant, poți transforma orele de dinaintea somnului într-un moment doar al tău, departe de stresul de la birou. Așa că începe chiar din seara aceasta: lasă telefonul deoparte, îmbracă-te comod și oferă-ți somnul liniștit pe care îl meriți.

Foto: Freepik.com

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