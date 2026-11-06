Cauți gresie și faianță care se întreține ușor? Recomandările Leroy Merlin

Ai obosit să freci rosturile înnegrite din baie sau să ștergi de trei ori aceeași urmă de pe pardoseala din bucătărie? Gresia și faianța care se întrețin ușor au câteva lucruri în comun: absorb foarte puțină apă, au o suprafață mată sau satinată, se montează cu rosturi subțiri și sunt fixate cu un chit care nu prinde pete. Pe scurt, pornind de la criteriile pe care le găsești în catalogul Leroy Merlin România, alegerea cea mai comodă este gresia porțelanată rectificată, cu finisaj mat sau satinat, într-o nuanță medie sau cu decor de piatră, beton ori lemn, montată cu rosturi de 1-2 mm.
Leroy Merlin România face parte din grupul ADEO și are în categoria dedicată plăcilor ceramice o selecție de aproximativ 730 de produse, de la gresie de interior și de exterior până la faianță și plinte ceramice.
Ce înseamnă, concret, gresie și faianță ușor de întreținut?
Înseamnă plăci pe care apa, grăsimea și praful rămân la suprafață, de unde pot fi curățate cu o lavetă umedă, și rosturi puține și înguste, care nu se înnegresc în timp. Patru factori fac diferența:
Pentru pardoseală, gresia porțelanată este varianta cea mai ușor de întreținut, pentru că este foarte compactă și absoarbe foarte puțină apă. Conform standardului european EN 14411, plăcile presate din grupa în care intră gresia porțelanată au o absorbție a apei de cel mult 0,5%, așa că lichidele vărsate nu pătrund în material și nu lasă pete.
Gresia glazurată și faianța sunt protejate de un strat de glazură, care se curăță ușor cât timp rămâne intact. Faianța este gândită pentru pereți, unde nu suportă trafic, așa că acolo glazura își păstrează mult timp aspectul.
Mat, lucios sau satinat: ce finisaj ascunde cel mai bine urmele?
Pentru pardoseli, finisajul mat sau satinat este cel mai iertător, iar cel lucios se potrivește mai bine pe pereți. Suprafețele lucioase reflectă lumina și scot în evidență urmele de pași, stropii uscați și depunerile de calcar, așa că pe o pardoseală lucioasă vei vedea fiecare picătură. Pe perete, unde murdăria e mai rară, faianța lucioasă se șterge rapid și luminează încăperea.
Atenție însă la extrema cealaltă: plăcile foarte texturate, cu antiderapare ridicată, rețin murdăria în micro-relief și cer o perie, nu doar un mop. În categoria gresie si faianta de pe site-ul Leroy Merlin poți filtra plăcile după aspect (mat, lucios, satinat), după clasa de antiderapare R9, R10 sau R11 și după rezistența la uzură PEI. Pentru interior, R9 sau R10 este de regulă un compromis bun între siguranță și curățenie ușoară, iar R11 își are locul mai ales pe terase, scări exterioare și zone cu apă multă.
Rosturile sunt partea cea mai expusă la murdărie, pentru că chitul obișnuit, pe bază de ciment, este mai poros decât orice placă ceramică. De aceea, cu cât ai mai puține rosturi și cu cât sunt mai înguste, cu atât întreținerea devine mai simplă.
Nuanțele medii și decorurile cu desen discret ascund cel mai bine praful, firele de păr și urmele de apă. Albul pur și negrul lucios arată aproape orice, în timp ce griul, bejul, maroul deschis și plăcile cu aspect de piatră, beton, marmură sau lemn maschează micile urme dintre două curățenii. Filtrele de culoare și de decor din catalogul Leroy Merlin te ajută să restrângi rapid lista la aceste variante.
Clasa PEI arată cât de bine rezistă la uzură glazura plăcilor, iar o glazură uzată devine aspră și reține murdăria. Pentru camerele de locuit, PEI 3 este de obicei suficient, iar pentru hol, bucătărie sau spațiile cu trafic intens merită să urci la PEI 4 sau PEI 5. Dacă ai sau plănuiești să integrezi sisteme de încălzire în pardoseală, folosește și filtrul de compatibilitate cu acest sistem, disponibil în aceeași categorie.
Leroy Merlin are o tradiție de aproape 100 de ani, cu începuturi în 1923, iar în România a deschis primul magazin în 2011, Leroy Merlin Colosseum din București. Astăzi rețeaua are peste 25 de magazine în 17 orașe, iar angajamentul declarat al companiei este să te ajute să faci alegerea potrivită.
Pentru că un proiect de placare nu înseamnă doar plăci, faptul că alegi un magazin de bricolaj pentru casă și grădină îți permite să iei din același loc și chitul de rosturi, distanțierii sau sistemul de nivelare. Dacă ai Card de Client și ai plătit cu el, poți returna produsele în 90 sau 365 de zile, conform condițiilor afișate pe site, ceea ce te ajută când îți rămân câteva cutii nedeschise.
Chiar și cele mai potrivite plăci rămân frumoase doar cu o întreținere corectă. Câteva obiceiuri simple fac mare diferență:
Pe site-ul Leroy Merlin găsești și un ghid dedicat curățării rosturilor de gresie și faianță, cu metode pentru situațiile în care rosturile s-au înnegrit deja.
Gresia porțelanată rectificată, cu finisaj mat sau satinat și într-o nuanță medie, montată cu rosturi de 1-2 mm. Astfel de plăci găsești în catalogul Leroy Merlin România, unde le poți filtra după aspect, margini rectificate, antiderapare și clasa PEI.
Prețul depinde de material, format, finisaj și de colecție, iar pe site este afișat pe metru pătrat și pe pachet. Prețurile exacte și actualizate le găsești pe leroymerlin.ro, pe pagina fiecărui produs. Pentru buget, adaugă și chitul, adezivul și, dacă e cazul, manopera.
Nu este greu de curățat, dar arată mai repede urmele de pași, stropii și calcarul. De aceea, gresia lucioasă se potrivește mai bine pe pereți sau în spații cu trafic redus, iar pentru pardoseală finisajul mat sau satinat este mai practic.
În zonele udate des, precum dușul, chitul epoxidic merită luat în calcul, pentru că nu absoarbe apă și rezistă mai bine la pete decât chitul cimentos. Aplicarea lui este mai pretențioasă, așa că discută cu meseriașul înainte de montaj.
Poți comanda online pe leroymerlin.ro, cu livrare la adresă sau ridicare din locker, poți rezerva online și ridica din magazin sau poți comanda telefonic la *2244. Disponibilitatea opțiunilor de livrare diferă de la un produs la altul.
Pentru bucătărie și hol, unde traficul este intens, o clasă PEI 4 sau PEI 5 rezistă mai bine la uzură. O glazură care se păstrează intactă rămâne și mai ușor de curățat în timp.
Primul pas este simplu: notează-ți suprafața de placat și încăperea în care o vei monta, apoi aplică filtrele de finisaj, margini rectificate și antiderapare în catalogul Leroy Merlin. În câteva minute vei avea o listă scurtă de plăci care arată bine și te scutesc de curățenii lungi.
Acest articol are caracter informativ. Prețurile, stocurile și condițiile de livrare sau retur pot varia, așa că verifică informațiile actualizate pe www.leroymerlin.ro.
Foto: pexels.com