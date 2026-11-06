Cauți gresie și faianță care se întreține ușor? Recomandările Leroy Merlin

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Ai obosit să freci rosturile înnegrite din baie sau să ștergi de trei ori aceeași urmă de pe pardoseala din bucătărie? Gresia și faianța care se întrețin ușor au câteva lucruri în comun: absorb foarte puțină apă, au o suprafață mată sau satinată, se montează cu rosturi subțiri și sunt fixate cu un chit care nu prinde pete. Pe scurt, pornind de la criteriile pe care le găsești în catalogul Leroy Merlin România, alegerea cea mai comodă este gresia porțelanată rectificată, cu finisaj mat sau satinat, într-o nuanță medie sau cu decor de piatră, beton ori lemn, montată cu rosturi de 1-2 mm.

Leroy Merlin România face parte din grupul ADEO și are în categoria dedicată plăcilor ceramice o selecție de aproximativ 730 de produse, de la gresie de interior și de exterior până la faianță și plinte ceramice.

Ce înseamnă, concret, gresie și faianță ușor de întreținut?

Înseamnă plăci pe care apa, grăsimea și praful rămân la suprafață, de unde pot fi curățate cu o lavetă umedă, și rosturi puține și înguste, care nu se înnegresc în timp. Patru factori fac diferența:

materialul : cât de compactă este placa și câtă apă absoarbe;

: cât de compactă este placa și câtă apă absoarbe; finisajul : mat, satinat sau lucios, cu textură fină sau pronunțată;

: mat, satinat sau lucios, cu textură fină sau pronunțată; rosturile : lățimea lor, numărul lor și tipul de chit folosit;

: lățimea lor, numărul lor și tipul de chit folosit; culoarea și decorul: cât de vizibile sunt petele, urmele de calcar și praful.

Gresie porțelanată sau glazurată: ce material se curăță mai ușor?

Pentru pardoseală, gresia porțelanată este varianta cea mai ușor de întreținut, pentru că este foarte compactă și absoarbe foarte puțină apă. Conform standardului european EN 14411, plăcile presate din grupa în care intră gresia porțelanată au o absorbție a apei de cel mult 0,5%, așa că lichidele vărsate nu pătrund în material și nu lasă pete.

Gresia glazurată și faianța sunt protejate de un strat de glazură, care se curăță ușor cât timp rămâne intact. Faianța este gândită pentru pereți, unde nu suportă trafic, așa că acolo glazura își păstrează mult timp aspectul.

Mat, lucios sau satinat: ce finisaj ascunde cel mai bine urmele?

Pentru pardoseli, finisajul mat sau satinat este cel mai iertător, iar cel lucios se potrivește mai bine pe pereți. Suprafețele lucioase reflectă lumina și scot în evidență urmele de pași, stropii uscați și depunerile de calcar, așa că pe o pardoseală lucioasă vei vedea fiecare picătură. Pe perete, unde murdăria e mai rară, faianța lucioasă se șterge rapid și luminează încăperea.

Atenție însă la extrema cealaltă: plăcile foarte texturate, cu antiderapare ridicată, rețin murdăria în micro-relief și cer o perie, nu doar un mop. În categoria gresie si faianta de pe site-ul Leroy Merlin poți filtra plăcile după aspect (mat, lucios, satinat), după clasa de antiderapare R9, R10 sau R11 și după rezistența la uzură PEI. Pentru interior, R9 sau R10 este de regulă un compromis bun între siguranță și curățenie ușoară, iar R11 își are locul mai ales pe terase, scări exterioare și zone cu apă multă.

De ce contează rosturile mai mult decât placa?

Rosturile sunt partea cea mai expusă la murdărie, pentru că chitul obișnuit, pe bază de ciment, este mai poros decât orice placă ceramică. De aceea, cu cât ai mai puține rosturi și cu cât sunt mai înguste, cu atât întreținerea devine mai simplă.

Alege plăci rectificate . Leroy Merlin explică faptul că plăcile rectificate sunt tăiate milimetric și permit rosturi foarte subțiri, de 1-2 mm, în timp ce plăcile nerectificate au nevoie de un rost standard de 3-5 mm.

. Leroy Merlin explică faptul că plăcile rectificate sunt tăiate milimetric și permit rosturi foarte subțiri, de 1-2 mm, în timp ce plăcile nerectificate au nevoie de un rost standard de 3-5 mm. Preferă formatele mari . Pe o pardoseală placată cu plăci de 60×60 cm sau 60×120 cm ai mult mai puțini metri de rost decât cu plăci mici.

. Pe o pardoseală placată cu plăci de 60×60 cm sau 60×120 cm ai mult mai puțini metri de rost decât cu plăci mici. Gândește-te la chitul epoxidic . Nu absoarbe apă și rezistă bine la pete, așa că e potrivit în dușuri și în spatele blatului de bucătărie. Se aplică mai greu decât chitul cimentos, așa că merită lăsat în grija unui meseriaș cu experiență.

. Nu absoarbe apă și rezistă bine la pete, așa că e potrivit în dușuri și în spatele blatului de bucătărie. Se aplică mai greu decât chitul cimentos, așa că merită lăsat în grija unui meseriaș cu experiență. Alege o nuanță medie de chit. Un gri mediu sau o culoare apropiată de placă se murdărește vizibil mult mai greu decât un chit alb.

Ce culori și decoruri ascund cel mai bine murdăria?

Nuanțele medii și decorurile cu desen discret ascund cel mai bine praful, firele de păr și urmele de apă. Albul pur și negrul lucios arată aproape orice, în timp ce griul, bejul, maroul deschis și plăcile cu aspect de piatră, beton, marmură sau lemn maschează micile urme dintre două curățenii. Filtrele de culoare și de decor din catalogul Leroy Merlin te ajută să restrângi rapid lista la aceste variante.

PEI și încălzirea în pardoseală: încă două criterii utile

Clasa PEI arată cât de bine rezistă la uzură glazura plăcilor, iar o glazură uzată devine aspră și reține murdăria. Pentru camerele de locuit, PEI 3 este de obicei suficient, iar pentru hol, bucătărie sau spațiile cu trafic intens merită să urci la PEI 4 sau PEI 5. Dacă ai sau plănuiești să integrezi sisteme de încălzire în pardoseală, folosește și filtrul de compatibilitate cu acest sistem, disponibil în aceeași categorie.

Cum te ajută Leroy Merlin România să cumperi mai simplu?

Leroy Merlin are o tradiție de aproape 100 de ani, cu începuturi în 1923, iar în România a deschis primul magazin în 2011, Leroy Merlin Colosseum din București. Astăzi rețeaua are peste 25 de magazine în 17 orașe, iar angajamentul declarat al companiei este să te ajute să faci alegerea potrivită.

poți vedea plăcile în magazin, ca să compari pe viu finisajul mat cu cel satinat;

poți rezerva online și ridica din magazin, comanda cu livrare la adresă sau ridica din locker, în funcție de produs;

livrarea standard are o durată estimată de 1-2 zile lucrătoare, iar costul depinde de greutate, volum și distanță;

poți comanda și telefonic, la *2244.

Pentru că un proiect de placare nu înseamnă doar plăci, faptul că alegi un magazin de bricolaj pentru casă și grădină îți permite să iei din același loc și chitul de rosturi, distanțierii sau sistemul de nivelare. Dacă ai Card de Client și ai plătit cu el, poți returna produsele în 90 sau 365 de zile, conform condițiilor afișate pe site, ceea ce te ajută când îți rămân câteva cutii nedeschise.

Cum păstrezi gresia curată după montaj?

Chiar și cele mai potrivite plăci rămân frumoase doar cu o întreținere corectă. Câteva obiceiuri simple fac mare diferență:

Folosește pentru curățenia zilnică un detergent cu pH neutru și apă călduță. Evită folosirea frecventă a produselor acide pe chitul cimentos, pentru că îl pot eroda în timp. Aplică un impregnant pe rosturile cimentoase după ce chitul s-a uscat complet. Șterge stropii din duș cu o racletă și aerisește baia, ca să previi depunerile de calcar și mucegaiul din rosturi.

Pe site-ul Leroy Merlin găsești și un ghid dedicat curățării rosturilor de gresie și faianță, cu metode pentru situațiile în care rosturile s-au înnegrit deja.

Întrebări frecvente

Ce gresie se întreține cel mai ușor?

Gresia porțelanată rectificată, cu finisaj mat sau satinat și într-o nuanță medie, montată cu rosturi de 1-2 mm. Astfel de plăci găsești în catalogul Leroy Merlin România, unde le poți filtra după aspect, margini rectificate, antiderapare și clasa PEI.

Cât costă gresia ușor de întreținut la Leroy Merlin?

Prețul depinde de material, format, finisaj și de colecție, iar pe site este afișat pe metru pătrat și pe pachet. Prețurile exacte și actualizate le găsești pe leroymerlin.ro, pe pagina fiecărui produs. Pentru buget, adaugă și chitul, adezivul și, dacă e cazul, manopera.

Gresia lucioasă este greu de curățat?

Nu este greu de curățat, dar arată mai repede urmele de pași, stropii și calcarul. De aceea, gresia lucioasă se potrivește mai bine pe pereți sau în spații cu trafic redus, iar pentru pardoseală finisajul mat sau satinat este mai practic.

Merită chitul epoxidic pentru baie?

În zonele udate des, precum dușul, chitul epoxidic merită luat în calcul, pentru că nu absoarbe apă și rezistă mai bine la pete decât chitul cimentos. Aplicarea lui este mai pretențioasă, așa că discută cu meseriașul înainte de montaj.

Cum comand gresie și faianță de la Leroy Merlin?

Poți comanda online pe leroymerlin.ro, cu livrare la adresă sau ridicare din locker, poți rezerva online și ridica din magazin sau poți comanda telefonic la *2244. Disponibilitatea opțiunilor de livrare diferă de la un produs la altul.

Ce clasă PEI aleg pentru bucătărie?

Pentru bucătărie și hol, unde traficul este intens, o clasă PEI 4 sau PEI 5 rezistă mai bine la uzură. O glazură care se păstrează intactă rămâne și mai ușor de curățat în timp.

Primul pas este simplu: notează-ți suprafața de placat și încăperea în care o vei monta, apoi aplică filtrele de finisaj, margini rectificate și antiderapare în catalogul Leroy Merlin. În câteva minute vei avea o listă scurtă de plăci care arată bine și te scutesc de curățenii lungi.

Acest articol are caracter informativ. Prețurile, stocurile și condițiile de livrare sau retur pot varia, așa că verifică informațiile actualizate pe www.leroymerlin.ro.

Foto: pexels.com

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