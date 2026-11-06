Lil Uzi Vert vine la Beach, Please! 2027. De Black Friday, Beach, Please! și festivalurile NIBIRU pun vara la vânzare de la 1 leu, pe eMAG

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  . Actualizat 06.11.2026, 11:59,  de  Advertorial
Lil Uzi Vert vine la Beach, Please! 2027. De Black Friday, Beach, Please! și festivalurile NIBIRU pun vara la vânzare de la 1 leu, pe eMAG

850 de abonamente și bilete la 1 leu, oferte pentru șase festivaluri și un livestream special cu Selly, invitați și sport extrem: pe 6 noiembrie, planurile pentru vara 2027 încep de la ora 08:00.

Lil Uzi Vert este noul headliner confirmat la Beach, Please! 2027, care va avea loc între 7 și 11 iulie, la Costinești. Artistul american se alătură lui Swae Lee în line-up și devine primul artist cu un onorariu de peste un milion de euro anunțat pentru cea de-a șasea ediție a festivalului. Confirmarea vine înaintea celui mai mare Black Friday pregătit până acum de Beach, Please! și NIBIRU: o campanie comună cu eMAG, care aduce 350 de abonamente Beach, Please! și 500 de bilete la festivalurile NIBIRU, la prețul de 1 leu fiecare.

Vineri, 6 noiembrie, de la ora 08:00, publicul va putea cumpăra abonamente pentru toate cele cinci zile de Beach, Please! și bilete pentru GALAXIA, RETROGRADE, STARDUST, ROCK DAYS și K-Pop Days, la prețuri speciale, în limita stocurilor. Campania se desfășoară timp de 24 de ore și include acces pe promenada NIBIRU la 1 leu, precum și gift carduri la preț redus.

Startul ofertelor dă și startul unui livestream special cu Selly, în ritmul dinamic cu care și-a obișnuit deja publicul: invitați, provocări, sport extrem și întâlniri cu fanii. Transmisiunea continuă pe tot parcursul zilei, din București până la Galați, unde Selly va vinde bilete la 1 leu direct pe stradă și va coborî în rapel pe fațada unei clădiri.

Lil Uzi Vert și Swae Lee deschid lista marilor nume de la Beach, Please! 2027

Cu hituri precum „XO TOUR Llif3' și „Just Wanna Rock', Lil Uzi Vert și-a construit un univers muzical în care rapul melodic și trapul se întâlnesc cu influențe rock. Trei dintre albumele sale , „Luv Is Rage 2', „Eternal Atake' și „Pink Tape' , au debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 200.

La Costinești, artistul se alătură lui Swae Lee, unul dintre primele nume confirmate pentru ediția din 2027. Pentru Swae Lee, concertul continuă legătura cu publicul de pe litoral, după aparițiile la Beach, Please! din 2024 și 2025 și show-ul susținut alături de Slim Jxmmi, în formula Rae Sremmurd, la NIBIRU Arena în 2026.

De Black Friday, campania Beach, Please! x eMAG include 350 de abonamente General Access la 1 leu, valabile pentru toate cele cinci zile de festival. Vor fi disponibile și abonamente General Access la 79 și 92 de euro, în stocuri foarte limitate, și la 106 euro, în stoc limitat. Pentru categoria Golden Circle, prețul anunțat este de 195 de euro.

Campania Beach, Please! x eMAG va fi disponibilă în România, Bulgaria și Ungaria, iar ofertele pot fi consultate pe pagina dedicată de pe eMAG.

Cinci festivaluri NIBIRU intră în campanie: de la latino și K-pop la rock, R&B și eurodance

La NIBIRU, vara 2027 se întinde pe 74 de zile, între 24 iunie și 5 septembrie. Festivalurile, concertele, restaurantele și experiențele de pe promenadă construiesc un sezon în care fiecare comunitate își găsește muzica și propriile motive să revină la Costinești.

Robin Thicke, Lucenzo, ATC, Nana, Culture Beat, 2 Unlimited, Paradisio și C-Block se numără printre artiștii deja confirmați pentru sezonul viitor. De Black Friday, cinci festivaluri NIBIRU intră în campania eMAG, fiecare cu 100 de bilete General Access la 1 leu, alături de alte categorii de preț promoțional.

GALAXIA | 15–18 iulie: patru zile de muzică latino

Lucenzo este primul artist confirmat pentru GALAXIA 2027. Cunoscut pentru „Danza Kuduro', piesa lansată alături de Don Omar, artistul revine la NIBIRU Arena după concertul de la prima ediție.

Oferta de Black Friday include 100 de bilete General Access la 1 leu, precum și bilete la 349 și 399 de lei, în stocuri limitate, față de prețul întreg de 499 de lei.

ROCK DAYS | 31 iulie–1 august: primul act internațional al festivalului

Alternosfera, IRIS, Vița de Vie, Cargo, Phoenix și Bosquito se numără printre trupele confirmate pentru ROCK DAYS 2027. Ediția viitoare marchează și o premieră: primul act internațional din istoria festivalului, care va fi anunțat pe 11 noiembrie.

Campania include 100 de bilete General Access la 1 leu, alături de bilete la 129 și 149 de lei, în stocuri limitate. Prețul întreg este de 199 de lei.

STARDUST | 13–15 august: artiștii din spatele hiturilor anilor 90–2000

ATC, Nana, Culture Beat, 2 Unlimited, Paradisio și C-Block se alătură artiștilor deja anunțați pentru STARDUST: C+C Music Factory, Dr. Alban, Fun Factory, Haddaway, Kaoma și Layzee Ex Mr. President. Trei zile aduc pe aceeași scenă nume care au umplut ringurile de dans și au rămas în playlisturile mai multor generații.

De Black Friday, vor fi disponibile 100 de bilete General Access la 1 leu, precum și bilete la 129 și 149 de lei, în stocuri limitate, față de prețul întreg de 199 de lei.

RETROGRADE | 27–29 august: Robin Thicke, primul headliner confirmat

RETROGRADE încheie luna august cu un weekend dedicat nostalgiei hip-hop și R&B. Robin Thicke este primul headliner anunțat pentru ediția din 2027, într-un program construit în jurul muzicii și artiștilor care au definit anii 2000.

Oferta include 100 de bilete General Access la 1 leu, bilete la 314 lei, în stoc foarte limitat, și la 336 de lei, în stoc limitat. Prețul întreg este de 449 de lei.

K-Pop Days | Trei zile pentru comunitatea fanilor muzicii și culturii coreene

După o primă ediție care i-a adus la Costinești pe TAEMIN, JEON SOMI, EVERGLOW și WHIB și a poziționat evenimentul drept cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est, K-Pop Days revine în 2027 la NIBIRU Arena. Artiștii noii ediții urmează să fie anunțați.

Campania de Black Friday include 100 de bilete General Access la 1 leu, bilete la 319 lei, în stoc foarte limitat, și la 339 de lei, în stoc limitat, față de prețul întreg de 399 de lei.

Toate ofertele pentru festivalurile NIBIRU pot fi consultate pe pagina dedicată de pe eMAG.

Selly x eMAG: un livestream special, cu invitați, sport extrem și bilete la 1 leu

Colaborarea dintre Selly și eMAG continuă cu un livestream special de Black Friday, în ritmul dinamic cu care Selly și-a obișnuit deja publicul: invitați speciali, provocări, sport extrem și întâlniri cu fanii. Transmisiunea începe vineri, 6 noiembrie, la ora 08:00, odată cu lansarea ofertelor, și continuă pe tot parcursul zilei, din București până la Galați.

Ofertele pentru Beach, Please! și festivalurile NIBIRU vor însoți un program în care invitații și momentele de adrenalină se succed de dimineață până seara. La Galați, Selly va vinde bilete la 1 leu direct pe stradă, unde se va întâlni cu fanii, și va coborî în rapel pe fațada unei clădiri, într-unul dintre momentele spectaculoase pregătite pentru live.

Promenada NIBIRU la 1 leu și gift carduri pentru vara viitoare

Pe lângă ofertele pentru cele șase festivaluri, publicul va putea cumpăra acces pe promenada NIBIRU la 1 leu, în cantitate limitată.

Campania include și un gift card NIBIRU la 199 de lei, cu o reducere anunțată de 20%, valabil pentru toate festivalurile NIBIRU.

Cum intri în campanie

Ofertele vor fi disponibile vineri, 6 noiembrie 2026, de la ora 08:00, timp de 24 de ore, în limita stocurilor alocate fiecărui produs.

Pentru a fi pregătiți de start, cei interesați sunt încurajați să descarce din timp aplicația eMAG, să își creeze un cont și să își salveze cardul. Tipul de acces, perioada de valabilitate și condițiile de utilizare vor putea fi consultate în pagina fiecărei oferte.

Pe 6 noiembrie, vara 2027 începe de la 1 leu: cinci zile de Beach, Please!, cinci festivaluri NIBIRU și o zi întreagă live cu Selly.

Foto credit: Beach, please!

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