De la „Blurred Lines” la „Danza Kuduro” și „No Limit”: NIBIRU anunță primii artiști ai unui sezon de 74 de zile în 2027

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
De la „Blurred Lines” la „Danza Kuduro” și „No Limit”: NIBIRU anunță primii artiști ai unui sezon de 74 de zile în 2027

Robin Thicke, Lucenzo, ATC, Nana, 2 Unlimited, Culture Beat, Paradisio și C-Block sunt primele nume confirmate pentru vara 2027 la NIBIRU, într-un sezon care aduce la Costinești hituri ce au cucerit lumea și artiști care au pus generații întregi pe ringul de dans. După un debut cu 2,6 milioane de vizite, NIBIRU își extinde programul la 74 de zile, între 24 iunie și 5 septembrie, cu trei săptămâni mai mult decât în primul an. GALAXIA, RETROGRADE și STARDUST deschid seria anunțurilor pentru o vară în care muzica latino, R&B-ul și eurodance-ul dau ritmul vacanțelor pe litoralul românesc.

Muzica este în centrul NIBIRU, pe scenele de la Costinești se întâlnesc stiluri și generații diferite, iar fiecare festival are propria identitate și propriul public. NIBIRU aduce în fiecare vară cei mai mari artiști, locali și internaționali, ca fiecare seară să fie o experiență diferită, iar litoralul românesc să aibă pentru oricine un motiv ca să-l aleagă. 

Primii artiști ai verii 2027

Prima confirmare vine pentru GALAXIA, festivalul dedicat muzicii latino, care are loc între 15 și 18 iulie 2027. Lucenzo, artistul care a semnat în 2010, alături de Don Omar, „Danza Kuduro', urcă din nou pe scena NIBIRU Arena. După un show incendiar la prima ediție a festivalului, artistul se întoarce la cerințele publicului.. Biletele GALAXIA pornesc de la 499 RON.

RETROGRADE, festivalul nostalgiei hip-hop și R&B, se întoarce între 27 și 29 august 2027, Robin Thicke fiind primul headliner anunțat. Artistul este autorul piesei „Blurred Lines', lansată în 2013 împreună cu Pharrell Williams și T.I., una dintre piesele care au dominat radiourile și a rămas un hit de-a lungul anilor. Biletele RETROGRADE pornesc de la 449 RON. 

STARDUST rămâne festivalul care îi aduce la Costinești pe artiștii anilor 90–2000. Ediția a doua are loc între 13 și 15 august 2027, după un prim an care a strâns peste 100.000 de oameni într-o singură seară. ATC, trupa germană din spatele lui „Around the World (La La La La La)', și Nana se întorc pe scenă, alături de Culture Beat, 2 Unlimited, Paradisio și C-Block. Culture Beat a urcat în 1993, cu „Mr. Vain', pe primul loc în Germania și în Marea Britanie, iar tot în 1993 formația belgiano-olandeză 2 Unlimited a lansat „No Limit'. Paradisio vine cu „Bailando', o piesă cu ritm latino care a făcut parte din aceeași perioadă de glorie a eurodance-ului. Aceștia se alătură numelor deja anunțate pentru sezonul 2027, C+C Music Factory, Dr. Alban, Fun Factory, Haddaway, Kaoma, Layzee Ex Mr. President. Biletele STARDUST pornesc de la 199 RON. 

„NIBIRU nu are un singur public. Fiecare festival are specificul lui, iar asta ne permite să avem, în aceeași vară, seri pentru oameni cu gusturi foarte diferite. Primul an ne-a arătat ce a funcționat și ce putem face mai bine, iar de la public am putut afla ce își dorește, ce îi face pe oameni să revină și ce lipsește pe litoral. De aceea, 2027 va fi un sezon și mai bun decât primul. Continuăm să construim pe potențialul litoralului românesc, la standarde internaționale, și să aducem la Costinești ceva pentru toată lumea, de la cei care vin pentru un festival până la familiile care își petrec seara pe promenadă', a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU. 

Un litoral care atrage tot mai mulți oameni

Datele din județul Constanța, pentru primele opt luni din 2026, arată 1,862 milioane de turiști, cu 15,8% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, adică peste un sfert de milion în plus. Turiștii străini au crescut și mai mult, cu 23,7%, la 52.412 de persoane, iar cei mai mulți au venit din Germania, Ucraina, Statele Unite și Republica Moldova. Ei reprezintă 2,8% din total, ceea ce arată cât loc de creștere există. Statisticile descriu evoluția pe ansamblu și arată un litoral care, într-un an în care dinamica ofertei turismului local s-a schimbat, acesta a atras mai mult public decât înainte.

NIBIRU a pornit tocmai de la acest potențial. La lansarea proiectului, organizatorii spuneau că românii cheltuiesc anual peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate și că misiunea lor este să readucă măcar o parte din acești bani în țară, printr-o ofertă la standarde internaționale, dar cu prețuri accesibile. Primul sezon a arătat că direcția funcționează: programul, planificat inițial pentru 46 de zile, a fost prelungit la 53 și a adunat 2,6 milioane de vizite.

Pentru 2027, NIBIRU construiește pe aceeași idee. Cele 74 de zile sunt împărțite în festivaluri care se succed pe tot intervalul, de la muzică latino și hip-hop la eurodance și rock, astfel încât un turist venit pentru un eveniment să găsească experiențe diverse și motive să se reîntoarcă tot sezonul . Între festivaluri, programul continuă zilnic pe promenadă, cu concerte, spectacole și zone pentru familii, iar pentru o ședere de o săptămână poate umple seri diferite, fără să se repete. Promenada rămâne cu acces gratuit, la o consumație minimă de 25 RON, ceea ce ține bugetul unei seri la îndemâna oricui. 

Scopul rămâne același: să ofere litoralului ceea ce îi lipsea, adică motive pentru care oamenii să rămână mai multe zile, să revină și să recomande destinația mai departe. 

„Turiștii români au nevoie de un motiv să-și petreacă vara în România, iar cei din afară de un motiv să descopere litoralul nostru. Asta construim la NIBIRU: festivaluri cu artiști internaționali, o promenadă deschisă tuturor și seri diferite, ca oricine vine să găsească ceva pe gustul lui. Vedem tot mai mulți turiști străini la Costinești și vrem ca în 2027 să fie și mai mulți, pentru că o vacanță aici poate concura cu o vacanță în oricare alt colț al lumii, la standarde internaționale și la prețuri accesibile', a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU. 

Foto: Nibiru

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ghid simplu pentru oamenii ocupați: ce merită rezolvat acum și ce poate aștepta
Advertorial
Ghid simplu pentru oamenii ocupați: ce merită rezolvat acum și ce poate aștepta
Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți
Advertorial
Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți
Pompe de sân electrice și libertatea de a alăpta în ritmul tău: cum alegi soluția potrivită
Advertorial
Pompe de sân electrice și libertatea de a alăpta în ritmul tău: cum alegi soluția potrivită
ECCO: eleganță și confort, reunite în cadouri pentru sezonul rece
Advertorial
ECCO: eleganță și confort, reunite în cadouri pentru sezonul rece
Relaxing Friday, varianta mai bună a Black Friday
Advertorial
Relaxing Friday, varianta mai bună a Black Friday
25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon
Advertorial
25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Unica.ro
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Carla's Dreams revine: ani de pregătire, o seară sold-out la Chișinău Arena și un standard pe care puține spectacole îl ating
Carla's Dreams revine: ani de pregătire, o seară sold-out la Chișinău Arena și un standard pe care puține spectacole îl ating
Advertorial

+ Mai multe
Black Friday pe Trendyol: Iată ce produse îți recomandă Theo Rose, Gina și Smiley
Black Friday pe Trendyol: Iată ce produse îți recomandă Theo Rose, Gina și Smiley
Advertorial

+ Mai multe
Când confortul devine o declarație de stil
Când confortul devine o declarație de stil
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC