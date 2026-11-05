ECCO: eleganță și confort, reunite în cadouri pentru sezonul rece

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Temperaturile scazute nu trebuie sa fie un motiv pentru a renunta la plimbarile in aer liber. Sezonul acesta, ECCO iti propune o colectie de incaltaminte conceputa pentru a face fata provocarilor sezonului rece, imbinand confortul, protectia si tehnologiile inovatoare cu un design adaptat atat aventurilor de iarna, cat si explorarilor urbane.

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Incepand cu 6 noiembrie, ECCO da startul campaniei Black Friday, invitandu-i pe cei interesati sa descopere colectiile brandului si sa profite de aceasta perioada pentru a alege cadouri care imbina stilul cu functionalitatea. De la incaltamintea conceputa pentru zilele friguroase pana la modelele versatile, potrivite pentru tinutele urbane, colectiile ECCO ofera inspiratie pentru daruri care aduc un plus de confort si eleganta in sezonul sarbatorilor.

Frigul, umezeala si suprafetele alunecoase transforma iarna intr-o adevarata provocare pentru incaltaminte. Pornind de la aceste nevoi, ECCO valorifica experienta sa in dezvoltarea tehnologiilor dedicate mersului pentru a crea modele care ofera protectie si stabilitate, fara a compromite libertatea de miscare sau stilul personal.

Colectia ECCO Thermal Walking reuneste o serie de caracteristici menite sa asigure confortul pe parcursul intregii zile:

Caldura si respirabilitate – captuselile textile ofera o senzatie placuta de confort termic, in timp ce materialele respirabile contribuie la mentinerea confortului in timpul mersului.

Protectie impotriva apei – tehnologia GORE-TEX SURROUND asigura impermeabilitate si respirabilitate, contribuind la protejarea piciorului in conditii meteo dificile.

Aderenta si stabilitate – talpile robuste din cauciuc Michelin sunt concepute pentru a oferi tractiune pe suprafete variate.

Confort adaptat mersului natural – tehnologiile ECCO RECEPTOR® si ECCO BIOM® sustin miscarea naturala a piciorului, oferind o potrivire ergonomica si confort pe parcursul zilei.

Gandita pentru stiluri de viata active, colectia acopera o varietate de contexte, de la trasee de iarna la deplasarile cotidiene prin oras. Printre modelele reprezentative se numara ECCO GLACIA, o cizma de zapada cu design tehnic, finisaj matlasat si detalii reflectorizante, modele concepute pentru conditiile specifice sezonului rece.

Pentru cei care prefera un stil urban, cu accente elegante, colectia include si modele precum ECCO CHARLESTOWN si ECCO METROPOLE VIENNA. Realizate din nubuc maro, aceste ghete cu sireturi imbina functionalitatea specifica incaltamintei de iarna cu un design versatil, usor de integrat in tinutele de zi cu zi.

Indiferent de destinatie sau de vreme, ECCO Thermal Walking are un obiectiv clar: sa ofere confortul si protectia necesare pentru a te bucura de fiecare pas, chiar si atunci cand temperaturile scad.

Colectia ECCO Thermal Walking este disponibila incepand din luna noiembrie pe ecco.com, in magazinele ECCO si la partenerii selectati. In Romania, campania Black Friday ECCO incepe pe 6 noiembrie 2026.

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Despre ECCO

ECCO este un brand care pune accent pe calitate si confort. O companie de familie cu o viziune globala, ECCO gestioneaza fiecare etapa a lantului valoric, de la productia pielii si a incaltamintei pana la retail. Cu sediul central in Bredebro, Danemarca, inca din 1963, misiunea brandului ramane aceeasi: sa ofere consumatorilor din peste 100 de piete incaltaminte conceputa pentru mers, care imbina confortul cu standarde ridicate de calitate. Aceasta filozofie continua sa inspire activitatea celor peste 20.000 de angajati ECCO din intreaga lume.

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