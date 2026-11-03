Somnul, fundația stării de bine: ghidul Dormeo pentru nopți mai odihnitoare

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  de  ELLE
Somnul, fundația stării de bine: ghidul Dormeo pentru nopți mai odihnitoare

Te trezești dimineața la fel de obosit cum te-ai culcat, deși ai stat opt ore în pat? Somnul nu se măsoară doar în ore, ci și în cât de liniștite sunt ele. Unele nopți sunt tulburate de vise care sperie, altele de un disconfort mărunt, repetat zi de zi, pe care aproape că nu-l mai observi. Le luăm pe rând, de la semnele care merită discutate cu medicul până la gesturile simple din dormitor, cu câteva repere de la Dormeo.

De ce somnul contează mai mult decât crezi

La Dormeo, misiunea este formulată simplu: un somn mai bun. Ideea de la care pornește brandul este că somnul stă la baza sănătății, a stării de bine și a energiei de peste zi. În timp ce dormi, corpul își reface țesuturile, creierul pune în ordine informațiile acumulate, iar sistemul hormonal se reglează. Când nopțile sunt fragmentate, apar repede concentrarea slabă, iritabilitatea și o oboseală pe care cafeaua nu o mai acoperă. De aceea, merită să privești somnul ca pe un obicei de sănătate, nu ca pe timpul rămas după toate celelalte.

Când mintea se trezește înaintea corpului

Una dintre experiențele nocturne care sperie cel mai tare este paralizia in somn. Apare de obicei la adormire sau la trezire: ești conștient, dar nu poți mișca brațele sau picioarele și uneori nici nu poți vorbi. Explicația este mai puțin misterioasă decât pare. În faza de somn REM, cea a viselor, mușchii sunt blocați temporar, iar uneori creierul se trezește cu câteva secunde înaintea corpului.

Episodul durează, de regulă, de la câteva secunde la un minut sau două și nu este periculos în sine. Apare mai des pe fondul lipsei de somn, al programului neregulat sau al stresului, iar unii oameni îl observă mai ales când dorm pe spate. Dacă episoadele devin frecvente sau ajungi să te temi de adormire, discută cu medicul, pentru că uneori sunt legate de alte tulburări de somn.

Respirația care se îngreunează când stai întins

Alt semnal pe care mulți îl ignoră apare când te întinzi în pat: respirația devine grea și simți nevoia să te ridici sau să mai pui o pernă sub cap. Medicii numesc această dificultate de a respira în poziție culcată ortopnee, iar ea nu ține de confort, ci este un simptom.

Poate avea legătură cu inima, cu plămânii sau cu alte afecțiuni, așa că nu se rezolvă doar schimbând perna. Dacă observi că ai nevoie de tot mai multe perne ca să adormi sau te trezești noaptea cu senzația că nu ai aer, programează un consult. Patul nu tratează cauza, dar o poziție confortabilă te poate ajuta să te odihnești mai bine cât timp urmezi recomandările medicului.

Ce poți schimba chiar în dormitor

Pentru cele mai multe nopți agitate, soluțiile încep cu lucruri simple:

  • ore de culcare și de trezire cât mai constante, inclusiv în weekend;
  • un dormitor răcoros, întunecat și liniștit;
  • telefonul și laptopul lăsate deoparte cu cel puțin o oră înainte de somn;
  • o suprafață de dormit care te susține, fără să te afunzi în ea sau să simți fiecare denivelare.

Un strat de confort pentru salteaua pe care o ai deja

Dacă salteaua și-a pierdut din confort, dar nu vrei încă să o schimbi, poți adăuga un strat nou deasupra ei. Atunci când alegi un topper pat, uită-te mai întâi la grosime și la material. În gama Dormeo găsești variante între 4 și 10 cm, din spumă Ecocell®, spumă cu memorie sau Orthocell™. Unele modele au 5 sau 7 zone de susținere și husă reversibilă, cu o față răcoroasă și una călduroasă, utilă celor cărora le e prea cald noaptea.

Topperele Dormeo sunt gândite să îmbunătățească orice suprafață de dormit, de la o saltea mai veche până la canapeaua din sufragerie sau patul pentru oaspeți. Brandul a pornit în 2002 cu o singură saltea din spumă și adună astăzi peste 20 de ani de experiență și prezență în peste 40 de țări. În România, produsele pot fi văzute și în magazinele Dormeo Home.

Un somn bun nu vine dintr-o singură schimbare, ci din atenția pe care o acorzi nopților tale. Ascultă semnalele corpului, discută cu medicul despre cele care te îngrijorează și fă din dormitor un loc în care chiar te odihnești. Începe cu un pas mic, fie un program mai constant, fie un strat de confort în plus, iar diferența se va simți dimineața.

Foto: pexels.com

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