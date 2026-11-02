Femeile care schimbă lumea, premiate de revista Biz la Extraordinary Women Gala

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Revista Biz continuă tradiția prin care oferă, an de an, recunoaștere femeilor care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate.

Gala Extraordinary Women 2026 a oferit recunoaștere femeilor care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate, oferind un puternic exemplu atât în echipele din care fac parte cât și la nivelul societății românești.

Laureatele ediției din acest an, care au primit trofeul Extraordinary Women, realizat de artistul Ovidiu Toader, sunt următoarele:

Laura Ciocoiu, Country Manager, Roua Beauty, a primit Premiul Extraordinary Business Hero, pentru viziunea și contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea afacerii.

Cristina Bâtlan, Fondatoare Musette, a primit Premiul Extraordinary Style Hero, pentru curajul de a transforma stilul într-o semnătură personală și într-o sursă de inspirație pentru femei.

Andreea Matei, CEO & Founder, PROLOGIC FM, a primit Premiul Extraordinary Entrepreneurship Hero, pentru viziune, perseverență și capacitatea de a construi sustenabil pe termen lung.

Manuela Vasiliu, Managing Partner, United Media Services, a primit Premiul Extraordinary Business Hero, pentru două decenii de leadership strategic și pentru transformarea provocărilor industriei media în oportunități de creștere.

Andreea Vasilescu, Fondatoarea Premier Catering, a primit Premiul Extraordinary Taste Hero, pentru viziunea prin care a transformat fiecare eveniment într-o experiență culinară memorabilă.

Oana Țoiu a primit Premiul Extraordinary Leadership Hero, pentru profesionalism, integritate și capacitatea de a transforma ideile în acțiuni cu impact real.

Ioana Bauer a primit Premiul Extraordinary Impact Hero, pentru implicarea sa în prevenirea traficului de persoane și pentru schimbarea reală adusă comunității prin eLiberare.

Liliana Bock, Marketing Manager, Maresi România, a primit Premiul Extraordinary Brand Hero, pentru construirea unor branduri puternice, relevante și autentice într-o piață dinamică.

Roxana Memetea, CEO BBDO România, a primit Premiul Extraordinary Creative Leadership Hero, pentru leadershipul prin care a transformat ideile, oamenii și colaborarea în proiecte creative relevante.

Andreea Constantin-Vîlcioiu, Director General și Partener, Spitalul Zetta, a primit Premiul Extraordinary Healthcare Leadership Hero, pentru dedicarea sa în dezvoltarea unui sistem de sănătate mai performant și mai apropiat de oameni.

Alina Bistreanu, CEO Optical Investment Group România, a primit Premiul Extraordinary Leadership Hero, pentru agilitate strategică, curaj în transformare digitală și dezvoltarea oamenilor din echipa sa.

Laura Fincu-Nicu, CEO & Fondator, Asociația Sache, a primit Premiul Extraordinary Compassion Hero, pentru empatia transformată în acțiune și pentru implicarea în protejarea animalelor vulnerabile.

Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România, a primit Premiul Extraordinary Health Impact Hero, pentru contribuția sa la informare, acces și politici de prevenție în sănătate.

Andreea Bănesaru a primit Premiul Extraordinary Courage Hero, pentru performanța, hotărârea și exemplul oferit ca pilot acrobat și membru al grupului „Șoimii României'.

Elena Filip, fondatoarea EF Words, a primit Premiul Extraordinary Communication Hero, pentru consecvență, integritate și comunicarea autentică care creează conexiuni durabile.

„An după an, echipa Biz aduce împreună femeile care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate. Femeile extraordinare care urcă pe scena noastră au povești de viață uluitoare, din care poți învăța și de la care te poți inspira. Ne-am încărcat cu povești și energia unor invitate speciale, apoi am cunoscut pe câștigătoarele trofeelor Extraordinary Women, într-un eveniment care oferă conectarea autentică și valori pe care se poate construi o societate mai bună', declară Marta Ușurelu, owner Biz.

Extraordinary Women a reunit, înaintea galei, sute de femei remarcabile care au avut ocazia să asculte povești impresionante de viață dar și lecții utile de business și diplomație de la Oana Țoiu, Alina Greavu, Anamaria Pocora, Maia Novolan, Estera Anghelescu, Elena Ungureanu, Laura Ciocoiu, Andreea Vasilescu, Ioana Bauer, Claudia Nacu, Ramona Nacu Nicole și Andreea Matei.

Extraordinary Women Gala a avut ca parteneri AQUA Carpatica, Philip Morris România, mjuuk, Premier Catering& Events, Domeniile Sâmburești, Siviero Maria, Prologic FM, RIAMOR și SIXT – Always Yes.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Siviero Maria, Davidoff Cafe, Glovo, Sezamo, Nutrivita, Artesana, Dr. Grandel și Asociația V3.

Următorul eveniment important al comunității de afaceri este chiar festivalul de business al României – Zilele Biz, care are loc anul pe 3,4 și 5 noiembrie, în București, la Terra Events. Locurile în sală se pot rezerva pe zilelebiz.ro.

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