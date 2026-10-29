ELLE a încercat… noile lansări Catrice

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  de  ELLE
ELLE a încercat… noile lansări Catrice

Un machiaj reușit nu presupune neapărat o acoperire mare sau folosirea unui număr impresionant de produse. De multe ori, diferența o fac texturile, modul în care acestea se așază pe piele și, mai ales, felul în care se completează. Un fond de ten care uniformizează fără să încarce, un blush care se estompează cu ușurință și un spray de fixare care nu modifică finisajul machiajului pot fi suficiente pentru a obține un ten luminos, cu un aspect natural.

Pe această idee mizează și Catrice cu cele mai noi lansări pentru sezonul toamnă/iarnă, care combină formulele performante cu ingrediente de îngrijire a pielii, fără să facă compromisuri în privința acoperirii sau rezistenței.

Un fond de ten care îmbină machiajul cu îngrijirea pielii

Una dintre cele mai frecvente provocări atunci când alegem un fond de ten este găsirea echilibrului dintre acoperire și naturalețe. Ne dorim să uniformizeze nuanța tenului, dar fără să creeze acel efect de mască sau să accentueze textura pielii.

Skin Like Luminous Foundation de la Catrice a fost conceput pentru a oferi un finisaj luminos, apropiat de aspectul natural al pielii. Acoperirea poate fi construită treptat, în funcție de rezultatul dorit, ceea ce înseamnă că același produs poate fi folosit atât pentru un machiaj discret, cât și pentru unul mai intens.

Formula sa îmbină ingrediente de machiaj cu unele folosite frecvent în produsele de îngrijire a pielii, precum acidul hialuronic, un complex de peptide și extractul fermentat de arnică. În timp ce acidul hialuronic contribuie la hidratarea pielii, peptidele sunt cunoscute pentru rolul lor în susținerea producției de colagen și elastină. În plus, fondul de ten asigură până la 18 ore de hidratare și rezistă până la 12 ore, inclusiv în condiții de umiditate, transpirație sau contact cu apa.

Un fard de obraz cu textură de serum

Un blush bine ales poate schimba considerabil aspectul machiajului. Nu este vorba doar despre culoare, ci și despre locul în care este aplicat, cantitatea folosită și cât de bine se estompează.

Colour Flush Dewy Serum Blush de la Catrice are o textură lichidă, asemănătoare unui serum, care permite distribuirea uniformă a culorii și se estompează cu ușurință. Astfel, fardul se integrează natural în machiaj, oferind obrajilor un aspect proaspăt și luminos, fără delimitări vizibile.

Formula sa conține și 3% niacinamidă, un ingredient care contribuie la întărirea barierei de protecție a pielii, la reducerea roșeții și la uniformizarea culorii tenului, dar și acid hialuronic, cunoscut pentru proprietățile sale hidratante. În plus, blush-ul este non-comedogenic, nu lasă o senzație lipicioasă și poate fi aplicat uniform, fără să formeze pete sau dungi.

Un spray de fixare cu rezistență de până la 24 de ore

Putem acorda foarte multă atenție aplicării fondului de ten și blush-ului, însă felul în care machiajul se păstrează pe parcursul zilei este la fel de important. Mai ales atunci când folosim produse cu finisaje luminoase, ne dorim ca acestea să rămână la locul lor, fără ca pielea să capete un aspect încărcat.

Superproof Fixing Spray de la Catrice este conceput pentru a fixa machiajul fără să îi modifice finisajul. Formula transparentă se usucă rapid, este rezistentă la apă, transpirație și transfer și nu lasă senzația de piele lipicioasă sau care strânge.

Spray-ul poate fi aplicat peste produse cu texturi diferite, fără să diminueze luminozitatea fondului de ten sau aspectul proaspăt al blush-ului. În plus, promite să prelungească rezistența machiajului până la 24 de ore.

Cum se traduc însă toate aceste caracteristici într-un machiaj? Am testat cele trei produse Catrice, iar rezultatul îl poți descoperi în cel mai recent episod ELLE a încercat….

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