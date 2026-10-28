Colagen hidrolizat: ce înseamnă, cum îl alegi și ce branduri românești găsești

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  de  ELLE
Colagen hidrolizat: ce înseamnă, cum îl alegi și ce branduri românești găsești

Rutina de îngrijire personală s-a mutat din ce în ce mai mult spre nutriție și ingrediente cu rol activ în menținerea stării de bine. Printre conceptele cele mai vehiculate în ultimii ani se numără cel de colagen hidrolizat, o opțiune tot mai prezentă pe rafturile magazinelor și în recomandările specialiștilor.

Însă ce reprezintă mai exact această formă, cum navighezi printre atâtea opțiuni și ce branduri locale merită atenția ta? Iată un ghid practic de cumpărare, simplu și ușor de parcurs.

Ce înseamnă, de fapt, hidrolizat?

Colagenul în starea sa naturală este o proteină cu o structură moleculară complexă și de dimensiuni mari, ceea ce face ca procesul de digestie să fie mai lent. Prin procesul de hidroliză, moleculele mari de colagen sunt fragmentate enzimatic în peptide mai mici.

Această reducere a dimensiunii moleculare face ca ingredientele să fie mai ușor de absorbit și asimilat de către organism, transformând pudra sau lichidul consumat într-o formă optimă pentru utilizarea zilnică.

Formate disponibile: pudră, lichid sau capsule?

Fiecare format vine cu avantajele sale practice, alegerea depinzând exclusiv de stilul tău de viață și de preferințele de consum:

  • Pudră: Ideală pentru cei care doresc să își integreze suplimentul în smoothie-uri, cafea sau iaurt. Se dizolvă ușor și permite ajustarea facilă a dozei.
  • Lichid (fiole sau sticle): Varianta cea mai rapidă de consum, adesea gata dozată și ușor de luat în deplasări. Este potrivită dacă preferi o băutură gata preparată, cu gust plăcut de fructe.
  • Capsule sau tablete: Opțiunea clasică, extrem de practică pentru cei care călătoresc frecvent sau nu doresc să simtă aroma suplimentului.

Ce verifici pe etichetă înainte de a cumpăra?

Pentru a alege un produs de calitate, este important să analizezi atent informațiile nutriționale și lista de ingrediente:

  1. Cantitatea de colagen pe porție: Verifică câte grame de peptide active primești la fiecare doză zilnică (de exemplu, între 5.000 mg și 10.000 mg pe porție).
  2. Prezența Vitaminei C: Un ingredient esențial în rețetă, deoarece vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii, ligamentelor și sistemului osos.
  3. Îndulcitorii și aromele: Optează pentru variante îndulcite natural (cum ar fi stevia sau sucul concentrat de fructe) și evită aditivii sau coloranții artificiali inutili.
  4. Sursa de proveniență: Verifică dacă colagenul este bovin, marin sau porcin, în funcție de preferințele sau restricțiile tale alimentare.

Ce branduri românești de colagen hidrolizat există?

Printre brandurile românești de colagen hidrolizat se numără și Faunus Plant, cu gama Colagenus, disponibilă în variante pudră, lichid și capsule, astfel încât fiecare să poată alege formatul care i se potrivește în rutina zilnică. Producătorii locali pun un accent tot mai mare pe formule curate, îmbogățite cu extracte vegetale și vitamine, ușor de integrat în stilul de viață modern.

Întrebări frecvente despre colagen hidrolizat

Care este cel mai bun colagen hidrolizat din România?

Nu există un singur răspuns universal, deoarece cel mai bun produs depinde de preferințele individuale de consum (pudră, lichid sau capsule), de toleranța digestivă și de ingredientele secundare din formulă (cum ar fi vitamina C sau acidul hialuronic).

Ce colagen hidrolizat merită cumpărat din România?

Merită cumpărate produsele care oferă o doză optimă de colagen per porție, au etichete curate, fără adaosuri inutile de zahăr sau aditivi, și sunt fabricate conform standardelor europene de siguranță alimentară, precum gamele dezvoltate de branduri românești de încredere.

Cât timp se recomandă administrarea unui supliment cu colagen hidrolizat?

De regulă, suplimentele de acest tip se integrează în rutină pe o perioadă de minimum 1–3 luni pentru a permite organismului să asimileze constant ingredientele active. Este recomandat să urmezi indicațiile producătorului sau sfatul unui specialist în nutriție.

Care este diferența dintre colagenul marin și cel bovin?

Diferența principală constă în sursa de proveniență și profilul de aminoacizi. Colagenul marin este extras din pește și conține predominant colagen de tip I, în timp ce cel bovin provine de la vite și oferă o combinație de tip I și tip III. Ambele variante trec prin procesul de hidroliză pentru o absorbție optimă.

Când este cel mai bine să consumi colagenul: dimineața sau seara?

Momentul zilei depinde în mare măsură de preferințele personale și de formatul ales. Unele persoane preferă să adauge varianta pudră în cafeaua sau smoothie-ul de dimineață, în timp ce altele aleg să ia capsulele sau varianta lichidă seara. Important este consumul consecvent, indiferent de oră.

Foto: Envato elements

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