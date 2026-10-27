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TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ. MĂIESTRIE EXCEPȚIONALĂ. DESIGN GÂNDIT PÂNĂ LA CEL MAI MIC DETALIU. UN SINGUR SISTEM, PERFECT INTEGRAT.

Cum ar fi dacă cele mai avansate tehnologii pentru siguranța copiilor s-ar îmbina cu rafinamentul designului contemporan de lux? Cum ar fi dacă un singur sistem, conceput inteligent, s-ar putea adapta nevoilor copilului de la naștere până în adolescență, făcând în același timp viața de familie mai simplă, mai eficientă și mai sustenabilă?

Noua gamă CYBEX Platinum S-Line aduce împreună tehnologiile revoluționare de siguranță, proiectarea inteligentă și ușurința în utilizare, într-un sistem perfect integrat, care propune o nouă abordare a designului. Concepută pentru a evolua odată cu copilul, gama le oferă părinților libertatea de a alege modul în care vor să călătorească cei mici, având mereu în prim-plan siguranța, confortul și ușurința în utilizare.

Totul începe cu Cloud S și Base S, care pot fi utilizate de la naștere până la aproximativ 24 de luni. Ulterior, părinții pot alege între două variante, în funcție de nevoile și preferințele lor.

Sirona S permite transportul copilului cu spatele la sensul de mers, de la naștere până la aproximativ 4 ani și jumătate. Este o soluție consacrată, care oferă un nivel ridicat de protecție și le permite părinților să mențină această poziție pentru o perioadă mai lungă din viața copilului.

Anoris S Airbag propune o abordare inovatoare a siguranței pentru copiii care călătoresc cu fața către sensul de mers, de la 15 luni până la aproximativ 7 ani. În cazul unui impact frontal, acesta oferă un nivel de siguranță cu până la 50% mai ridicat¹ față de un scaun auto convențional, orientat cu fața către sensul de mers și prevăzut cu un sistem de centuri în cinci puncte. La baza acestei tehnologii se află un airbag integrat, conceput pentru protecția întregului corp, care se declanșează în doar câteva milisecunde în cazul unui impact frontal și contribuie la protejarea capului, gâtului și părții superioare a corpului copilului.

Această inovație răspunde unei situații întâlnite frecvent în rândul părinților. Potrivit unui studiu YouGov² din 2025, 73% dintre părinții din Germania aleg să își transporte copiii cu fața către sensul de mers, într-un scaun auto cu centuri în cinci puncte, înainte ca aceștia să împlinească doi ani, schimbare care poate reduce semnificativ nivelul de siguranță. Pornind de la această realitate, CYBEX a dezvoltat Anoris S Airbag, un scaun auto care le ofera un nivel excepțional de protecție copiilor ce călătoresc cu fața către sensul de mers.

Un alt avantaj al sistemului este că baza Base S poate fi folosită și după etapa Cloud S, indiferent dacă părinții aleg Sirona S sau Anoris S Airbag. Astfel, familiile beneficiază de mai multă libertate de alegere, fără a fi nevoie să achiziționeze o bază nouă. Cu mai puține componente și o abordare mai sustenabilă, sistemul oferă o soluție practică și eficientă. În plus, trecerea de la Cloud S cu Base S la Anoris S Airbag aduce economii de cel puțin 35%.

Rezultatul este un nou tip de sistem pentru siguranța copiilor în mașină: modular, ușor de utilizat și adaptat nevoilor reale ale familiilor.

O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA LUXULUI CONTEMPORAN

Designul gamei Platinum S-Line se remarcă prin precizia detaliilor și echilibrul proporțiilor, finisajele rafinate din piele, materialele de cea mai înaltă calitate, cusăturile atent realizate și nuanțele inspirate de interioarele automobilelor de lux contemporane. Fiecare element reflectă atenția acordată calității execuției, îmbinând eleganța unui design care rămâne actual în timp cu tehnologiile avansate de siguranță și ușurința în utilizare.

Fiecare suprafață și fiecare detaliu au fost atent gândite și realizate. De la finețea cusăturilor și îmbinarea armonioasă a materialelor până la echilibrul dintre forme, culori și proporții, întreaga colecție reflectă preocuparea pentru precizie și pentru o execuție de cea mai înaltă calitate, fără compromisuri.

Rezultatul este un design rafinat și modern, care îmbină tehnologiile revoluționare pentru siguranța copiilor cu eleganța, precizia și atenția la detalii specifice automobilelor de lux contemporane.

TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ. DESIGN EXCEPȚIONAL.

1 Comparativ cu un scaun auto orientat cu fața la sensul de mers și prevăzut cu un sistem de century, în cazul unui impact frontal, conform testelor interne.

2 Studiu realizat la solicitarea Cybex.

Pentru mai multe informații, accesați: www.cybex-online.com

DESPRE CYBEX

Fondată în 2005 de Martin Pos, compania germană CYBEX dezvoltă o gamă variată de produse, de la scaune auto și cărucioare până la produse pentru interior, sisteme de purtare a bebelușilor, articole de îmbrăcăminte și accesorii. Toate sunt concepute pentru a le oferi familiilor moderne soluții mai sigure și mai confortabile, adaptate stilului lor de viață.

La baza tuturor produselor CYBEX se află principiul de inovație D.S.F., care reunește trei elemente esențiale: designul distinctiv, cele mai înalte standarde de siguranță și funcționalitatea inteligentă. Acestea definesc filosofia brandului și contribuie la crearea unor produse care răspund nevoilor de zi cu zi ale familiilor și ale generațiilor de mâine.

Foto: Cybex

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