SILLAGE își deschide porțile în Palatul Ghica, cu o selecție internațională de lenjerie de lux

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Din 24 octombrie, noua destinație de pe Calea Victoriei aduce împreună lenjerie și piese din mătase, consiliere personalizată și idei de cadouri alese cu grijă, sub semnătura „INTIMACY, SELECTED.'

SILLAGE se deschide publicului sâmbătă, 24 octombrie, în Palatul Ghica, pe Calea Victoriei. Selecția reunește branduri internaționale de lenjerie și loungewear, între care La Perla, Eres, LIVY, ID Sarrieri, Olivia von Halle și Fleur du Mal, oferind posibilitatea de a descoperi și proba colecții diferite la aceeași adresă.

Într-o piață în care marile nume ale luxului sunt prezente de ani buni, lenjeria de lux rămâne surprinzător de greu de găsit și probat fizic. Pentru multe cliente, accesul la aceste branduri înseamnă cumpărături în străinătate sau comenzi online, cu incertitudini legate de mărime, susținere și croială. SILLAGE răspunde acestei nevoi printr-un loc în care piesele pot fi atinse, comparate și probate, iar alegerea se face în ritmul fiecăreia. Mătasea, textura, confortul și felul în care se așază o piesă contează la fel de mult ca estetica ei.

Ideea SILLAGE are rădăcini personale, dar vorbește despre o nevoie mai largă: să poți alege lenjeria în cunoștință de cauză și fără presiune, fie că o cauți pentru tine, pentru o ocazie specială sau pentru cineva drag. În locul comenzilor făcute în grabă și al incertitudinii legate de potrivire, fondatoarele au imaginat o experiență în care selecția, proba și îndrumarea atentă fac parte din aceeași vizită.

Branduri cu identități distincte

SILLAGE completează oferta locală cu branduri care propun direcții estetice diferite, în funcție de stil, ocazie și preferințe. La Perla aduce tradiția italiană a dantelei și a măiestriei, Eres este asociat cu liniile curate și croielile precise, LIVY propune o abordare contemporană și fashion, iar ID Sarrieri pune accent pe detaliile couture. Fleur du Mal explorează legătura dintre lenjerie și ready-to-wear, în timp ce Olivia von Halle extinde oferta către pijamale și halate din mătase. Întâlnirea acestor perspective le permite clientelor să compare direct materiale, construcții și stiluri, fără să fie nevoite să caute fiecare brand separat.

Această complementaritate are și o miză comercială: o clientă poate veni pentru un brand pe care îl cunoaște deja și poate descoperi, în același context, o altă categorie sau o estetică nouă. Pentru SILLAGE, selecția este gândită ca un ansamblu coerent, în care recomandarea potrivită poate deschide drumul către alte piese și vizite viitoare, fără ca brandurile să își piardă identitatea.

Consiliere care pornește de la nevoia clientei

Prin serviciul Fit Concierge, echipa oferă sprijin în alegerea mărimii și a croielii, ținând cont de confort, susținere, preferințe și de ținuta pentru care este căutată o anumită piesă. Serviciile de private appointment rezervă timp pentru o discuție și o probă fără grabă, într-un cadru intim. Ideea este ca fiecare persoană să poată explora materialele și diferențele dintre colecții și să aleagă ceea ce i se potrivește, fără presiunea unei decizii rapide.

SILLAGE include și piese pentru momente speciale. Viitoarele mirese pot găsi lenjerie potrivită rochiei, piese pentru luna de miere și halate din mătase. Pentru petrecerile de burlăcițe, fondatoarele propun întâlniri private la palat, cu ceai, prezentarea colecțiilor și timp pentru probe — un prilej de a explora împreună piesele și materialele, într-un cadru intim.

Gifting: un cadou ales cu grijă

Un cadou intim poate fi un gest foarte personal, iar uneori tocmai alegerea lui ridică cele mai multe întrebări: ce i-ar plăcea, ce culoare poartă, ce model i s-ar potrivi? Echipa SILLAGE îi poate ajuta pe cei care cumpără pentru cineva apropiat să găsească un punct de plecare, de la stil și culori până la tipul piesei. Sprijinul este disponibil și pentru bărbații care vor să-și surprindă partenerele, dar nu știu exact ce să aleagă; consilierea poate avea loc inclusiv la distanță. Nu este nevoie să cunoști toate detaliile dinainte — contează intenția, iar echipa ajută ca gestul să fie ales cu atenție.

Viziunea din spatele SILLAGE

„Mi-am dorit ca lenjeria de lux să nu fie ceva ce trebuie să cauți în altă țară sau online, ci să poți vedea și proba, să simți materialele și să înțelegi ce ți se potrivește. Pentru mine, alegerea unei piese de lenjerie ține atât de felul în care arată, cât și de cum te simți purtând-o. Cred că există o plăcere aparte în a alege ceva doar pentru tine, fără să ai nevoie de un motiv special. Prin SILLAGE, mi-am dorit să aducem această experiență mai aproape și să oferim un spațiu în care să poți explora în ritmul tău, cu îndrumare atunci când ai nevoie. Iar aceeași atenție mi se pare firească și atunci când alegi ceva pentru cineva drag. Ne dorim să facem alegerea unui cadou intim mai ușoară, fără să îi răpim emoția.' — a declarat Nora Hațegan, co-fondatoare SILLAGE

Dincolo de povestea personală care le-a adus împreună, cele două fondatoare reunesc experiențe complementare. Nora Hațegan are peste 17 ani de experiență în real estate european, business development și construirea de relații comerciale pe termen lung și este implicată în dezvoltarea unui brand de food în Europa. Andra Bica, cu formare în arhitectură și interior design, aduce o perspectivă atentă la felul în care spațiul, lumina, materialele și obiectele influențează experiența oamenilor. Împreună, îmbină experiența de business cu viziunea creativă și designul unei experiențe în care selecția, atmosfera și consilierea au aceeași importanță.

„Un palat poate impresiona din prima, dar pentru mine era important ca spațiul să nu rămână doar un decor frumos. Mi-am dorit ca oamenii să se simtă în largul lor, să aibă timp să exploreze texturile, detaliile și diferențele dintre piese. Provocarea a fost să păstrăm caracterul locului și, în același timp, să construim o atmosferă intimă și primitoare, în care să poți încetini și să alegi fără grabă.' — a declarat Andra Bica, co-fondatoare SILLAGE

INTIMACY, SELECTED.

„INTIMACY, SELECTED.' înseamnă pentru SILLAGE să alegi cu atenție ceea ce porți aproape de tine – pentru confortul propriu, pentru un moment special sau pentru a oferi cuiva drag un cadou personal. Selecția, mătasea și consilierea se întâlnesc într-o experiență în care fiecare poate descoperi ce i se potrivește, în propriul ritm.

Adresă: Palatul Ghica, Calea Victoriei, București

Website: https://sillage.ro/

Instagram: @sillage.bucharest

Despre SILLAGE

SILLAGE este o destinație dedicată lenjeriei de lux, fondată de Nora Hațegan și Andra Bica. Situat în Palatul Ghica, pe Calea Victoriei, în București, reunește branduri internaționale și servicii de Fit Concierge, private appointment și gifting, sub semnătura „INTIMACY, SELECTED.'

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