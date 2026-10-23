Audi prezintă în România cea de-a treia generație Audi Q7 

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Q7 stabilește noi repere în materie de spațiu, dinamică de condus, confort și tehnologie. Același lucru este valabil și pentru designul exterior inconfundabil, cu silueta sa puternică și tehnologia impresionantă de iluminare digitală. Disponibil cu cinci, șase sau șapte locuri, Q7* oferă versatilitate maximă și utilizare optimă în viața de zi cu zi. Propulsia este asigurată de un motor V6 diesel de 3,0 litri, cu o putere de 220 kW (299 CP) sau 180 kW (245 CP), echipat cu tehnologie MHEV plus, inclusiv un generator integrat în sistemul de propulsie, care poate furniza temporar până la 18 kW (24 CP) suplimentari. Un compresor acționat electric contribuie la performanțe puternice la pornire.

Noul Audi Q7 beneficiază de o ofertă limitată de lansare, valabilă pentru primele 50 de automobile vândute până la 31 decembrie 2026, cu o rată lunară începând de la 491euro fără TVA, dedicată persoanelor juridice.

Indiferent de teren, Audi Q7* definește încă din 2005 echilibrul dintre performanța quattro și utilitatea de zi cu zi. Noua generație duce mai departe aceste atuuri ale SUV-ului premium. Proporțiile impunătoare, linia mediană înaltă și partea frontală expresivă, dominată de grila Singleframe, îi conferă noului Q7* o prezență inconfundabilă pe șosea.

În interior, pasagerii sunt întâmpinați de un spațiu generos. Q7* este echipat standard cu cinci locuri. Pentru prima dată, pe al doilea rând sunt disponibile opțional două scaune individuale. Împreună cu cele două locuri din al treilea rând, acestea transformă Q7* într-un model cu șase locuri – accentuând senzația de business class și confortul pe distanțe lungi.

Configurația populară cu șapte locuri rămâne, de asemenea, disponibilă opțional, permițând instalarea a până la trei scaune pentru copii. În echiparea standard, toate scaunele sunt parțial reglabile electric.

Un alt punct de atracție, în nivelul de echipare de top, este plafonul panoramic mare, iluminat, cu transparență reglabilă.

Spațiile de depozitare din uși și din noua consolă centrală contribuie la caracterul practic al noului Audi Q7* în utilizarea de zi cu zi. Consola centrală dispune de inserții decorative ample și oferă spațiu pentru încărcarea wireless a două smartphone-uri la standardul Qi 2.2, alături de suporturi pentru pahare de dimensiuni mari. Versiunea cu cinci locuri are un volum al portbagajului de până la 806 litri. Rabatarea scaunelor din al doilea rând extinde spațiul de depozitare până la 2.075 litri. Versiunea cu șapte locuri oferă până la 722 de litri de spațiu pentru bagaje în spatele celui de-al doilea rând și un volum maxim de 1.980 litri în spatele primului rând.

Iluminarea joacă un rol special în designul noului Q7*. Farurile opționale digitale Matrix LED, cu module micro-LED, sunt construite pe o tehnologie care poate proiecta direct modele de lumină cu rezoluție înaltă, deschizând numeroase posibilități pentru distribuția adaptivă a luminii și funcțiile de asistență. În partea din spate, stopurile digitale OLED de a treia generație integrează iluminare de comunicare și o semnătură luminoasă digitală activă. Audi Q7* oferă până la opt semnături luminoase digitale pentru faruri și stopuri. Panourile OLED digitale, cu mai multe segmente decât în generațiile anterioare, permit designuri captivante, cu efecte tridimensionale în semnătura luminoasă din spate. O funcție nouă este lumina de proiecție din uși. La deschiderea ușilor șoferului și pasagerului din față, apare o formă albă în romb, care întâmpină pasagerii și iluminează drumul către vehicul.

Audi integrează acum funcțiile de iluminare din gama Q7 mult mai strâns cu sistemele de asistență pentru șofer. De exemplu, prin luminile de ghidare pe bandă sau de orientare, informațiile importante de la sistemele de asistență sunt afișate direct în câmpul vizual al șoferului, în fața vehiculului, cu o referință vizuală directă la mediul înconjurător. Aceste funcții de iluminare contribuie astfel la creșterea siguranței în timpul deplasării. Semnalizările avansate reprezintă o inovație în premieră mondială. Pe timp de noapte, un semnal stilizat este proiectat pe sol, sincronizat cu semnalizările dinamice din față și din spate. Astfel, ceilalți participanți la trafic, precum bicicliștii, sunt avertizați rapid în cazul unei schimbări de bandă sau al unui viraj.

Modelul oferă, de asemenea, o gamă variată de funcții de asistență la condus – precum adaptive driving assistant plus, care asistă șoferul la accelerație, frânare, menținerea vitezei și a distanței, precum și menținerea benzii. Astfel, conducerea devine mai confortabilă, în special pe distanțe lungi. Funcția trained parking le permite clienților să „învețe' Audi Q7* manevre individuale de parcare. Noul asistent de mers înapoi este util, de exemplu, la ieșirea dintr-o stradă înfundată.

Tehnologia MHEV plus, care include un generator de propulsie de nouă generație, susține sistemul de propulsie cu până la 18 kW (24 CP) de putere suplimentară. Astfel, motorul V6 diesel de trei litri oferă demaraje puternice și o eficiență ridicată în timpul condusului.

În echipare standard, Q7 este dotat cu o transmisie tiptronic cu opt trepte și tracțiune integrală permanentă quattro, cu un nou diferențial central autoblocant cu preîncărcare.

Clienții care optează pentru nivelul superior al sistemului quattro clasic, cu diferențial central autoblocant, beneficiază de o tracțiune îmbunătățită și un răspuns precis al direcției, o experiență de condus mai agilă și totodată stabilă, precum și o manevrabilitate deosebit de precisă – inclusiv în situații de variații rapide și bruște de sarcină.

Suspensia standard cu arcuri din oțel asigură o experiență de condus superioară. Opțional, suspensia pneumatică adaptivă sau suspensia pneumatică adaptivă sport, cu amortizare controlată, fac ca noul Q7 să fie mai agil și mai versatil.

Motor diesel V6 de trei litri, puternic și eficient

Pentru a marca lansarea noului Q7*, Audi oferă un motor V6 diesel de trei litri, puternic și eficient, disponibil în două variante de putere: 220 kW (299 CP) cu 630 Nm și 180 kW (245 CP) cu 500 Nm.

Sistemul de propulsie combină tehnologia MHEV plus cu un compresor acționat electric, oferind demaraje puternice și menținând în același timp o eficiență ridicată.

Arhitectura MHEV plus se bazează pe trei componente principale: demarorul-alternator acționat prin curea, generatorul sistemului de propulsie – optimizat pentru Q7* – și bateria litiu-fier-fosfat. Aceasta nu doar îmbunătățește performanța și experiența de condus, ci contribuie și la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Generatorul sistemului de propulsie permite perioade scurte de rulare parțial electrică, de exemplu la manevre, parcare sau în traficul urban, și asistă pornirile și depășirile cu până la 18 kW (24 CP) și 370 Nm.

Un compresor acționat electric funcționează pe întreaga plajă de turații a motorului. Acesta asigură un răspuns rapid și liniar, accelerații puternice în zona de cuplu mediu, un control mai direct al pedalei, eficiență ridicată și o durabilitate sporită în timp. Generatorul sistemului de propulsie furnizează deja cuplu electric, în timp ce compresorul electric generează foarte rapid presiunea de supraalimentare de până la 3,4 bar (absolut). Împreună, acestea asigură o creștere lină a cuplului, care se apropie de senzația de rulare a unui vehicul electric cu putere comparabilă. În timpul accelerației, roata compresorului atinge până la 90.000 rpm în doar 250 de milisecunde. Prin combinarea efectului boost-ului electric cu livrarea puternică a motorului diesel, V6 TDI transmite puterea la roți cu autoritate.

În plus, clienții pot opta să alimenteze noul Q7* cu combustibil HVO. HVO (ulei vegetal hidrotratat) este produs din materiale reziduale și deșeuri, precum uleiul alimentar uzat, și poate reduce emisiile de CO₂ cu până la 70–95% comparativ cu motorina derivată din petrol. Acesta poate fi utilizat fie în amestec, fie sub formă de combustibil pur.

Noul plafon panoramic amplifică senzația de spațiu și lumină

În cea de-a treia generație Q7*, Audi acordă o atenție deosebită plafonului panoramic de mari dimensiuni. Lumina care pătrunde în habitaclu amplifică senzația de spațiu pe toate cele trei rânduri și contribuie la starea de bine a pasagerilor. Un mecanism nou dezvoltat permite o structură mai subțire a plafonului, oferind mai mult spațiu pentru cap atât în față, cât și în spate. Printre dotările opționale se numără transparența reglabilă și, în premieră, iluminarea plafonului din sticlă, a cărei culoare se adaptează la iluminarea ambientală personalizată. Plafonul poate fi comutat din transparent în opac în nouă segmente. Atunci când Q7* este parcat, plafonul devine automat opac pentru a preveni privirile din exterior. La repornirea mașinii, ultima setare utilizată este restabilită.

Un model integrat în panourile de sticlă, împreună cu 78 de LED-uri, creează o iluminare plăcută în interiorul vehiculului. Transparența reglabilă permite o tranziție rapidă, zonă cu zonă, între un interior inundat de lumină și o protecție eficientă împotriva luminii puternice.

Sticla laminată tratată, oferită standard, reflectă radiațiile infraroșii și blochează peste 99,5% din radiațiile UV. O jaluzea clasică nu mai este necesară.

Un deflector de vânt integrat reduce zgomotul atunci când plafonul este deschis. Plafonul panoramic poate fi operat printr-un buton din modulul de plafon sau prin intermediul sistemului MMI.

Sistem audio puternic, cu experiență imersivă

Audi îmbunătățește experiența la bord prin sistemul audio premium Bang & Olufsen actualizat, cu sunet 4D. Acesta se bazează pe sistemul anterior 3D, cu difuzoare integrate în tetiere, și adaugă actuatoare inovatoare în scaunele din față. Scopul este o experiență audio imersivă și personalizată, în care muzica nu este doar auzită, ci și resimțită fizic. Astfel, Audi se poziționează în avangarda sistemelor de divertisment auto multisenzoriale. Un total de 22 de difuzoare oferă o experiență sonoră amplă, cu o putere de până la 1.360 wați. Iluminarea interactivă se sincronizează cu ritmul muzicii.

Difuzoarele integrate în tetiere permit, de asemenea, apeluri telefonice personalizate, indicații de navigație și redare surround. Comparativ cu sistemele surround convenționale, sistemul 4D oferă o atmosferă sonoră autentică, ce estompează limitele din interiorul habitaclului. Integrarea tehnologiei Fraunhofer Symphoria® permite distribuția adaptivă a sunetului și asigură o calitate audio optimă.

Actuatoarele din scaune generează vibrații fin calibrate, sincronizate cu muzica, pentru a intensifica senzația de bas – experiența fiind comparabilă cu cea a unui concert live. Utilizatorii păstrează controlul deplin asupra nivelului de imersiune, atât prin setări individuale, cât și prin presetări – iar funcția poate fi dezactivată complet, dacă se dorește.

Infotainment conectat și intuitiv

Sistemul infotainment îmbunătățit din noul Q7* este și simplificat și orientat către utilizator. Afișajul panoramic Audi MMI – cu design curbat și tehnologie OLED – include Audi virtual cockpit și ecranul tactil MMI. Afișajul pentru pasager, dotat cu modul de confidențialitate dinamic, fără distrageri, este inclus standard. Opțional, un head-up display proiectează informații esențiale precum viteza, limitele de viteză și indicațiile de navigație direct în câmpul vizual al șoferului.

Audi Application Store le oferă clienților acces la o gamă largă de aplicații care nu necesită un smartphone. La lansarea modelului Q7*, sunt disponibile aplicații din următoarele categorii: muzică, video, gaming, navigație, parcare și încărcare, productivitate, meteo și știri. Magazinul este extins în mod constant, iar portofoliul de aplicații este adaptat fiecărei piețe.

Asistentul Audi, un asistent vocal care învață continuu, poate fi utilizat pentru a controla numeroase funcții ale vehiculului. Acesta recunoaște automat dacă trebuie să execute o funcție a mașinii, să caute o destinație sau să ofere, de exemplu, o prognoză meteo.

Doar în cazul în care sistemul Audi nu poate răspunde la o întrebare generală, aceasta este redirecționată către ChatGPT. Utilizatorii beneficiază astfel de o experiență fluidă, toate funcțiile fiind integrate în asistentul Audi. Opțional, un sistem de cameră de bord integrat din fabrică înregistrează imaginea din față, prin parbriz, oferind documentare în cazul unui incident.

Un design exterior puternic și sigur pe sine

A treia generație Audi Q7* își păstrează designul muscular. Cele patru inele emblematice Audi – alături de capotă – sunt poziționate vizibil mai sus, făcând ca partea frontală a SUV-ului să pară mai impunătoare. Încrederea și sportivitatea definesc partea frontală expresivă, dominată de grila Singleframe de mari dimensiuni, pusă în valoare de prize de aer redesenate, cu rol funcțional. Noul Q7* capătă o prezență mai lată prin accentuarea puternică a pasajelor roților. Luminile de zi digitale și farurile digitale Matrix LED amplasate dedesubt cresc vizibilitatea și – împreună cu grila Singleframe opțional iluminată – fac vehiculul ușor de recunoscut.

Exteriorul noului Q7* își afirmă și mai puternic prezența prin linia mediană ascendentă, care conferă acestui SUV sportiv o siluetă impunătoare. Emblematicele „umflături' quattro pornesc din față și se prelungesc către un montant D distinctiv, în partea din spate. Montantul D este acum mai vertical, ceea ce creează o linie a plafonului aproape orizontală și oferă mai mult spațiu pentru cap și un plus de volum în interior.

Audi Q7* este disponibil în diferite versiuni, în funcție de piață. Versiunea premium advanced line este inclusă standard. S line este disponibilă opțional, ca pachet exterior cu accente sportive.

Stopurile digitale OLED opționale, de a treia generație, și banda luminoasă continuă se remarcă atât ziua, cât și noaptea. Banda luminoasă separă vizual partea din spate și se întinde pe toată lățimea vehiculului. În combinație cu hayonul, conferă modelului Q7* o eleganță sportivă.

Bara de protecție ridicată, cu difuzor integrat și terminații ale sistemului de evacuare distincte, completează designul.

Pentru prima dată, ușile automate opționale oferă un plus de confort la intrarea și ieșirea din vehicul. Senzorii extinși din jur protejează împotriva coliziunilor: un sistem de detectare a obstacolelor oprește ușa dacă aceasta nu se poate deschide complet.

Un mecanism electric de închidere soft-close asigură închiderea ușoară și silențioasă a ușilor. Ușile electrice pot fi deschise și închise convenabil din mai multe puncte de control sau de la distanță, prin aplicația myAudi.

Tehnologie de iluminare pentru vizibilitate și siguranță

În noul Q7*, Audi își afirmă pe deplin angajamentul față de tehnologia de iluminare de ultimă generație. Aceasta contribuie la creșterea siguranței rutiere și permite o gamă extinsă de funcții de iluminare. Farurile digitale Matrix LED, cu tehnologie microLED, asigură vizibilitate și siguranță în condiții de întuneric.

Tehnologia de iluminare din noul Q7* îi sprijină activ pe șoferi în trafic. Funcțiile de ghidare a luminii farurilor digitale Matrix LED, cunoscute sub denumirile de lumină de bandă și lumină de orientare, sunt acum integrate și mai strâns cu sistemele de asistență. Q7* afișează informații relevante din partea acestor sisteme direct în câmpul vizual al șoferului, contribuind semnificativ la creșterea siguranței rutiere.

Dacă, în timpul unei schimbări de bandă, un alt vehicul se află în unghiul mort, lumina de ghidare a benzii semnalizează acest lucru direct în câmpul vizual al șoferului. De asemenea, afișajul de avertizare la părăsirea benzii, integrat în lumina de orientare, oferă suport suplimentar pe autostradă și pe drumurile din afara localităților.

Aceasta este activată în același mod ca afișajul familiar din panoul de instrumente, de îndată ce limita benzii este depășită neintenționat. Atunci când se circulă pe drumuri cu potențial de polei, în afara localităților, Q7* proiectează pentru scurt timp un simbol de cristal de gheață pe suprafața carosabilului, ca avertizare pentru șofer.

Un alt exemplu al ghidării sofisticate a luminii: pentru a facilita orientarea în zonele de șantier complexe, farurile digitale Matrix LED ajustează automat distribuția luminii, dezactivând funcția de lumină de bandă în favoarea luminii de orientare. Farurile digitale Matrix LED includ, de asemenea, o funcție de iluminare de marcaj care ajută la identificarea pietonilor. Pe timp de noapte, acestea evidențiază persoanele aflate în apropierea carosabilului, prin iluminarea directă. Funcțiile farurilor digitale Matrix LED pot fi activate sau dezactivate prin intermediul sistemului MMI.

Semnalizări avansate – o premieră

Semnalizatoarele față și spate sunt un element esențial al sistemului de iluminare. Pentru a completa semnalizările dinamice, Audi introduce o inovație în premieră mondială, care, alături de stopurile digitale OLED și farurile digitale Matrix LED, contribuie la creșterea semnificativă a siguranței rutiere, în special pentru pietoni și bicicliști. Pe timp de noapte, semnalizarea avansată este proiectată pe carosabil, sincronizată cu semnalele dinamice din față și din spate. Aceasta este activată automat atunci când faza scurtă este aprinsă și sunt utilizate semnalizatoarele sau luminile de avarie.

Partea din spate a modelului Q7* este concepută, la rândul său, cu accent pe vizibilitate și siguranță. Cu stopurile digitale OLED de a treia generație, Q7* nu doar că oferă un nivel mult mai ridicat de personalizare față de prima generație, ci și avertizează ceilalți participanți la trafic în privința accidentelor sau avariilor din față. În situații critice de trafic sau de conducere, panourile digitale OLED afișează o semnătură luminoasă statică specială, cu simboluri de avertizare, în locul graficii standard a stopurilor. În plus, lumina de comunicare utilizează o semnătură specifică atât în față, cât și în spate atunci când vehiculul execută o manevră de parcare automată. Dacă un alt vehicul se apropie prea mult de Q7* staționar – de exemplu, în trafic aglomerat – panourile OLED se aprind complet pentru a avertiza șoferul din spate.

Lumina de proiecție din uși este o funcție nouă, care contribuie la crearea unei atmosfere distincte. Prin intermediul unui modul LED integrat în pragurile ușilor, aceasta proiectează pe sol un romb alb plin sub ușile șoferului și pasagerului din față și un romb punctat sub ușile din spate.

Forma de romb se desfășoară la deschiderea ușilor, întâmpinând pasagerii și iluminând drumul către vehicul.

Combinată cu avertizarea la deschidere, această funcție capătă o dimensiune suplimentară: dacă bicicliști sau alte vehicule se apropie în momentul în care un pasager este pe punctul de a coborî din Q7*, mașina proiectează rombul pe sol lângă ușă. În același timp, se activează și lumina de comunicare din stopuri, avertizând ceilalți participanți la trafic.

Confort, sportivitate și control deplin pe orice drum

Noul Q7* oferă un confort de rulare remarcabil și abordează cu ușurință orice tip de teren – o expresie clară a ADN-ului Audi. Suspensia pneumatică adaptivă opțională joacă un rol esențial în acest sens. În combinație cu direcția integrală, care îmbunătățește semnificativ manevrabilitatea la viteze reduse, aceasta crește vizibil precizia și stabilitatea la viteze mari.

Clienții pot alege între trei sisteme de suspensie disponibile pentru Q7*. Suspensia standard, cu arcuri din oțel, oferă un confort de rulare și mai ridicat decât generația anterioară. Suspensia pneumatică adaptivă, cu amortizare controlată electronic, conferă modelului Q7* o plajă largă de caracteristici de rulare, de la confort sporit la comportament sportiv.

Versiunea adaptive air suspension sport, care coboară garda la sol cu 30 mm, face ca noul Q7* să fie și mai dinamic. Ambele variante de suspensie pneumatică compensează automat sarcina vehiculului, menținând o poziție constantă. Atunci când este activată funcția de ridicare, sistemul utilizează geodatepentru a se adapta traseului. De exemplu, dacă traseul include o trecere la nivel cu calea ferată, Q7* ajustează suspensia pentru a asigura o trecere cât mai lină. Noua funcție de coborâre pentru acces sporește și mai mult confortul:în modul echilibrat de rulare, suspensia coboară vehiculul cu până la 62 mm pentru a facilita urcarea și coborârea pasagerilor. Audi oferă și o gamă variată de jante din aliaj, care completează experiența de condus și designul noului Q7*. Modelul de bază este echipat cu jante de 20', urmate de trei opțiuni de 21'. Patru variante de 22', dezvoltate de Audi Sport GmbH – inclusiv designul sportiv 5-V – accentuează caracterul dinamic. Pentru prima dată, Q7* poate fi echipat direct din fabrică cu jante de 23', tot de la Audi Sport. Printre cele mai atractive opțiuni se numără jantele cu design 5-Y în nuanțaplatinum gray și varianta multi-spoke finisată integral în negru.

Q7* se oprește cu eficiență datorită unui sistem de control al frânării integrat și discurilor de frână ventilate. Discurile frontale compozite, ușoare, au un diametru de până la 400 mm, în timp ce discurile din spate măsoară 350 mm. Etrierii fixați, cu șase pistoane, sunt oferiți standard în culoarea gri, dar sunt disponibili opțional în roșu. Pedalele de frână și accelerație pot fi echipate opțional cu inserții din oțel inoxidabil.

Asistență inteligentă și proactivă pentru șofer

Noul Audi Q7 poate fi echipat cu un pachet extins de tehnologii de siguranță activă și pasivă, care include:

Sistem automat de frânare de urgență: prevenire a coliziunilor la deplasarea înainte și înapoi, cu detectarea pietonilor și bicicliștilor

prevenire a coliziunilor la deplasarea înainte și înapoi, cu detectarea pietonilor și bicicliștilor Monitorizarea unghiului mort: alerte vizuale și haptice atunci când vehiculele se află pe benzile adiacente

alerte vizuale și haptice atunci când vehiculele se află pe benzile adiacente Alertă trafic transversal spate: avertizează asupra vehiculelor care se apropie în timpul ieșirii din locurile de parcare

avertizează asupra vehiculelor care se apropie în timpul ieșirii din locurile de parcare Sistem de camere 360 °: vedere panoramică, cu mai multe unghiuri, pentru parcare și manevre

°: vedere panoramică, cu mai multe unghiuri, pentru parcare și manevre Park Assist Plus: sprijină șoferul în efectuarea manevrelor de parcare paralelă și perpendiculară.

sprijină șoferul în efectuarea manevrelor de parcare paralelă și perpendiculară. Asistent pentru manevrarea remorcii : preia controlul direcției la mersul înapoi cu remorcă; șoferul stabilește direcția prin MMI

: preia controlul direcției la mersul înapoi cu remorcă; șoferul stabilește direcția prin MMI Controlul stabilității remorcii: detectează oscilațiile și stabilizează remorca prin frânarea selectivă a roților

detectează oscilațiile și stabilizează remorca prin frânarea selectivă a roților Control integrat al frânei remorcii: instalat din fabrică pentru un control uniform și precis al frânelor remorcii

Avertizarea la deschidere (Exit warning) este o funcție a modelului Audi Q7* care poate spori siguranța în traficul urban, unde interacționează diverși participanți la trafic. Senzorii radar integrați în bara de protecție spate monitorizează zona din jurul vehiculului staționar și detectează vehiculele, bicicliștii și pietonii care se apropie. Dacă sistemul identifică un risc de coliziune, împiedică deschiderea ușilor sau oprește o ușă aflată deja în curs de deschidere, afișând avertizări pe interiorul ușii. Această funcție este concepută și pentru a proteja pasagerii din spate – în special copiii – care nu pot utiliza oglinda retrovizoare.

Pentru prima dată, Q7* este echipat cu o nouă funcție de asistență de urgență: direcționarea către banda de urgență. Sistemul detectează dacă șoferul nu mai intervine în limitele de funcționare ale sistemului și îl avertizează prin semnale vizuale, sonore și haptice pentru a prelua controlul vehiculului. Dacă nu există nicio reacție, sistemul preia controlul mașinii, folosind ghidarea pe bandă și reducând treptat viteza. În plus, pot fi activate și alte măsuri, precum luminile de avarie, tensiuni în centura de siguranță și impulsuri de frânare.

Pe autostradă, funcția emergency assist poate ghida modelul Q7* către banda de urgență liberă, la viteze cuprinse între 50 și 30 km/h, și îl poate opri în siguranță – cu condiția ca banda de urgență să fie adiacentă benzii de rulare. Această acțiune este semnalizată șoferului printr-un mesaj în Audi virtual cockpit și prin activarea semnalizării.

Ulterior, sistemul inițiază manevra de deplasare către banda de urgență. Dacă această manevră nu este posibilă, Q7* se oprește controlat pe banda curentă. După câteva secunde fără reacție din partea șoferului, este declanșat automat un apel de urgență.

O altă funcție nouă este avertizarea la părăsirea benzii, disponibilă în două moduri: reduced și normal. Dacă drumul este liber, în modul reduced, sistemul avertizează șoferul în cazul unei abateri de la bandă printr-o vibrație ușoară a volanului și o linie roșie afișată pe display. În acest mod, corecțiile de direcție sunt aplicate în funcție de condițiile de trafic. În modul normal, părăsirea benzii declanșează corecții automate de direcție, avertizări vizuale și vibrații ale volanului, indiferent de situația din trafic.

Funcția trained parking le permite utilizatorilor să „învețe' Audi Q7* manevre individuale de parcare. Dacă accesul într-un carport sau garaj este dificil, modelul Q7* trebuie instruit o singură dată, urmând apoi să execute automat manevra, cu condiția ca șoferul să fie prezent pentru supraveghere. Același lucru este valabil și pentru ieșirea dintr-un loc de parcare.

Noul Audi Q7* poate memora până la cinci manevre de parcare, fiecare cu o lungime de până la 200 de metri, iar fiecare traseu poate primi un nume propriu.

Noul asistent de mers înapoi oferă suport fiabil în spații înguste, precum străzi restrânse sau parcări subterane. Q7* poate memora un traseu de aproximativ 50 de metri și revine automat pe acesta, cu o viteză de până la 10 km/h.

În traficul urban, Park Assist Plus, împreună cu sistemul de parcare, sprijină șoferul prin intervenții precise asupra direcției, imediat ce senzorii ultrasonici detectează un loc potrivit pentru parcare paralelă sau perpendiculară. Sistemul asistă și la ieșirea din locurile de parcare și poate fi activat chiar și în timpul unei manevre manuale. Șoferul trebuie să urmeze indicațiile afișate și să controleze accelerația și frânarea.

Cele patru camere wide-angle, cu vedere 360°, acoperă întreaga zonă din jurul vehiculului și oferă multiple unghiuri pentru manevre mai ușoare. Vizualizările disponibile în MMI facilitează poziționarea precisă în spațiul de parcare.

Interior spațios și versatil

Designul interior continuă integrarea geometrică a planșei de bord și a ușilor, subliniind angajamentul pentru precizie. Liniile curate și suprafețele bine definite creează ordine și claritate. Detalii precum gurile de ventilație se retrag deliberat în fundal, însă reglajul lor electric, dinamic, prin interfața utilizator, le transformă într-un element practic evidențiat. Habitaclul impresionează prin designul său curat și oferă spațiu pentru orice ocazie. Construit în jurul pasagerilor, Q7* reunește toate aceste calități până la cel mai mic detaliu.

Pentru prima dată, Q7* este disponibil în trei variante de configurare a locurilor. Sunt oferite standard cinci locuri, iar opțional sunt disponibile șase sau șapte locuri. În echiparea standard, toate scaunele sunt parțial reglabile electric. În versiunile cu cinci și șapte locuri, bancheta din al doilea rând oferă spațiu pentru trei scaune pentru copii montate unul lângă altul – un aspect care subliniază caracterul orientat către familie al modelului Q7*. Scaunele din al doilea rând pot fi reglate electric înainte și înapoi, iar spătarele se rabatează în proporție de 65/35. În secțiunea de 65%, o parte centrală de 30% poate fi rabatată manual, rezultând o împărțire 35/30/35. Scaunele pentru copii montate în al doilea rând nu împiedică accesul la cel de-al treilea rând, datorită funcției de acces facil (comfort entry). Scaunele din rândul median se înclină în față în proporție de 65/35, fără a se plia complet. Funcția de acces facil poate fi activată prin MMI sau prin butoanele din montantul C și din portbagaj. În varianta cu cinci locuri, portbagajul oferă până la 806 litri, respectiv până la 2.075 litri cu scaunele rabatate. În varianta cu șapte locuri, capacitatea ajunge la 722 litri sau până la 1.980 litri. În funcție de configurație, Audi oferă opțional funcții de ventilație și masaj pentru scaunele față.

La scaunele sport plus opționale, luminile amplasate sub tetiere subliniază suplimentar calitatea locurilor din Q7*. Acestea se aprind la închiderea și deschiderea mașinii și sunt clar vizibile din exterior. Ușile din față pot fi, de asemenea, iluminate opțional printr-o sursă de lumină integrată în elementele decorative. Iluminarea de contur din planșa de bord și uși accentuează lățimea interiorului. Iluminarea indirectă de sub afișajul panoramic Audi MMI și din consola centrală creează un efect de „plutire'. În plus, iluminarea dinamică interactivă (IAL), standard, este o bandă LED care se întinde pe întreaga lățime a planșei de bord și susține interacțiunea dintre ocupanți și vehicul. Aceasta evidențiază și interiorul, oferă o funcție de întâmpinare și indică vizual blocarea și deblocarea mașinii. Totodată, contribuie la siguranță: de exemplu, semnalizarea este afișată și în interior, completând informațiile din Audi virtual cockpit, fără a le înlocui.

Cu o gamă variată de combinații de culori și materiale disponibile pentru Q7*, clienții au la dispoziție numeroase opțiuni de personalizare. Suprafețele ample sunt ideale pentru a pune în valoare materialele, iar standardele ridicate de calitate sunt vizibile până la cele mai fine cusături.

Printre noutăți se numără, de exemplu, combinația de culori stone beige pentru scaune. Sunt disponibile și nuanțele tamarind brown și pastel silver. Pachetul opțional premium de textile include o combinație unică de fibră de alpaca și piele, în culorile natural și stone beige. Panourile ușilor și partea inferioară a planșei de bord sunt, de asemenea, finisate cu fibră de alpaca.

Elementele decorative „wraparound' creează o atmosferă exclusivistă și primitoare în Q7*. Noile opțiuni de inserții includ: lemn de frasin cu textură fină, natural, în nuanța silk beige; structură de tei natural, în gri-maro; și fibră de carbon cu accente basalt gray. Programul Audi exclusive oferă, de asemenea, opțiuni extinse de personalizare pentru Q7*. Gama este completată de zece culori suplimentare, cu opțiuni extinse pentru culoarea cusăturilor și pachete de design atent configurate.

Volanul completează experiența cu un detaliu subtil, dar relevant: capacul airbag-ului, acum îmbrăcat în piele, cu cusături contrastante perfect asortate, adaugă un plus de rafinament.

Arhitectura este completată de afișajul pentru pasager, oferit standard, și de noile guri de ventilație redesenate, reglabile electric. Noua consolă centrală este la fel de bine echipată ca restul habitaclului. O bandă subțire, cu accente negre, reunește principalele comenzi. Dedesubt sunt integrate puncte de încărcare Qi 2.2, cu o putere de 25 W fiecare, pentru încărcarea a două smartphone-uri. Fluxul de aer direcționat disipă căldura generată, asigurând viteze optime de încărcare, iar telefoanele compatibile sunt fixate magnetic pentru a preveni alunecarea. Alternativ, spătarele scaunelor din față oferă încărcare rapidă prin USB-C, cu o putere de până la 60 W pentru rândul al doilea și până la 100 W pentru rândul al treilea. Suporturile pentru pahare, poziționate în fața cotierei, pot acomoda sticle sau termosuri de dimensiuni mari. Hayonul este acționat electric în echiparea standard și poate fi deschis printr-o mișcare a piciorului. Pentru un plus de confort, o lumină proiectată sub bara spate indică poziția corectă pentru acționarea acestuia. Opțional, un sistem de șine din aluminiu, integrat în lateralele portbagajului, permite securizarea bagajelor cu ajutorul unor adaptoare glisante și ancore reglabile, iar plasa pentru bagaje poate fi poziționată orizontal sau vertical, pentru flexibilitate maximă. Această configurație facilitează organizarea obiectelor mici și eliberează spațiu pe podeaua portbagajului pentru articole mai voluminoase. Când al treilea rând de scaune este utilizat, ruloul portbagajului poate fi depozitat sub podea, pentru economisirea spațiului.

Ofertă exclusivă de lansare

Noul Audi Q7 beneficiază de o ofertă specială de lansare, valabilă pentru primele 50 de automobile vândute până la 31 decembrie 2026, cu o rată lunară începând de la 491 euro, fără TVA. Oferta este destinată exclusiv persoanelor juridice și este supusă termenilor și condițiilor aplicabile. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorii autorizați Audi.

Rata de leasing este calculată pe baza prețului de vânzare recomandat și include susținerea acordată de importator. Valoarea ratei poate varia în funcție de prețul final de vânzare stabilit de distribuitorul autorizat. Valorile sunt recomandate si distribuitorii stabilesc prețul final conform propriei politici.

Disclaimer:

Audi Q7 TDI quattro 220kW– rată lunară 491 EUR + TVA și CASCO inclus

Rată leasing 491 EUR + TVA în primele 18 luni contractuale și CASCO gratuit prin Porsche Asigurări pentru Audi Q7 TDI quattro 220kW, calculată cu dobânda promoțională. Începând cu a 19-a lună contractuală, rata leasing va fi de 749 EURO+ TVA și CASCO inclus prin Porsche Asigurări. Acest calcul de rată este valabil pentru persoane juridice, produs PERFECT LEASING oferit prin Porsche Leasing România IFN SA, preț auto recomandat 72.677 EURO + TVA, avans 25% (18.169 EURO + TVA), durată contractuală 48 luni, 15.000 km, dobândă variabilă EUR 3,69%, DAE 4,67%, volum finanțat 54.508 EURO + TVA, comision de analiză a dosarului 150 EURO + TVA, total plăți contract 93.548 EURO+ TVA. Ratele afișate nu includ costul asigurării RCA. Oferta este valabilă până la 31.12.2026.

Pentru un calcul reprezentativ destinat persoanelor fizice, vă rugăm contactați un distribuitor autorizat. Oferta de finanțare prin Porsche Finance Group este indicativă și se supune unor termene și condiții suplimentare de aprobare.

Audi Q7 SUV TDI quattro 180 kW

Consum combinat de combustibil (l/100 km): 7,8–7,1; emisii de CO₂ în regim combinat (g/km): 205–186; clasă CO₂: G

Audi Q7 SUV TDI quattro 220 kW

Consum combinat: 8,0–7,2 l/100 km; emisii CO₂: 209–188 g/km; clasă CO₂: G

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Comunicatul va fi afișat si pe audi.ro si se supune update-urilor daca va fi necesar. Toate informaţiile cu privire la dotări sau date tehnice au exclusiv un caracter informativ, corespund datelor disponibile la momentul publicării acestora și nu constituie o ofertă care să genereze obligații de a contracta în sarcina Porsche România sau a dealerilor autorizați. Ne rezervăm dreptul de modifica la orice moment informațiile prezentate, inclusiv cu privire la versiunile de echipare, datele tehnice, dotări și prețuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi informații cât mai corecte, nu este exclus ca informațiile prezentate să conțină erori. Anumite dotări sunt opționale si disponibile contra cost.

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