Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare

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  de  ELLE
Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare

Într-un sondaj din 2024, participanții din Houston și New York foloseau răcirea mai mult timp decât cei din Paris și Madrid. 

Studiile citate arată diferențe de utilizare între orașele și țările analizate, care merită privite de aproape. 

Diferențe minore în temperaturile setate

În sondajul Daikin World Air Survey din 2024, temperaturile medii setate în cele patru orașe analizate diferă foarte puțin:

  • 22,4°C la New York;
  • 23°C la Houston;
  • 23,4°C la Madrid;
  • 23,7°C la Paris.

Diferențe în utilizarea sezonieră: Cât timp rămâne pornit aerul condiționat în orașele studiate 

Sondajul Daikin, desfășurat pe un eșantion de câte 100 de posesori de aparate din 12 orașe (în total, 1200 de participanți), a adresat un chestionar despre folosirea aerului condiționat pe timpul unei zile petrecute integral acasă, în luna cea mai caldă. 

Studiul arată că în Houston aerul condiționat stă în medie pornit 17,2 ore pe zi, iar în New York 12,6 ore față de 6,3 ore în Paris și 5,6 ore în Madrid.

La Houston, 41% dintre respondenți au declarat că țin aparatul pornit non-stop, pe modul de răcire, în timp ce respondenții din Madrid foloseau răcirea în medie 3,4 luni, iar cei din Paris 3,7 luni pe an, cele mai scurte perioade din sondaj. 

Cum influențează eficiența consumul

Durata de utilizare este doar unul dintre factorii care influențează consumul. Pentru aparate comparabile folosite în aceleași condiții, aparatele de aer condiționat cu SEER mare au o eficiență sezonieră mai bună.

În principiu, aceste valori indică eficiența pe durata unui sezon de răcire, în condiții de laborator. Un SEER mai mare indică mai puțină electricitate necesară pentru aceeași cantitate de răcire. 

Obiceiuri de climatizare în SUA, Franța și România

Aproximativ 42% dintre gospodăriile americane care folosesc aer condiționat declarau că setează aceeași temperatură în cea mai mare parte a timpului.

Procentul rezultă din ancheta națională RECS 2020, realizată de Agenția americană pentru informații în energie (EIA).  

În schimb, studiul „Staying cool in France', a analizat răspunsurile a 8000 de gospodării franceze pentru vara 2021. Dintre gospodăriile cu aer condiționat, doar 57% l-au folosit în acea vară.

În România

Sondajul pentru E.ON și Delgaz Grid din mai 2024 arată că 42% dintre respondenții români foloseau aparatul zilnic în sezonul cald, iar 43% doar în zilele toride.

Cercetarea online a inclus 1053 de persoane. Pentru 57% dintre participanți, temperatura preferată în locuință era de 21-23°C.

Ce influențează diferențele de utilizare 

Clima, tipul locuinței, echipamentul și bugetul familiei contribuie la diferențele observate. 

Bugetul disponibil pentru răcire

Bugetul poate limita folosirea unui aparat deja cumpărat. Un sondaj YouGov publicat în august 2026 arată această situație în șase țări europene.

În Franța, Italia și Spania, 14-17% dintre posesorii de aparate spuneau că banii le-au limitat folosirea în valurile de căldură. În Marea Britanie, Germania și Polonia, proporțiile erau de 7-9%. 

Costul electricității

Prețul pe kilowatt-oră (kWh), unitatea de energie de pe factură, arată cât costă aceeași cantitate de electricitate. Pentru 100 kWh, în a doua jumătate din 2025, datele erau următoarele: 

  • În Uniunea Europeană, media pentru gospodării era de 28,96 euro, cu taxele incluse, potrivit unui articol Eurostat; 
  • În SUA, mediile lunare pentru gospodării variau între 17,24 și 18,08 dolari, potrivit statisticilor EIA (Energy Information Administration). 

La cursul mediu al Băncii Centrale Europene din acel semestru, prețurile americane echivalau cu aproximativ 15 euro pentru 100 kWh.

Aceste valori compară prețul aceleiași cantități de energie. Totuși, costul răcirii unei locuințe depinde și de tariful local, consumul efectiv al aparatului, eficiența acestuia, buna dimensionare și alți factori care influențează aportul de căldură din încăpere.

Foto:  chatgpt.com

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