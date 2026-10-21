Cum construiești o garderobă pentru sezonul rece: piese pe care le vei purta cu drag mulți ani

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Când se răcește afară, parcă avem din nou senzația că nu avem cu ce să ne îmbrăcăm. Deschidem dulapul, ne uităm la hainele pe care le avem și încercăm să găsim combinații potrivite pentru zilele în care plecăm dimineața la serviciu, avem întâlniri sau ieșim în oraș după program.

Vestea bună este că nu ai nevoie de o garderobă complet nouă pentru a te îmbrăca frumos în sezonul rece. Câteva piese bine alese pot schimba complet felul în care arată ținutele tale. Un palton care se potrivește cu mai multe rochii, o jachetă pe care o poți purta atât cu pantaloni, cât și cu o fustă sau un sacou care îți salvează diminețile în care nu știi ce să alegi sunt investiții care merită luate în calcul.

Important este să alegi haine în care te simți bine, care îți plac și pe care le poți combina ușor cu ceea ce ai deja în dulap.

Începe cu un palton pe care îl poți purta în multe feluri

Dacă ar fi să alegi o singură piesă pentru sezonul rece, un palton bun ar fi un minunat punct de plecare. Îl poți purta la birou, la o întâlnire, la o ieșire în oraș sau chiar atunci când vrei să transformi o ținută simplă într-una mai elegantă.

Ca să alegi un palton dama potrivit, gândește-te la hainele pe care le porți cel mai des. Dacă îți plac rochiile și fustele midi, un palton cu o lungime asemănătoare poate arăta foarte bine. Dacă porți mai ales pantaloni și bluze, poți alege un model drept, cu o croială simplă, sau unul cu cordon, care evidențiază talia.

Și culoarea contează. Un palton bej, camel, gri sau negru se combină ușor cu multe alte nuanțe și nu te obligă să îți schimbi întreaga garderobă în jurul lui. Dacă îți plac ținutele mai îndrăznețe, poți alege și un model în carouri sau într-o culoare care iese în evidență.

Alege un pardesiu pentru zilele în care vremea nu se hotărăște

Știi zilele acelea de toamnă în care dimineața este frig, la prânz se încălzește, iar seara ai din nou nevoie de ceva în plus? Pentru ele, un pardesiu poate fi o alegere foarte practică.

Este ușor de integrat în ținute diferite și arată bine atât peste o rochie, cât și peste o pereche de pantaloni și o bluză. Un model cu cordon poate pune frumos în evidență talia, iar o culoare neutră îți oferă libertatea de a-l purta în multe combinații.

Dacă îți place să ai câteva piese pe care să te poți baza în fiecare sezon, merită să alegi un pardesiu care se potrivește cu hainele tale preferate. Nu trebuie să fie ceva complicat sau foarte diferit de stilul tău. Piesele simple sunt cele pe care ajungem să le purtăm cel mai des.

Desigur, pentru zilele foarte reci, este important să alegi un palton suficient de călduros. Pardesiul este o variantă potrivită mai ales pentru perioadele de tranziție și pentru zilele în care temperaturile îți permit să porți un strat mai ușor.

O jachetă frumoasă te poate scoate din multe încurcături

Sunt zile în care vrei să te îmbraci frumos, dar nu ai chef să petreci prea mult timp în fața dulapului. Aici intervine jacheta potrivită.

O poți purta peste o rochie, cu pantaloni și o bluză simplă sau cu o fustă și un pulover subțire. În funcție de model, poate da ținutei un aer mai elegant sau unul relaxat, fără să fie nevoie să schimbi prea multe lucruri.

Atunci când alegi o jachetă, gândește-te la cel puțin trei ținute în care ai putea să o porți. Dacă se potrivește cu pantalonii tăi preferați, cu o rochie și cu o fustă pe care le ai deja, sunt șanse mari să o folosești des. Nu uita să verifici și cum se așază jacheta atunci când o probezi. Trebuie să te poți mișca în voie și să o porți confortabil peste hainele pe care le alegi în mod obișnuit.

Nu renunța la sacouri doar pentru că a venit frigul

Sacoul nu este doar pentru birou și nici nu trebuie să îl porți mereu într-o ținută foarte elegantă. Îl poți combina cu pantaloni clasici pentru o zi de muncă, cu o rochie pentru o întâlnire sau cu piese mai simple atunci când vrei să obții un look îngrijit fără prea mult efort.

Un sacou într-o nuanță neutră este ușor de asortat și poate fi purtat în multe feluri. Dacă îți place să îți pregătești ținutele din timp, alege un model care se potrivește cu pantalonii, fustele și bluzele pe care le ai deja.

În zilele reci, contează și ce porți pe dedesubt. Alege un sacou în care te simți confortabil și care îți permite să adaugi o bluză sau un pulover subțire. Iar dacă obișnuiești să îl porți sub palton, verifică să nu te strângă în zona umerilor sau a mânecilor.

Un alt avantaj este că poți purta sacoul și separat, și alături de pantaloni din aceeași gamă. Astfel, obții mai multe variante de ținute fără să fie nevoie să cumperi foarte multe haine.

Alege culori care se potrivesc între ele

Un dulap plin de haine nu înseamnă neapărat că ai multe variante de ținute. De câte ori nu ți s-a întâmplat să ai o bluză frumoasă, dar să nu găsești nimic cu care să o porți?

Ca să eviți situația, încearcă să alegi câteva culori de bază pentru garderoba de toamnă și iarnă. Bejul, negrul, griul, maroul și bleumarinul sunt ușor de combinat și pot fi completate cu nuanțe mai vii, dacă îți plac.

De exemplu, un palton camel poate arăta foarte bine cu pantaloni negri și o bluză crem. O jachetă într-o culoare mai puternică poate deveni piesa principală a unei ținute simple, iar un sacou bleumarin poate fi purtat atât cu pantaloni eleganți, cât și cu o fustă.

Nu trebuie să ai toate hainele în aceleași culori. Ideea este să alegi piese care se potrivesc între ele și care îți permit să creezi ținute diferite fără prea mult efort.

Uită-te și la material, nu doar la cum arată haina

Este ușor să te îndrăgostești de un palton pentru că are o culoare frumoasă sau de o jachetă pentru că îți place foarte mult cum vine. Dar, înainte să cumperi, merită să verifici și câteva detalii practice.

Citește informațiile despre material și despre modul de întreținere. Gândește-te când vei purta haina, cât de des o vei folosi și dacă este potrivită pentru temperaturile de afară.

La fel de importantă este croiala. Un palton trebuie să se așeze frumos pe umeri și să îți permită să porți pe dedesubt hainele de care ai nevoie. O jachetă nu ar trebui să te strângă atunci când ridici brațele, iar un sacou trebuie să fie confortabil chiar și atunci când îl porți mai multe ore.

Cumpără mai puțin, dar alege haine pe care chiar le vei purta

Înainte de a cumpăra ceva nou pentru sezonul rece, deschide dulapul și uită-te la ce ai deja. Poate că ai nevoie de un palton care să se potrivească mai bine cu rochiile tale sau de o jachetă pe care să o poți purta atât la birou, cât și în weekend.

Fă o listă cu piesele care îți lipsesc cu adevărat și încearcă să nu cumperi doar pentru că un model arată bine într-o fotografie. Gândește-te dacă îl vei purta des, dacă se potrivește stilului tău și dacă îl poți combina cu cel puțin câteva articole pe care le ai deja.

Pentru că, până la urmă, o garderobă frumoasă nu este cea în care ai cele mai multe haine, ci cea în care găsești mereu ceva în care te simți bine.

Foto: https://couturedemarie.ro/

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro