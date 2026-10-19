Menopauza și pielea: un nou capitol, o nouă formă de grijă

În fiecare an, pe 18 octombrie, Ziua Mondială a Menopauzei ne invită să privim cu mai multă deschidere către o etapă firească a vieții, adesea însoțită de transformări și întrebări noi. Informarea, dialogul cu un specialist și o rutină de îngrijire adaptată pot ajuta fiecare femeie să o traverseze cu mai multă încredere și blândețe.

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  . Actualizat 19.10.2026, 14:12,  de  ELLE
Menopauza și pielea: un nou capitol, o nouă formă de grijă

Despre menopauză încă se vorbește prea puțin, deși este o experiență firească, trăită diferit de fiecare femeie. Unele schimbări pot fi resimțite în corp, în starea de spirit sau în felul în care se simte pielea. A le înțelege nu înseamnă a le privi cu îngrijorare, ci a le întâmpina cu informații corecte, sprijin și grijă de sine.

Un subiect despre care merită să vorbim

Menopauza marchează încetarea permanentă a menstruației și este precedată, de regulă, de o perioadă de tranziție în care ciclurile se pot modifica. Experiența nu este identică pentru toată lumea: simptomele și intensitatea lor diferă de la o femeie la alta. De aceea, discuția cu medicul poate fi un prim pas important pentru a înțelege schimbările și a primi îndrumare potrivită nevoilor personale.

A vorbi deschis despre menopauză poate face această etapă mai puțin solitară. Chiar dacă nu o traversezi tu, poate că o femeie dragă — mama, cineva din familie sau o prietenă — trece prin ea. Informarea ne ajută să purtăm conversații mai empatice și să fim aproape unele de altele.

Grija de sine, în gesturi de zi cu zi

Nu există o singură formulă pentru starea de bine, însă obiceiurile echilibrate pot contribui la susținerea sănătății generale. O alimentație variată, mișcarea regulată, un program de somn cât mai constant, sunt puncte de pornire utile. Pentru recomandări adaptate, mai ales dacă apar simptome care afectează viața de zi cu zi, este important să ceri sfatul unui profesionist în sănătate.

Grija de sine înseamnă și să îți acorzi timp, să îți asculți corpul și să ceri sprijin atunci când ai nevoie. Nu trebuie să parcurgi această etapă singură și nici să găsești toate răspunsurile dintr-odată.

Cum se poate schimba pielea

Schimbările hormonale asociate menopauzei pot influența pielea. Unele femei observă mai multă uscăciune, un aspect mai puțin luminos sau schimbări ale fermității și contururilor feței. Acestea pot fi diferite de la o persoană la alta, iar o rutină de îngrijire simplă și blândă poate susține confortul pielii.

Curățarea delicată, hidratarea și folosirea unei creme potrivite sunt repere utile. În cazul în care pielea devine persistent iritată sau uscată, un dermatolog te poate ajuta să alegi îngrijirea potrivită.

Un ritual de îngrijire adaptat pielii

Creat pentru pielea cu nevoi specifice după vârsta de 55 de ani, Vichy Neovadiol Magistral este un balsam de zi hrănitor, cu efect de fermitate, formulat cu Proxylane și 13% Complex de Lipide. Acesta hidratează și ajută la redefinirea conturului feței.

Imediat, pielea pare intens hidratată. Folosite zilnic, ridurile par mai netede, iar conturul feței este vizibil redefinit, cu un aspect sculptat cu până la +25%*.

Mai mult decât un pas în rutina de dimineață, îngrijirea pielii poate deveni un gest personal de atenție și răsfăț. Pentru că fiecare etapă a vieții merită întâmpinată cu respect, informație și blândețe.

*Scor clinic, 220 de femei, după 3 luni.

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