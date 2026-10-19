Rezultat Papanicolau modificat: de ce medicul recomandă colposcopia?

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  de  ELLE
Rezultat Papanicolau modificat: de ce medicul recomandă colposcopia?

Un rezultat Papanicolau modificat arată că analiza a identificat celule cu aspect diferit la nivelul colului uterin. Acesta nu reprezintă un diagnostic de cancer și nu indică automat o problemă gravă, ci îi oferă medicului un motiv să verifice mai atent situația și să aleagă următorul pas potrivit pentru tine.

În multe cazuri, modificările apar în asociere cu infecția HPV, inflamația sau schimbările hormonale. Colposcopia ajută medicul să observe direct colul uterin, să localizeze eventualele zone modificate și să decidă dacă ai nevoie de monitorizare, teste suplimentare sau biopsie.

Ce înseamnă un rezultat Papanicolau modificat?

Testul Papanicolau, numit și citologie cervicală, este o analiză de screening. Medicul recoltează celule de pe colul uterin, iar laboratorul le examinează pentru a identifica modificări care pot necesita urmărire.

Un rezultat modificat poate apărea din mai multe motive:

  • infecție cu HPV, inclusiv tulpini cu risc oncogen crescut;
  • inflamație la nivelul colului uterin;
  • infecții vaginale, precum candidoza sau vaginoza bacteriană;
  • modificări hormonale, de exemplu în sarcină sau menopauză;
  • tratamente intravaginale ori recoltare în apropierea menstruației;
  • leziuni precanceroase, mai rar.

Medicul interpretează rezultatul împreună cu istoricul tău: analizele anterioare, testul HPV, vârsta, sarcina, simptomele și aspectul colului la consult. Păstrează toate buletinele de analize și ia-le cu tine la consultație, deoarece evoluția în timp oferă informații utile.

Cum citești rezultatul: sistemul Bethesda

Majoritatea laboratoarelor folosesc sistemul Bethesda, care descrie tipul de modificare celulară observată. Iată termenii pe care îi poți întâlni:

  • NILM – nu apar modificări celulare care să ridice suspiciuni; rezultatul este considerat în limite normale.
  • ASC-US – celule atipice cu semnificație nedeterminată; modificări discrete, frecvent asociate cu inflamația sau HPV.
  • ASC-H – celule atipice care nu permit excluderea unei leziuni de grad înalt.
  • LSIL – leziune intraepitelială de grad scăzut, des asociată cu HPV; la multe femei tinere, aceasta se poate remite.
  • HSIL – leziune intraepitelială de grad înalt, care necesită evaluare atentă.
  • AGC – celule glandulare atipice, pentru care medicul recomandă investigații suplimentare.

Pe unele rezultate poate apărea și expresia „grupa 3', dintr-un sistem mai vechi de clasificare. Aceasta nu înseamnă cancer, însă este prea generală pentru a stabili pașii următori. Verifică dacă buletinul include și descrierea Bethesda, recomandarea pentru test HPV sau pentru colposcopie.

De ce poate fi modificat rezultatul?

Infecția cu HPV reprezintă una dintre cele mai frecvente explicații. Virusul se transmite prin contact sexual și poate să nu provoace simptome. În majoritatea cazurilor, organismul elimină infecția, însă unele tulpini pot persista și pot produce modificări ale celulelor colului uterin.

Inflamația, contactul sexual recent, utilizarea ovulelor sau a cremelor vaginale și sângerarea menstruală pot influența proba. Din acest motiv, un rezultat Papanicolau modificat nu trebuie interpretat separat, fără consult și fără discuția cu medicul ginecolog.

De ce recomandă medicul colposcopia?

Citologia analizează celule recoltate de pe suprafața colului uterin. În schimb, colposcopia implică examinarea colului uterin, vaginului și vulvei, cu ajutorul unui aparat optic care rămâne în exteriorul corpului.

Medicul poate aplica soluții speciale, precum acid acetic diluat sau soluție iodată, pentru a observa mai clar anumite zone. Dacă identifică o zonă care necesită verificare, poate recolta o biopsie țintită.

De regulă, medicul recomandă colposcopia dacă ai:

  • rezultat ASC-H, HSIL sau AGC;
  • test HPV cu risc oncogen crescut pozitiv;
  • rezultate Papanicolau modificate la controale repetate;
  • sângerare după contact sexual;
  • modificări observate la examenul ginecologic.

Când poate fi suficientă repetarea citologiei?

Nu orice rezultat modificat impune o colposcopie. Pentru ASC-US, specialistul în obstetrică-ginecologie poate recomanda un test HPV sau repetarea citologiei la intervalul potrivit. În cazul unui rezultat LSIL, conduita depinde de vârstă, istoricul medical și rezultatul testării HPV.

Pentru ASC-H, HSIL sau AGC, evaluarea colposcopică este recomandată frecvent mai repede. Două persoane cu același rezultat pot primi recomandări diferite, deoarece medicul ia în calcul întregul tablou medical.

Cum decurge colposcopia?

Colposcopia are loc în cabinetul ginecologic. Medicul introduce un specul pentru a vedea colul uterin, apoi examinează zona cu colposcopul. Aparatul nu intră în vagin.

Investigația durează, de obicei, câteva minute. Poți simți un disconfort ușor, iar soluțiile aplicate local pot produce o scurtă senzație de usturime. Dacă medicul efectuează o biopsie, poți resimți o ciupitură sau o crampă de scurtă durată.

Biopsia: când este necesară?

Medicul nu face biopsie la fiecare colposcopie, ci o recomandă dacă observă o zonă cu aspect modificat care necesită analiză microscopică. Examenul histopatologic, adică analiza țesutului la laborator, poate confirma sau exclude o leziune.

Rezultatul poate indica inflamație, modificări asociate HPV, CIN 1 – leziune de grad scăzut – sau CIN 2 și CIN 3, leziuni de grad înalt. Rareori, analiza poate ridica suspiciunea unei afecțiuni invazive. Medicul îți explică rezultatul și stabilește monitorizarea sau tratamentul potrivit, ținând cont inclusiv de planurile tale de fertilitate.

Cum te pregătești pentru investigație?

Programează colposcopia după terminarea menstruației. Cu 24–48 de ore înainte, evită contactul sexual, tampoanele interne, spălăturile intravaginale, ovulele și cremele vaginale, dacă medicul nu ți-a indicat altfel.

Spune-i medicului dacă ești însărcinată, ai alergie la iod, urmezi tratament anticoagulant sau ai avut intervenții la nivelul colului uterin. După o colposcopie simplă îți poți relua activitățile în aceeași zi. După biopsie pot apărea pete de sânge sau secreții brun-negricioase câteva zile. Contactează medicul dacă ai sângerare abundentă, febră, durere pelvină intensă sau secreții cu miros neplăcut.

Un rezultat Papanicolau modificat poate necesita verificări suplimentare, iar colposcopia îți oferă claritatea de care ai nevoie pentru pasul următor. Programează un consult ginecologic dacă ai primit un astfel de rezultat, pentru o interpretare corectă și o conduită adaptată situației tale.

Disclaimer: Acest articol are un scop strict informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Discută cu medicul pentru interpretarea corectă a analizelor și pentru recomandări personalizate.

Surse de informare:

  • „Colposcopy.”, Mayo Clinic, mayoclinic.org/tests-procedures/colposcopy/about/pac-20385036. Accesat în data de 9 octombrie 2026.
  • „Colposcopy: Biopsy, Purpose, Procedure, Risk & Results.”, Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/4044-colposcopy. Accesat în data de 9 octombrie 2026.

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