Creme de toamnă pentru fiecare vârstă în parte

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Foto: Unsplash

Chiar dacă ai în spate construirea unei case, amenajarea spațiului pe care o să îl numiți acasă sau pur și simplu ai cheltuieli nu neapărat planificate, nu trebuie să faci rabat de la cremele de față care te vor ajuta, nu doar să arăți mai bine, ci și să ai un ten mai sănătos.

Indiferent de intervalul de vârstă în care te afli și de nevoile pe care tenul tău le are, cel mai important este să alegi creme de fata profesionale, deoarece astfel îți vei oferi un plus de siguranță că ingredientele folosite sunt de cea mai înaltă calitate și astfel și rezultatele vor fi pe măsură.

Creme de față pentru toate vârstele, explicate

Știm prea bine că, atunci când ești tânără, nu te gândești cine știe cât la îngrijirea tenului, însă, odată cu trecerea anilor, parcă acorzi o tot mai mare atenție acestui subiect. Azi îți spunem ce creme să folosești în funcție de vârsta pe care o ai și ce impact au acestea asupra tenului tău.

Dacă ai între 18 și 25 de ani, cu siguranță primul tău gând nu este să folosești deja creme anti-îmbătrânire, ceea ce este și normal. Cu toate acestea, ce nu trebuie să ignori este hidratarea pielii, care îți va îngriji de asemenea și bariera naturală a acesteia. Îți recomandăm să apelezi la creme care conțin acid hialuronic, glicerină sau ingrediente calmante dacă tenul tău este unul sensibil. În acest caz nu vorbim despre tratamente, ci, mai degrabă, despre îngrijire cotidiana.

Între 25 și 30 de ani intri deja la partea de prevenție, pe lângă cea de hidratare. Deja poate începi să vezi ridurile fine care își fac apariția și îți dorești să faci în așa fel încât acestea să nu se agraveze. Astfel, îți recomandăm să folosești creme care au ingrediente precum acidul hialuronic pentru hidratare, antioxidanți, vitamina C pentru cele de dimineață și retinol pentru cele de seară. Nu ai nevoie de o singură cremă care să le aibă pe toate, ci, mai degrabă, de mai multe, folosite în perioade diferite ale zilei pentru a nu încărca inutil tenul.

Odată ce treci de 30 de ani și până la 35, trebuie să introduci încet-încet și ingredientele care sunt anti-aging. Poți să le menții pe cele de hidratare precum acidul hialuronic sau niacinamidele, iar în rutina de seară să incluzi neapărat retinolul. Pe acesta, însă, e necesar să îl introduci treptat, deoarece inițial poate să irite puțin tenul, mai ales dacă alegi să îl folosești în cantități mari.

Între 35 și 40 de ani trebuie deja să ai grijă mai ales la regenerarea tenului și la menținerea barierei naturale a acestuia. Caută creme care au formule cu ceramide, glicerină, antioxidanți și acid hialuronic. Formulele de seară pot să aibă o textură mai bogată decât cele de zi.

După 40 de ani ești în momentul în care trebuie să folosești creme nutritive și reparatoare, deoarece pielea începe să devină tot mai uscată și are nevoie de tot mai multă hidratare. Asta pe lângă ridurile care sunt din ce în ce mai vizibile. Astfel că toate cremele pe care le folosești trebuie să conțină acid hialuronic, lipide și alți acizi grași. În acest fel nu doar că îți vei menține tenul bine hidratat, ci vei ajuta și bariera naturală să fie cât mai eficientă.

Ce nu trebuie să uiți însă este să aplici și SPF ori de câte ori ieși din casă, pe lângă toate celelalte creme pe care le folosești.

Ai grijă de tenul tău chiar și atunci când nu consideri neapărat că e nevoie, deoarece întotdeauna prevenția este mult mai bună și mai folositoare decât tratarea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro