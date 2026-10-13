Westwing I Victoria: eleganța întâlnește arta de a primi oaspeți

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Westwing și Victoria Beckham își unesc universurile creative într-o colaborare exclusivă, care marchează debutul designerului britanic în domeniul decorațiunilor și accesoriilor pentru casă. Noua colecție Westwing | Victoria Beckham aduce estetica sofisticată a brandului de fashion într-o selecție de obiecte pentru servirea mesei, textile și accesorii decorative, transformând momentele petrecute alături de cei dragi în experiențe speciale.

Inspirată de conceptul Serving Style, o reinterpretare contemporană a eleganței în aranjarea mesei, colecția reflectă pasiunea Victoriei Beckham pentru design, atenția acordată detaliilor și plăcerea de a primi oaspeți. Dincolo de regulile formale ale unei mese perfect aranjate, accentul cade pe atmosferă, pe conexiunile dintre oameni și pe acele detalii care transformă o întâlnire obișnuită într-un moment memorabil.

Colaborarea reunește viziunea creativă a Victoriei Beckham și expertiza Westwing în design interior, propunând o nouă perspectivă asupra modului în care ne amenajăm spațiile și ne bucurăm de ele. Fiecare piesă este concepută pentru a aduce un plus de rafinament în viața de zi cu zi, fără a pierde din vedere naturalețea și confortul care definesc sentimentul de acasă.

„Acasă este locul în care se petrec unele dintre cele mai importante momente ale vieții, iar această colaborare a reprezentat o oportunitate firească de a explora acest univers prin aceeași perspectivă asupra designului, măiestriei și atenției la detalii care definește tot ceea ce creăm ca brand', declară Victoria Beckham.

O colecție în care moda și designul interior se completează

Fidelă stilului care a consacrat-o, Victoria Beckham transpune în universul interiorului elementele estetice definitorii ale creațiilor sale vestimentare. Colecția explorează relația dintre texturi, forme și materiale, într-un echilibru între minimalismul contemporan și eleganța atemporală.

Inspirate de mișcarea artistică Arts and Crafts din Marea Britanie a secolului al XIX-lea, piesele se remarcă prin finisaje cu aspect ciocănit, siluete organice și o paletă cromatică rafinată, dominată de alb, tonuri argintii și accente discrete de verde închis.

Detaliile inspirate din colecțiile vestimentare și de accesorii Victoria Beckham, precum motivele de lanț și elementele cu aspect de bijuterie, adaugă un plus de sofisticare. În contrast, inserțiile subtile inspirate de formele scoicilor introduc o notă ludică, păstrând în același timp caracterul elegant al întregii colecții.

Rezultatul este o selecție de obiecte care îmbină simplitatea formelor cu atenția pentru execuție și calitatea materialelor, oferind o interpretare actuală a artei de a primi oaspeți. Experiența este completată de ambalaje special create pentru această colaborare, al căror design reflectă identitatea vizuală a ambelor branduri.

„Colaborarea cu Victoria Beckham reprezintă un moment definitoriu pentru Westwing. Estetica sa inconfundabilă a influențat moda contemporană de-a lungul anilor, iar noi suntem mândri să aducem aceeași viziune în universul designului interior. Această colecție creează o legătură firească între modă și amenajările interioare, oferind pasionaților de design o nouă modalitate de a-și exprima stilul personal acasă', declară Andreas Hoerning, CEO Westwing.

Stilul personal, dincolo de garderobă

Prin această colaborare, Westwing și Victoria Beckham demonstrează că stilul personal nu se limitează la alegerile vestimentare, ci se regăsește și în spațiile în care trăim, în obiectele cu care ne înconjurăm și în felul în care alegem să ne bucurăm de timpul petrecut acasă.

Pentru Westwing, parteneriatul marchează și o nouă etapă în dezvoltarea sa internațională. După intrarea pe piața din Marea Britanie, în februarie 2026, brandul continuă să își consolideze prezența europeană și să dezvolte colaborări care aduc împreună universurile modei, designului și lifestyle-ului.

Colecția Westwing | Victoria Beckham este disponibilă în exclusivitate începând cu 12 octombrie 2026, iar în România poate fi descoperită pe www.westwing.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro