Noua destinație de beauty din România are peste 160 de branduri premium și profesionale și extra reducere în octombrie

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Noua destinație de beauty din România are peste 160 de branduri premium și profesionale și extra reducere în octombrie

Foto: https://www.citrika.ro

Din octombrie, este disponibilă în România o destinație completă de beauty, construită în jurul încrederii, exprimării personale și descoperirii. Gama de produse este compusă din cele mai apreciate branduri premium, profesionale și accesibile din categoriile esențiale: makeup, skincare, haircare, bodycare, nails și parfumerie.

Salon Provider a devenit oficial Citrika, un univers complet de beauty cu un portofoliu de peste 160 de branduri disponibile online și, în curând, prezență fizică în Iulius Mall din Iași. Procesul reprezintă evoluția firească a companiei, după o activitate susținută de peste un deceniu în care a devenit partenerul profesioniștilor și o sursă esențială de informații și produse pentru entuziaști.

Marea noutate este introducerea categoriei de parfumerie, care debutează cu peste 45 de branduri de renume mondial. Este o selecție gândită atât pentru femei, cât și pentru bărbați cu preferințe și stiluri diferite, astfel încât fiecare să poată descoperi ceea ce i se potrivește.

Citrika a pregătit și un cadou de bun venit pentru iubitorii de beauty. Folosind codul CITRIKA10, clienții beneficiază de extra reducere la parfumerie, makeup și skincare pentru comenzi în valoare de minimum 150 lei. Discountul e valabil la lansare, în octombrie.

O experiență de shopping personalizată și accesibilă 

Magazinul își propune să facă frumusețea mai clară și mai prietenoasă, adaptându-se la stilul de viață al consumatorului modern:

  • Kituri și rutine recomandate de experți: Pentru a simplifica procesul de selecție, platforma oferă kituri prestabilite cu produse complementare, validate de comunitatea de profesioniști, disponibile la prețuri avantajoase.
  • Build Your Own Kit (în curând): O funcționalitate nouă care va permite clienților să își creeze propriul set personalizat de produse, deblocând oferte speciale direct proporționale cu valoarea sau numărul produselor alese.
  • Plăți flexibile: Integrează unul dintre cele mai flexibile ecosisteme de e-commerce de beauty din România. Prin parteneriatele cu Klarna și TBI, clienții au opțiunea de a plăti integral, mai târziu sau în rate fără dobândă.

Chiar dacă portofoliul crește, echipa din spate își continuă misiunea de-a filtra zgomotul din online și tendințele virale de pe rețelele sociale, alegând să listeze doar acele produse care își demonstrează relevanța, calitatea formulelor și rezultatele reale. În plus, comunitatea de profesioniști din spate continuă să ofere conținut educațional de calitate, ajutând fiecare pasionat de beauty să facă alegeri mai bune, mai informate.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Teatrul Național București introduce supratitrarea în limba engleză pentru o selecție de spectacole din repertoriu
Advertorial
Teatrul Național București introduce supratitrarea în limba engleză pentru o selecție de spectacole din repertoriu
Displazia de șold, de la maternitate la primii pași: ce se verifică și când
Advertorial
Displazia de șold, de la maternitate la primii pași: ce se verifică și când
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
Advertorial
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
Ametistul, cadoul elegant care nu dă greș: cum alegi piesa potrivită pentru ea
Advertorial
Ametistul, cadoul elegant care nu dă greș: cum alegi piesa potrivită pentru ea
AccessABILITY Expo revine la București: AI, tehnologie și soluții concrete pentru o societate mai accesibilă
Advertorial
AccessABILITY Expo revine la București: AI, tehnologie și soluții concrete pentru o societate mai accesibilă
SAVE THE DATE: Electric Castle va avea loc între 15 și 18 iulie 2027
Advertorial
SAVE THE DATE: Electric Castle va avea loc între 15 și 18 iulie 2027
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Kiko Milano lansează noua campanie globală de brand, cu Madonna în rolul principal
Kiko Milano lansează noua campanie globală de brand, cu Madonna în rolul principal
Advertorial

O apariție a două iconuri unite de aceleași rădăcini italiene. Spectacolul abia a început.

+ Mai multe
Botine de damă: modelele care completează garderoba de sezon
Botine de damă: modelele care completează garderoba de sezon
Advertorial

+ Mai multe
HEYDUDE Remi Toastee Clog: confortul care ține pasul cu tine în fiecare zi de toamnă
HEYDUDE Remi Toastee Clog: confortul care ține pasul cu tine în fiecare zi de toamnă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC