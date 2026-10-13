Noua destinație de beauty din România are peste 160 de branduri premium și profesionale și extra reducere în octombrie

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Foto: https://www.citrika.ro

Din octombrie, este disponibilă în România o destinație completă de beauty, construită în jurul încrederii, exprimării personale și descoperirii. Gama de produse este compusă din cele mai apreciate branduri premium, profesionale și accesibile din categoriile esențiale: makeup, skincare, haircare, bodycare, nails și parfumerie.

Salon Provider a devenit oficial Citrika, un univers complet de beauty cu un portofoliu de peste 160 de branduri disponibile online și, în curând, prezență fizică în Iulius Mall din Iași. Procesul reprezintă evoluția firească a companiei, după o activitate susținută de peste un deceniu în care a devenit partenerul profesioniștilor și o sursă esențială de informații și produse pentru entuziaști.

Marea noutate este introducerea categoriei de parfumerie, care debutează cu peste 45 de branduri de renume mondial. Este o selecție gândită atât pentru femei, cât și pentru bărbați cu preferințe și stiluri diferite, astfel încât fiecare să poată descoperi ceea ce i se potrivește.

Citrika a pregătit și un cadou de bun venit pentru iubitorii de beauty. Folosind codul CITRIKA10, clienții beneficiază de extra reducere la parfumerie, makeup și skincare pentru comenzi în valoare de minimum 150 lei. Discountul e valabil la lansare, în octombrie.

O experiență de shopping personalizată și accesibilă

Magazinul își propune să facă frumusețea mai clară și mai prietenoasă, adaptându-se la stilul de viață al consumatorului modern:

Kituri și rutine recomandate de experți: Pentru a simplifica procesul de selecție, platforma oferă kituri prestabilite cu produse complementare, validate de comunitatea de profesioniști, disponibile la prețuri avantajoase.

Pentru a simplifica procesul de selecție, platforma oferă kituri prestabilite cu produse complementare, validate de comunitatea de profesioniști, disponibile la prețuri avantajoase. Build Your Own Kit (în curând): O funcționalitate nouă care va permite clienților să își creeze propriul set personalizat de produse, deblocând oferte speciale direct proporționale cu valoarea sau numărul produselor alese.

O funcționalitate nouă care va permite clienților să își creeze propriul set personalizat de produse, deblocând oferte speciale direct proporționale cu valoarea sau numărul produselor alese. Plăți flexibile: Integrează unul dintre cele mai flexibile ecosisteme de e-commerce de beauty din România. Prin parteneriatele cu Klarna și TBI, clienții au opțiunea de a plăti integral, mai târziu sau în rate fără dobândă.

Chiar dacă portofoliul crește, echipa din spate își continuă misiunea de-a filtra zgomotul din online și tendințele virale de pe rețelele sociale, alegând să listeze doar acele produse care își demonstrează relevanța, calitatea formulelor și rezultatele reale. În plus, comunitatea de profesioniști din spate continuă să ofere conținut educațional de calitate, ajutând fiecare pasionat de beauty să facă alegeri mai bune, mai informate.

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